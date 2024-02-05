https://uz.sputniknews.ru/20240205/novyy-posol-uzbekistan-belarus-42341616.html
В Беларуси начал работу новый посол Узбекистана — что о нем известно
В Беларуси начал работу новый посол Узбекистана — что о нем известно
Рахматулла Назаров с 2021 года представлял республику в качестве советника посольства и Временного поверенного в делах
2024-02-05T10:36+0500
2024-02-05T10:36+0500
2024-02-05T10:36+0500
политика
узбекистан
посол
беларусь
посольство
назначение
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В столице Беларуси Минске к своим обязанностям приступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Рахматулла Назаров, сообщает ИА "Дунё".Назаров с 2021 года представлял республику в качестве советника посольства, временного поверенного в делах.Новому послу Узбекистана в Беларуси 53 года. Окончил Узбекский государственный университет мировых языков и Университет мировой экономики и дипломатии. Владеет русским, английским и французским языками.Трудовую деятельность начал в 1995 году в коммерческих структурах в Ташкенте. В 1997 году был принят на работу в министерство иностранных дел в качестве атташе договорно-правового управления.Рахматулла Назаров занимал различные должности в ряде других подразделений, в том числе начальника управления МИД, а также в посольствах в Бельгии, Кыргызстане, был национальным координатором по делам Шанхайской организации сотрудничества. В разные годы работал в Торгово-промышленной палате Узбекистана, первым директором Центра народной дипломатии ШОС в Ташкенте, избирался членом Сената.До назначения в Беларусь он занимал должность советника министра иностранных дел.Посольство Узбекистана в Минске было открыто в 2018 году.Рахматулла Назаров сменил на этом посту Носиржона Юсупова, который возглавлял дипмиссию в Беларуси в 2018–2021 годах.
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узбекистан посол беларусь рахматулла назаров
узбекистан посол беларусь рахматулла назаров
В Беларуси начал работу новый посол Узбекистана — что о нем известно
Рахматулла Назаров с 2021 года представлял республику в качестве советника посольства и временного поверенного в делах.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
В столице Беларуси Минске к своим обязанностям приступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Рахматулла Назаров, сообщает
ИА "Дунё".
Назаров с 2021 года представлял республику в качестве советника посольства, временного поверенного в делах.
Новому послу Узбекистана в Беларуси 53 года. Окончил Узбекский государственный университет мировых языков и Университет мировой экономики и дипломатии. Владеет русским, английским и французским языками.
Трудовую деятельность начал в 1995 году в коммерческих структурах в Ташкенте. В 1997 году был принят на работу в министерство иностранных дел в качестве атташе договорно-правового управления.
Рахматулла Назаров занимал различные должности в ряде других подразделений, в том числе начальника управления МИД, а также в посольствах в Бельгии, Кыргызстане, был национальным координатором по делам Шанхайской организации сотрудничества. В разные годы работал в Торгово-промышленной палате Узбекистана, первым директором Центра народной дипломатии ШОС в Ташкенте, избирался членом Сената.
До назначения в Беларусь он занимал должность советника министра иностранных дел.
Посольство Узбекистана в Минске было открыто в 2018 году.
Рахматулла Назаров сменил на этом посту Носиржона Юсупова, который возглавлял дипмиссию в Беларуси в 2018–2021 годах.