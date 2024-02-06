https://uz.sputniknews.ru/20240206/tashkent-tyurkskiy-investfond-podgotovka-42359627.html

В Ташкенте рассказали, когда начнет работу Тюркский инвестфонд

В Ташкенте рассказали, когда начнет работу Тюркский инвестфонд

Соглашение о создании фонда с уставным капиталом $500 млн подписали на внеочередном саммите ОТГ 16 марта 2023 года в Анкаре

2024-02-06T11:36+0500

2024-02-06T11:36+0500

2024-02-06T12:03+0500

организация тюркских государств

узбекистан

ташкент

инвестиции

лазиз кудратов

встреча

министерство инвестиций, промышленности и торговли

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Подготовку предстоящего учредительного собрания Совета Управляющих стран-членов Тюркского инвестиционного фонда обсудили в Ташкенте, сообщает пресс-служба МИПТ. Вопросы регионального взаимодействия были в фокусе внимания министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова и директора Тюркского инвестиционного фонда Багдада Амреева."Рассмотрены… организационные меры по проведению предстоящей инаугурационной встречи – учредительного собрания Совета Управляющих стран-членов Фонда", — говорится в сообщении.Стороны приветствовали успешное завершение внутренних процедур по утверждению соглашения о создании фонда, а также открывающиеся в связи с этим инвестиционные возможности для развития торговли и реализации совместных проектов.Напомним, что Узбекистан подписал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда 16 марта на внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре. Его уставной фонд составит $500 млн. Средства фонда будут использовать для развития торговли, совместных проектов, зеленой экономики, информационных технологий, транспорта, логистики и других сфер в странах ОТГ.Штаб-квартира Тюркского инвестиционного фонда со статусом международной финансовой организации разместится в Стамбуле и будет работать 20 лет.Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз является уполномоченным органом, ответственным за исполнение данного Соглашения. Для справки: Организация тюркских государств появилась в ноябре 2021 года в результате переименования Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданного в 2009 году. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.

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тюркский инвестфонд начало работы соглашение о создании фонда внеочередной саммит анкара