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Зеленые сады и фильтры: что Ахангаранцемент делает для экологии Узбекистана

Зеленые сады и фильтры: что Ахангаранцемент делает для экологии Узбекистана

В Узбекистане планируют запретить строительство цементных заводов, а для существующих увеличить размеры штрафов за загрязнение окружающей среды.

2024-02-06T16:00+0500

2024-02-06T16:00+0500

2024-02-06T16:41+0500

узбекистан

ахангаранцемент

экология

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В основе производства современного цемента — открытие его природного аналога, сделанное британским инженером Джоном Смитоном в середине 18 века. С тех пор технологии его выпуска и химический состав не претерпели значительных изменений. Смесь из гипса, обожженного известняка и глины превращается в твердый камнеобразный материал при размешивании в воде и контакте с воздухом.Цемент производят, обжигая его компоненты в специальных клинкерных печах. В процессе в атмосферу выбрасывается большое количество углекислоты, ионов тяжелых металлов, других газов и пыли. Масса этих выбросов в большинстве случаев практически равна весу производимого цемента. Таким образом, цементные заводы влияют на природу в долгосрочной перспективе.АО "Ахангаранцемент" входит в число ведущих предприятий цементной промышленности в Узбекистане. 98,57% его акций принадлежит ООО "Akkermann Cement CA" — части одного из крупнейших российских холдингов USM, управляющего активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий.Специалисты Ахангаранцемента рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан, как предприятие заботится об экологии, делая производство более безопасным для природы.Помимо этого, компания установила систему мониторинга загрязнения воздуха, а также разбила плодовый сад на площади в 5 га. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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