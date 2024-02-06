https://uz.sputniknews.ru/20240206/rossiya-podvodnyye-raketonostsy-proyekt-borey-42360525.html

Доброе слово России и восьмой "стратег" проекта "Борей"

Доброе слово России и восьмой "стратег" проекта "Борей"

С ростом линейки новейших стратегических подводных ракетоносцев проекта "Борей" российский проект многополярного мира с приоритетом равной и неделимой безопасности всех без исключения стран становится все более убедительным и безальтернативным

2024-02-06T12:40+0500

2024-02-06T12:40+0500

2024-02-06T12:40+0500

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С ростом линейки новейших стратегических подводных ракетоносцев проекта "Борей" с полным залпом около 120 ядерных МБР "Булава" суммарной мощностью в 200 мегатонн тротилового эквивалента российский проект многополярного мира с приоритетом равной и неделимой безопасности всех без исключения стран становится все более убедительным и безальтернативным. А расширение НАТО на восток и антироссийская возня Запада на Украине – выглядят все более безрассудными.В Северодвинске 3 февраля состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) "Князь Пожарский" проекта 955-А ("Борей-А"). И это было зримое торжество российского государственного суверенитета, превосходства российских высоких технологий. После спуска на воду новейший корабль 4-го поколения пройдет заводские ходовые и государственные испытания, а затем будет принят в состав ВМФ России. "Князь Пожарский" и другие РПКСН линейки "Борей" составят основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. Никакой "гегемон" не способен диктовать Москве свою враждебную волю, пока российские "Бореи" скрытно выполняют задачи боевого патрулирования.Главком ВМФ адмирал Николай Евменов в ходе церемонии в Северодвинске отметил, что "Князь Пожарский" воплотил в себе самые передовые технологические решения, опыт и традиции подводного кораблестроения России. Действительно, крейсер проекта 955-А способен нести на борту 20 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" дальностью до 10 тысяч километров. Оснащен совершенными торпедными, радиотехническими, навигационными и гидроакустическими комплексами, которые в океане становятся инструментами боевого могущества и превосходства. "Борей" имеет шумность в два раза меньше, чем ПЛА 4-го поколения типа "Вирджиния" ВМС США. Гидроакустический комплекс российского "стратега" способен обнаружить подводную лодку противника на удалении до 320 км, и сопровождать одновременно не менее 30 целей. Предел гидроакустики американских субмарин "Огайо" или "Вирджиния" – 230 км.Министерство обороны РФ планирует построить к 2027 году 10 ракетоносцев типа "Борей". В состав ВМФ России за минувшее десятилетие вошли три РПКСН проекта 955 ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах") и четыре – улучшенного проекта 955-А ("Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III"). Крейсер "Князь Пожарский" становится восьмым в линейке "Бореев". На разных стадиях строительства находятся серийные корабли проекта 955-А "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Основные отличия проекта 955-А – 20 ракетных шахт (на четыре больше, чем у проекта 955), и ядерный реактор нового поколения.Призрак морских глубинУправление атомным подводным крейсером проекта "Борей-А" впервые в мире полностью автоматизировано. Субмариной может "командовать" интегрированная цифровая система боевого управления (АСБУ) с двадцатью пятью уровнями защиты – сам корабль не даст экипажу возможности совершить ошибку. Теоретически "Борей" может не всплывать на поверхность несколько лет – за счет атомной энергетической установки, системы регенерации воздуха, очистки и опреснения воды. Срок автономности – 100 суток – ограничен лишь продовольственным запасом для экипажа (более 100 моряков). Высокая безопасность обеспечена также всплывающей спасательной камерой с аварийным запасом воды и питания для всего экипажа.Предназначение и главная задача "Бореев" в боевых условиях – скрытно выйти в район стрельбы, и обеспечить запуск ракет с той же высокой скрытностью (из подводного положения). Поэтому гидроакустическая малозаметность – ключевая и отменная характеристика крейсера. Эта "убийственная особенность" российского "Борея-А" очень тревожит западных экспертов. Каждая из 20 стратегических МБР "Булава" несет 10 термоядерных боевых блоков индивидуального наведения по 100 – 150 килотонн, способных совершать маневры на баллистических траекториях с перегрузкой до 30g, уклоняться от средств противоракетной обороны противника, и выбрасывать до 20 ложных целей (американская МБР "Трайдент-II" имеет не более восьми "обманок"). Таким образом, в ракетных шахтах каждого "Борея-А" (проект 955-А) находятся неотразимых 200 термоядерных блоков суммарной мощностью до трех мегатонн, и этого достаточно для полного уничтожения агрессора на территории любой страны. Высокоточные боевые блоки могут отклониться от цели не более чем на 150 метров.Атомные подводные ракетоносцы проекта "Борей-А" водоизмещением 24 000 тонн способны погружаться на глубину до 480 метров, и развивать подводную скорость до 29 узлов. Для надводных и подводных кораблей противника, которые попытаются вступить в поединок с "Бореем", имеются торпеды калибра 533 мм и торпедоракеты РПК-6М "Водопад". Неслучайно заместитель руководителя Стратегического командования США генерал Роберт Форст ранее признал: "Российские лодки проекта 955 представляют самую большую угрозу безопасности Соединенных Штатов Америки". По мнению американских специалистов, для нанесения США непоправимого ущерба достаточного ракетного залпа одного "Борея". И все же, грозные РПКСН разных проектов российского ВМФ десятилетиями уравновешивают "весы войны и мира". Под прицелом новейших "Бореев" Запад начинает невольно прислушиваться к словам президента РФ Владимира Путина о недопустимости расширения НАТО на восток, и даже американский "гегемон" мучительно возвращается в реальность многополярного мира.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия проект борей рост линейка стратегические подводные ракетоносцы