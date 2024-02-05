https://uz.sputniknews.ru/20240205/novyy-posol-uzbekistan-belarus-42341616.html

В Беларуси начал работу новый посол Узбекистана — что о нем известно

В Беларуси начал работу новый посол Узбекистана — что о нем известно

Рахматулла Назаров с 2021 года представлял республику в качестве советника посольства и Временного поверенного в делах

2024-02-05T10:36+0500

2024-02-05T10:36+0500

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политика

узбекистан

посол

беларусь

посольство

назначение

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В столице Беларуси Минске к своим обязанностям приступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Рахматулла Назаров, сообщает ИА "Дунё".Назаров с 2021 года представлял республику в качестве советника посольства, временного поверенного в делах.Новому послу Узбекистана в Беларуси 53 года. Окончил Узбекский государственный университет мировых языков и Университет мировой экономики и дипломатии. Владеет русским, английским и французским языками.Трудовую деятельность начал в 1995 году в коммерческих структурах в Ташкенте. В 1997 году был принят на работу в министерство иностранных дел в качестве атташе договорно-правового управления.Рахматулла Назаров занимал различные должности в ряде других подразделений, в том числе начальника управления МИД, а также в посольствах в Бельгии, Кыргызстане, был национальным координатором по делам Шанхайской организации сотрудничества. В разные годы работал в Торгово-промышленной палате Узбекистана, первым директором Центра народной дипломатии ШОС в Ташкенте, избирался членом Сената.До назначения в Беларусь он занимал должность советника министра иностранных дел.Посольство Узбекистана в Минске было открыто в 2018 году.Рахматулла Назаров сменил на этом посту Носиржона Юсупова, который возглавлял дипмиссию в Беларуси в 2018–2021 годах.

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