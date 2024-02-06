Эмиратская компания поможет Узбекистану получать энергию из отходов
13:45 06.02.2024 (обновлено: 13:53 06.02.2024)
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанОбсужден вопрос переработки отходов и получения из них альтернативной энергии.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
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В настоящее время специалисты крупнейшего предприятия Абу-Даби в сфере обращения с отходами изучают работу полигонов и мусороперерабатывающих предприятий в Навоийской и Бухарской областях.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Компания из Объединенных Арабских Эмиратов вместе с узбекскими коллегами реализует в республике проект по превращению отходов в энергетическое сырье, сообщает Минэкологии.
Детали предстоящей совместной работы, обсудили министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов и директор компании Tadweer — крупнейшего предприятия в сфере обращения с отходами в Абу-Даби — Али Аль-Дахери.
"Важность проекта в том, что за счет утилизации твердых бытовых отходов сокращается их объем и нейтрализуются химические вещества. В то же время в результате сжигания отходов можно производить альтернативную энергию и добывать вторичные материальные ресурсы", — отметил Абдухакимов.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанОбсужден вопрос переработки отходов и получения из них альтернативной энергии.
Обсужден вопрос переработки отходов и получения из них альтернативной энергии.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
Речь шла о сборе мусора, внедрении системы мониторинга, производстве "зеленой" энергии.
"Совсем скоро мы перейдем к практической части проекта. Сначала изучим деятельность полигонов и мусороперерабатывающих предприятий в Навоийской и Бухарской областях, рассмотрим условия. Мы заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество было эффективным во всех отношениях", — сказал Али Аль-Дахери.
В рамках сотрудничества разработают систему управления сбором и вывозом ТБО, а также сортировки, переработки и утилизации. Кроме того, уделят внимание добыче свалочного газа для производства электрической и тепловой энергии. Проектом предусмотрена установка мусоросортировочных линий на предприятиях, производящих твердые бытовые отходы, а также создание предприятий по переработке вторичного сырья, включая пластик, бумагу, стекло и алюминий.
Для справки: в рамках форума COP28, прошедшего под эгидой ООН в Дубае в 2023 году, министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз и компания Tadweer подписали Меморандум. Он будет способствовать внедрению современных, инновационных и экологически чистых технологий и услуг в области управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) и повышению устойчивости. Также в Узбекистане планируют запустить завод "Отходы в энергию".
Исследования показывают, что активное управление отходами и ресурсами может снизить воздействие глобальных выбросов парниковых газов на 15-20%, что повлечет за собой значительные экологические и экономические выгоды.