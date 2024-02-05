https://uz.sputniknews.ru/20240205/uzbekistan-turkmenistan-posol-brifing-42355466.html
Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном увеличился в пять раз
Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном увеличился в пять раз
Посол РУз в Туркменистане рассказал о росте объемов взаимной торговли, работе над долгосрочными газовыми контрактами, подготовке взаимных визитов лидеров двух стран
2024-02-05T17:45+0500
2024-02-05T17:45+0500
2024-02-05T18:09+0500
политика
узбекистан
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посол
сотрудничество
брифинг
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. С 2017 по 2023 годы объем взаимной торговли Узбекистана и Туркменистана увеличился более чем в пять раз, сообщил на брифинге в Ашхабаде посол РУз в Туркменистане Акмалжон Кучкаров со ссылкой на Агентство статистики республики. "В период с 2017 по 2023 годы наблюдалось более чем пятикратное увеличение объемов взаимной торговли, которая по итогам 2023 года составила 1,094 миллиарда долларов США", - сказал глава узбекской дипмиссии.По его словам, в 2022 году объем двусторонней торговли достиг $920 млн, рост в 2023 году — более 10%.Кучкаров рассказал, что между Узбекистаном и Туркменистаном "идет хорошая торговля природным газом и электроэнергией", отметив, что республика заинтересована в поставках туркменского газа в связи с ростом экономики и соответственно потребности в энергоресурсах. Посол напомнил, что стороны заключили соглашение о поставках в 2023 году 2 млрд кубометров туркменского природного газа в Узбекистан, и на 2024 год соглашение по газу обязательно будет заключено."Мы работаем пока по годовым контрактам. Долгосрочных контрактов пока у нас нет, но мы работаем над долгосрочными контрактами", — добавил он.Вместе с тем посол рассказал о больших планах Ташкента и Ашхабада по развитию промкооперации."В настоящее время, когда в мире наблюдаются кризисные явления, когда мы становимся жертвами разрыва цепочек поставок, у нас нет никакой другой альтернативы, кроме как обратиться к нашим соседям, чтобы производить продукцию, которую мы не сможем доставать по приемлемым ценам из-за рубежа, нам приходится это делать у себя дома", — объяснил Кучкаров.Он указал, что у Узбекистана "есть свои преимущества по производству определенных видов товаров и услуг, то же самое имеется в Туркменистане"."Поэтому, если мы будем сопрягать свои возможности и потенциалы, это будет иметь большой мультипликативный эффект и будет способствовать повышению благосостояния узбекского и туркменского народов", — резюмировал Кучкаров.На вопросы журналистов о взаимных визитах президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Туркменистана Сердара Бердымухамедова в 2024 году посол ответил утвердительно."В этом году планируются взаимные визиты на уровне президентов. Сейчас мы согласовываем их по дипломатическим каналам по времени, по месту и т. д.", — сказал он.Кучкаров также напомнил, что визиты на высшем и на высоком уровнях — это ежегодная традиция. И cвидетельством того, насколько руководители обеих стран тесно взаимодействуют, работают и прилагают огромные усилия, чтобы "наше взаимодействие способствовало не только развитию двустороннего сотрудничества, но и региональному сближению в Центральной Азии, поскольку очень многие вопросы, которые мы выносим на региональную повестку дня, нуждаются в поддержке в первую очередь наших государств".
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сотрудничество узбекистан туркменистан посол брифинг взаимная торговля газовые контракты подготовка взаимных визитов лидеров двух стран
сотрудничество узбекистан туркменистан посол брифинг взаимная торговля газовые контракты подготовка взаимных визитов лидеров двух стран
Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном увеличился в пять раз
17:45 05.02.2024 (обновлено: 18:09 05.02.2024)
Посол РУз в Туркменистане рассказал о росте объемов взаимной торговли, работе над долгосрочными газовыми контрактами, подготовке взаимных визитов лидеров двух стран.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. С 2017 по 2023 годы объем взаимной торговли Узбекистана и Туркменистана увеличился более чем в пять раз, сообщил на брифинге в Ашхабаде посол РУз в Туркменистане Акмалжон Кучкаров со ссылкой на Агентство статистики республики.
"В период с 2017 по 2023 годы наблюдалось более чем пятикратное увеличение объемов взаимной торговли, которая по итогам 2023 года составила 1,094 миллиарда долларов США", - сказал глава узбекской дипмиссии.
По его словам, в 2022 году объем двусторонней торговли достиг $920 млн, рост в 2023 году — более 10%.
Кучкаров рассказал, что между Узбекистаном и Туркменистаном "идет хорошая торговля природным газом и электроэнергией", отметив, что республика заинтересована в поставках туркменского газа в связи с ростом экономики и соответственно потребности в энергоресурсах. Посол напомнил, что стороны заключили соглашение о поставках в 2023 году 2 млрд кубометров туркменского природного газа в Узбекистан, и на 2024 год соглашение по газу обязательно будет заключено.
"Мы работаем пока по годовым контрактам. Долгосрочных контрактов пока у нас нет, но мы работаем над долгосрочными контрактами", — добавил он.
Вместе с тем посол рассказал о больших планах Ташкента и Ашхабада по развитию промкооперации.
"В настоящее время, когда в мире наблюдаются кризисные явления, когда мы становимся жертвами разрыва цепочек поставок, у нас нет никакой другой альтернативы, кроме как обратиться к нашим соседям, чтобы производить продукцию, которую мы не сможем доставать по приемлемым ценам из-за рубежа, нам приходится это делать у себя дома", — объяснил Кучкаров.
Он указал, что у Узбекистана "есть свои преимущества по производству определенных видов товаров и услуг, то же самое имеется в Туркменистане".
"Поэтому, если мы будем сопрягать свои возможности и потенциалы, это будет иметь большой мультипликативный эффект и будет способствовать повышению благосостояния узбекского и туркменского народов", — резюмировал Кучкаров.
На вопросы журналистов о взаимных визитах президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Туркменистана Сердара Бердымухамедова в 2024 году посол ответил утвердительно.
"В этом году планируются взаимные визиты на уровне президентов. Сейчас мы согласовываем их по дипломатическим каналам по времени, по месту и т. д.", — сказал он.
Кучкаров также напомнил, что визиты на высшем и на высоком уровнях — это ежегодная традиция. И cвидетельством того, насколько руководители обеих стран тесно взаимодействуют, работают и прилагают огромные усилия, чтобы "наше взаимодействие способствовало не только развитию двустороннего сотрудничества, но и региональному сближению в Центральной Азии, поскольку очень многие вопросы, которые мы выносим на региональную повестку дня, нуждаются в поддержке в первую очередь наших государств".