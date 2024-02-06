https://uz.sputniknews.ru/20240206/axangaran-sement-ekotrebovaniya-soblyudeniye-42366277.html
Зеленые сады и фильтры: что Ахангаранцемент делает для экологии Узбекистана
Зеленые сады и фильтры: что Ахангаранцемент делает для экологии Узбекистана
В Узбекистане планируют запретить строительство цементных заводов, а для существующих увеличить размеры штрафов за загрязнение окружающей среды.
2024-02-06T16:00+0500
2024-02-06T16:00+0500
2024-02-06T16:41+0500
узбекистан
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В основе производства современного цемента — открытие его природного аналога, сделанное британским инженером Джоном Смитоном в середине 18 века. С тех пор технологии его выпуска и химический состав не претерпели значительных изменений. Смесь из гипса, обожженного известняка и глины превращается в твердый камнеобразный материал при размешивании в воде и контакте с воздухом.Цемент производят, обжигая его компоненты в специальных клинкерных печах. В процессе в атмосферу выбрасывается большое количество углекислоты, ионов тяжелых металлов, других газов и пыли. Масса этих выбросов в большинстве случаев практически равна весу производимого цемента. Таким образом, цементные заводы влияют на природу в долгосрочной перспективе.АО "Ахангаранцемент" входит в число ведущих предприятий цементной промышленности в Узбекистане. 98,57% его акций принадлежит ООО "Akkermann Cement CA" — части одного из крупнейших российских холдингов USM, управляющего активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий.Специалисты Ахангаранцемента рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан, как предприятие заботится об экологии, делая производство более безопасным для природы.Помимо этого, компания установила систему мониторинга загрязнения воздуха, а также разбила плодовый сад на площади в 5 га. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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цементные заводы узбекистан снижение влияние окружающая среда
цементные заводы узбекистан снижение влияние окружающая среда
Зеленые сады и фильтры: что Ахангаранцемент делает для экологии Узбекистана
16:00 06.02.2024 (обновлено: 16:41 06.02.2024)
Эксклюзив
В Узбекистане планируют запретить строительство цементных заводов, а для существующих — увеличить размеры штрафов за загрязнение окружающей среды.
В основе производства современного цемента — открытие его природного аналога, сделанное британским инженером Джоном Смитоном в середине 18 века. С тех пор технологии его выпуска и химический состав не претерпели значительных изменений. Смесь из гипса, обожженного известняка и глины превращается в твердый камнеобразный материал при размешивании в воде и контакте с воздухом.
Цемент производят, обжигая его компоненты в специальных клинкерных печах. В процессе в атмосферу выбрасывается большое количество углекислоты, ионов тяжелых металлов, других газов и пыли. Масса этих выбросов в большинстве случаев практически равна весу производимого цемента. Таким образом, цементные заводы влияют на природу в долгосрочной перспективе.
АО "Ахангаранцемент" входит в число ведущих предприятий цементной промышленности в Узбекистане. 98,57% его акций принадлежит ООО "Akkermann Cement CA" — части одного из крупнейших российских холдингов USM, управляющего активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий.
Специалисты Ахангаранцемента рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан, как предприятие заботится об экологии, делая производство более безопасным для природы.
"Мы регулярно следим за тем, сколько выбрасываем в атмосферу сопутствующего газа, на который у нас установлен лимит, и держим все под контролем. Кроме того, новые и современные рукавные фильтры улавливают практически всю пыль, которая идет из системы циклонного теплообменника, и мы возвращаем ее обратно в обжиг. Таким образом сухая линия имеет практически нулевые выбросы", — рассказал начальник производства АО "Ахангаранцемент" Павел Парфенов.
Помимо этого, компания установила систему мониторинга загрязнения воздуха, а также разбила плодовый сад на площади в 5 га. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.