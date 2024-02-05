https://uz.sputniknews.ru/20240205/uzbekistan-shkoly-detskiye-sady-videoselektor-42350424.html
Сколько средств в Узбекистане выделят на развитие образования — подробности
Сколько средств в Узбекистане выделят на развитие образования — подробности
Шавкат Мирзиёев: Наша цель – чтобы выпускник школы сделал шаг в большую жизнь, овладев хотя бы одной профессией.
2024-02-05T14:19+0500
2024-02-05T14:19+0500
2024-02-05T14:21+0500
общество
узбекистан
школы
образование
детские сады
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В этом году на развитие школ и школьного образования в Узбекистане планируют выделить более 46 трлн сумов. Об этом шла речь на видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Глава республики определил приоритетные задачи в данной сфере.Было отмечено, что результаты международной программы PISA 2022 года по математике, чтению и естественным наукам показали, что в этой области предстоит еще многое сделать. Для определения реального уровня знаний учащихся в 500 школах ввели новую систему оценок.В настоящее время за 984 часа, отведенных на изучение иностранного языка в 1-11 классах, даже половина учащихся не может получить степень B1. Также не видны результаты работы центров повышения квалификации в отдельных регионах."В этом году на школы и школьное образование планируется выделить более 46 триллионов сумов", — говорится в сообщении.При этом постепенно будут внедрять признанные зарубежные программы, такие как A-level, IB, международный опыт оценки знаний учащихся и преподавателей PISA, TIMSS, PIRLS.Также речь шла о том, что в текущем году образовательная программа президентских школ стартует еще в 1000 школах республики. Ответственность за улучшение материально-технической базы образовательных учреждений будут нести хокимы."Будет составлен список из 50 профессий, которым можно обучиться в школах, разработают программы обучения и практики по каждой из них. Для этого в школах организуют мастерские и введут должность "Мастер профессионального обучения".Также, исходя из заинтересованности студентов, с привлечением предпринимателей, мастеров и специалистов, будут проводить тренинги, ориентированные на профобразование, организуют профессиональные кружки.Свободные площади в школе предоставят предпринимателям в безвозмездное пользование для профессионального обучения учащихся. Для них также предусмотрены налоговые и ряд других льгот.Учащиеся, окончившие курс обучения и сдавшие экзамен, получат квалификационный сертификат."Наша цель – чтобы выпускник школы сделал шаг в большую жизнь, овладев хотя бы одной профессией", — сказал Мирзиёев.Говоря о дошкольном образовании, глава республики отметил, что в настоящее время охват им достиг 74%. В 2016 году этот показатель составлял 27%. В этом году вместимость государственных детских садов будет увеличена на 10 тыс. мест, а частных – на 50 тыс. мест. Однако, из-за отсутствия детских садов в некоторых отдаленных селах не все дети охвачены дошкольным образованием. Также, несмотря на достаточное количество ДОО в некоторых районах, охват в них дошкольным образованием несколько снизился по сравнению с прошлым годом.Кроме того, глава республики обратил внимание на тот факт, что ежегодно только 9% воспитателей детских садов проходят повышение квалификации. В 12 тыс. семейных детских садов не хватает учебно-методических материалов, соответствующих государственным образовательным стандартам.Президент поставил перед Агентством дошкольного образования следующие задачи:
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узбекистан 2024 год средства образование шавкат мирзиёев цель выпускник школы профессия овладение
узбекистан 2024 год средства образование шавкат мирзиёев цель выпускник школы профессия овладение
Сколько средств в Узбекистане выделят на развитие образования — подробности
14:19 05.02.2024 (обновлено: 14:21 05.02.2024)
Шавкат Мирзиёев: Наша цель – чтобы выпускник школы сделал шаг в большую жизнь, овладев хотя бы одной профессией.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
В этом году на развитие школ и школьного образования в Узбекистане планируют выделить более 46 трлн сумов. Об этом шла речь на видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщил
пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Глава республики определил приоритетные задачи в данной сфере.
Было отмечено, что результаты международной программы PISA 2022 года по математике, чтению и естественным наукам показали, что в этой области предстоит еще многое сделать. Для определения реального уровня знаний учащихся в 500 школах ввели новую систему оценок.
В настоящее время за 984 часа, отведенных на изучение иностранного языка в 1-11 классах, даже половина учащихся не может получить степень B1. Также не видны результаты работы центров повышения квалификации в отдельных регионах.
"В этом году на школы и школьное образование планируется выделить более 46 триллионов сумов", — говорится в сообщении.
При этом постепенно будут внедрять признанные зарубежные программы, такие как A-level, IB, международный опыт оценки знаний учащихся и преподавателей PISA, TIMSS, PIRLS.
Также речь шла о том, что в текущем году образовательная программа президентских школ стартует еще в 1000 школах республики. Ответственность за улучшение материально-технической базы образовательных учреждений будут нести хокимы.
"Будет составлен список из 50 профессий, которым можно обучиться в школах, разработают программы обучения и практики по каждой из них. Для этого в школах организуют мастерские и введут должность "Мастер профессионального обучения".
Также, исходя из заинтересованности студентов, с привлечением предпринимателей, мастеров и специалистов, будут проводить тренинги, ориентированные на профобразование, организуют профессиональные кружки.
Свободные площади в школе предоставят предпринимателям в безвозмездное пользование для профессионального обучения учащихся. Для них также предусмотрены налоговые и ряд других льгот.
Учащиеся, окончившие курс обучения и сдавшие экзамен, получат квалификационный сертификат.
"Наша цель – чтобы выпускник школы сделал шаг в большую жизнь, овладев хотя бы одной профессией", — сказал Мирзиёев.
Говоря о дошкольном образовании, глава республики отметил, что в настоящее время охват им достиг 74%. В 2016 году этот показатель составлял 27%. В этом году вместимость государственных детских садов будет увеличена на 10 тыс. мест, а частных – на 50 тыс. мест. Однако, из-за отсутствия детских садов в некоторых отдаленных селах не все дети охвачены дошкольным образованием. Также, несмотря на достаточное количество ДОО в некоторых районах, охват в них дошкольным образованием несколько снизился по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, глава республики обратил внимание на тот факт, что ежегодно только 9% воспитателей детских садов проходят повышение квалификации. В 12 тыс. семейных детских садов не хватает учебно-методических материалов, соответствующих государственным образовательным стандартам.
Президент поставил перед Агентством дошкольного образования следующие задачи:
создать систему эффективного использования бюджетных средств в детских садах;
разработать систему отбора кандидатов и назначения на должность заведующего детским садом;
обеспечить полную цифровизацию процессов питания, посещаемости, взимания взносов во всех детских садах;
ввести в 250 государственных детских садах систему оценки качества образования и воспитания на основе международных стандартов.