https://uz.sputniknews.ru/20240205/uzbekistan-turkmenistan-posol-brifing-42355466.html

Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном увеличился в пять раз

Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном увеличился в пять раз

Посол РУз в Туркменистане рассказал о росте объемов взаимной торговли, работе над долгосрочными газовыми контрактами, подготовке взаимных визитов лидеров двух стран

2024-02-05T17:45+0500

2024-02-05T17:45+0500

2024-02-05T18:09+0500

политика

узбекистан

туркменистан

посол

сотрудничество

брифинг

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. С 2017 по 2023 годы объем взаимной торговли Узбекистана и Туркменистана увеличился более чем в пять раз, сообщил на брифинге в Ашхабаде посол РУз в Туркменистане Акмалжон Кучкаров со ссылкой на Агентство статистики республики. "В период с 2017 по 2023 годы наблюдалось более чем пятикратное увеличение объемов взаимной торговли, которая по итогам 2023 года составила 1,094 миллиарда долларов США", - сказал глава узбекской дипмиссии.По его словам, в 2022 году объем двусторонней торговли достиг $920 млн, рост в 2023 году — более 10%.Кучкаров рассказал, что между Узбекистаном и Туркменистаном "идет хорошая торговля природным газом и электроэнергией", отметив, что республика заинтересована в поставках туркменского газа в связи с ростом экономики и соответственно потребности в энергоресурсах. Посол напомнил, что стороны заключили соглашение о поставках в 2023 году 2 млрд кубометров туркменского природного газа в Узбекистан, и на 2024 год соглашение по газу обязательно будет заключено."Мы работаем пока по годовым контрактам. Долгосрочных контрактов пока у нас нет, но мы работаем над долгосрочными контрактами", — добавил он.Вместе с тем посол рассказал о больших планах Ташкента и Ашхабада по развитию промкооперации."В настоящее время, когда в мире наблюдаются кризисные явления, когда мы становимся жертвами разрыва цепочек поставок, у нас нет никакой другой альтернативы, кроме как обратиться к нашим соседям, чтобы производить продукцию, которую мы не сможем доставать по приемлемым ценам из-за рубежа, нам приходится это делать у себя дома", — объяснил Кучкаров.Он указал, что у Узбекистана "есть свои преимущества по производству определенных видов товаров и услуг, то же самое имеется в Туркменистане"."Поэтому, если мы будем сопрягать свои возможности и потенциалы, это будет иметь большой мультипликативный эффект и будет способствовать повышению благосостояния узбекского и туркменского народов", — резюмировал Кучкаров.На вопросы журналистов о взаимных визитах президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Туркменистана Сердара Бердымухамедова в 2024 году посол ответил утвердительно."В этом году планируются взаимные визиты на уровне президентов. Сейчас мы согласовываем их по дипломатическим каналам по времени, по месту и т. д.", — сказал он.Кучкаров также напомнил, что визиты на высшем и на высоком уровнях — это ежегодная традиция. И cвидетельством того, насколько руководители обеих стран тесно взаимодействуют, работают и прилагают огромные усилия, чтобы "наше взаимодействие способствовало не только развитию двустороннего сотрудничества, но и региональному сближению в Центральной Азии, поскольку очень многие вопросы, которые мы выносим на региональную повестку дня, нуждаются в поддержке в первую очередь наших государств".

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сотрудничество узбекистан туркменистан посол брифинг взаимная торговля газовые контракты подготовка взаимных визитов лидеров двух стран