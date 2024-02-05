Кадровые назначения в Узбекистане за неделю: 29 января — 5 февраля
12:07 05.02.2024 (обновлено: 12:25 05.02.2024)
© Sputnik / Алексей Никольский/
Подписаться
На минувшей неделе произошли кадровые изменения в ведомствах страны различного уровня.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Кадровые назначения, которые произошли за минувшую неделю в министерстве высшего образования, науки и инноваций, Счетной палате, НТРК и ряде других ведомств собрал Sputnik Узбекистан.
Абдусалом Хатамов назначен послом Узбекистана в Омане.
© Sputnik / Павел ЛисицынАбдусалом Хатамов
Абдусалом Хатамов
© Sputnik / Павел Лисицын
На этом посту он сменил Анвара Абдухалимова, возглавлявшего дипмиссию в Омане в 2018-2021 годы.
Хатамов с 2018 года возглавлял Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге (Россия).
Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
Шарипов Конгратбай Авезимбетович.
CC BY-SA 4.0 / A.A. Abdullayev / K. Sharipov
На этом посту он сменил Иброхима Абдурахмонова, который в октябре 2023 года возглавил Минсельхоз Узбекистана.
С ноября 2019 года Шарипов работал ректором Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭИ).
Абдурашид Журабаев назначен председателем Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК).
© Пресс-служба Премьер-министра республики УзбекистанАбдурашид Журабаев
Абдурашид Журабаев
© Пресс-служба Премьер-министра республики Узбекистан
На этом посту он сменил Алишера Ходжаева, который возглавлял НТРК с 2005 года.
С февраля 2023 года Журабаев руководил секретариатом премьер-министра Узбекистана.
Адиз Бобоев назначен председателем Счетной палаты Узбекистана.
© SputnikАдиз Бобоев.
Адиз Бобоев.
© Sputnik
До назначения Бобоев занимал пост замминистра экономики и финансов. Он также был заместителем министра экономического развития и сокращения бедности (2020−2023 гг.).
Рахматулла Назаров приступил к своим обязанностям Чрезвычайного и Полномочного посла Узбекистана в Беларуси.
© ИА "Дунё"Рахматулла Назаров.
Рахматулла Назаров.
© ИА "Дунё"
Он сменил Носиржона Юсупова, который в 2018–2021 годы возглавлял посольство Узбекистана в Беларуси.
Назаров с 2021 года представлял республику в качестве советника Посольства, временного поверенного в делах. До назначения послом Узбекистана в Беларуси занимал должность советника министра иностранных дел.
Отабек Хасанов назначен директором Республиканского центра духовности и просветительства.
© SputnikОтабек Хасанов.
Отабек Хасанов.
© Sputnik
Данный пост ранее занимал Минхажидин Ходжиматов, возглавлявший Центр с сентября 2019 года.
Хасанов до назначения с 2020 года работал первым заместителем директора Агентства развития государственной службы при президенте РУз.
Сардор Раджабов (на фото слева) и Фарход Бакиев (на фото справа) назначены новыми заместителями министра дошкольного и школьного образования Узбекистана.
© SputnikСардор Раджабов (на фото слева) и Фарход Бакиев (на фото справа)
Сардор Раджабов (на фото слева) и Фарход Бакиев (на фото справа)
© Sputnik
Директор департамента министерства Сардор Раджабов и заместитель председателя Комитета Сената Фарход Бакиев сменили на данных постах Дилшода Кенжаева и Узокбоя Бегимкулова.
Полковник Абдувохид Исмаилов назначен начальником УВД Кашкадарьинской области.
© Хокимият Кашкадарьинской областиАбдувохид Исмаилов.
Абдувохид Исмаилов.
© Хокимият Кашкадарьинской области
До своего назначения он работал начальником УВД Сурхандарьинской области. Шухратжон Сотволдиев ранее возглавлявший УВД Кашкадарьинской области покинул свой пост.
Полковник Тимур Исмаилов назначен главой УВД Сурхандарьинской области.
© УВД Сурхандарьинской областиТимур Исмаилов.
Тимур Исмаилов.
© УВД Сурхандарьинской области
До назначения он занимал должность начальника главного управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом в МВД. Предыдущего руководителя УВД области Абдувахида Исмаилова перевели на должность начальника УВД Кашкадарьинской области.