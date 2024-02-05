https://uz.sputniknews.ru/20240205/uzbekistan-kadrovyye-naznacheniya-nedelya-42343028.html

Кадровые назначения в Узбекистане за неделю: 29 января — 5 февраля

Кадровые назначения в Узбекистане за неделю: 29 января — 5 февраля

На минувшей неделе произошли кадровые изменения в ведомствах страны различного уровня.

2024-02-05T12:07+0500

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Кадровые назначения, которые произошли за минувшую неделю в министерстве высшего образования, науки и инноваций, Счетной палате, НТРК и ряде других ведомств собрал Sputnik Узбекистан.Абдусалом Хатамов назначен послом Узбекистана в Омане.На этом посту он сменил Анвара Абдухалимова, возглавлявшего дипмиссию в Омане в 2018-2021 годы.Хатамов с 2018 года возглавлял Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге (Россия). Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.На этом посту он сменил Иброхима Абдурахмонова, который в октябре 2023 года возглавил Минсельхоз Узбекистана.С ноября 2019 года Шарипов работал ректором Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭИ).Абдурашид Журабаев назначен председателем Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК).На этом посту он сменил Алишера Ходжаева, который возглавлял НТРК с 2005 года.С февраля 2023 года Журабаев руководил секретариатом премьер-министра Узбекистана.Адиз Бобоев назначен председателем Счетной палаты Узбекистана.До назначения Бобоев занимал пост замминистра экономики и финансов. Он также был заместителем министра экономического развития и сокращения бедности (2020−2023 гг.).Рахматулла Назаров приступил к своим обязанностям Чрезвычайного и Полномочного посла Узбекистана в Беларуси.Он сменил Носиржона Юсупова, который в 2018–2021 годы возглавлял посольство Узбекистана в Беларуси.Назаров с 2021 года представлял республику в качестве советника Посольства, временного поверенного в делах. До назначения послом Узбекистана в Беларуси занимал должность советника министра иностранных дел.Отабек Хасанов назначен директором Республиканского центра духовности и просветительства.Данный пост ранее занимал Минхажидин Ходжиматов, возглавлявший Центр с сентября 2019 года.Хасанов до назначения с 2020 года работал первым заместителем директора Агентства развития государственной службы при президенте РУз.Сардор Раджабов (на фото слева) и Фарход Бакиев (на фото справа) назначены новыми заместителями министра дошкольного и школьного образования Узбекистана. Директор департамента министерства Сардор Раджабов и заместитель председателя Комитета Сената Фарход Бакиев сменили на данных постах Дилшода Кенжаева и Узокбоя Бегимкулова.Полковник Абдувохид Исмаилов назначен начальником УВД Кашкадарьинской области.До своего назначения он работал начальником УВД Сурхандарьинской области. Шухратжон Сотволдиев ранее возглавлявший УВД Кашкадарьинской области покинул свой пост.Полковник Тимур Исмаилов назначен главой УВД Сурхандарьинской области.До назначения он занимал должность начальника главного управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом в МВД. Предыдущего руководителя УВД области Абдувахида Исмаилова перевели на должность начальника УВД Кашкадарьинской области.

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