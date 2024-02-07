https://uz.sputniknews.ru/20240207/baxtiyor-saidov-vstretilsya-glavoy-mid-belarusi--chto-obsudili-42373779.html

Бахтиёр Саидов встретился с главой МИД Беларуси — что обсудили

Бахтиёр Саидов встретился с главой МИД Беларуси — что обсудили

Внешнеполитические ведомства двух стран мобилизуют все свои ресурсы, чтобы обеспечить продуктивность предстоящих встреч на высшем уровне

2024-02-07T10:43+0500

2024-02-07T10:43+0500

2024-02-07T12:40+0500

политика

узбекистан

беларусь

министры иностранных дел

бахтиер саидов

встреча

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В столице Узбекистана прошли переговоры министров иностранных дел Узбекистана и Беларуси — Бахтиёра Саидова и Сергея Алейника, сообщает пресс-служба белорусского МИД. Министры констатировали высокий уровень взаимодействия в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма, обменялись мнениями о ситуации на мировой арене, а также в евразийском регионе. Также главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Беларуси подробно остановились на взаимодействии в рамках ООН, СНГ и ШОС, отметив схожесть подходов к выстраиванию диалога на международных площадках.В свою очередь, Сергей Алейник поблагодарил узбекскую сторону за последовательную поддержку на пути получения Беларусью статуса государства – члена Шанхайской организации сотрудничества.В ходе встречи дипломаты рассмотрели график двусторонних мероприятий и визитов на ближайшую перспективу."Министерства иностранных дел Узбекистана и Беларуси мобилизуют все свои ресурсы, чтобы обеспечить продуктивность предстоящих встреч на высшем уровне. График на 2024 год насыщен совместными мероприятиями. Мы готовы обогатить расширяющуюся программу сотрудничества многими ощутимыми результатами", — написал в своем Telegram-канале глава МИД РУз.Вместе с тем Саидов и Алейник выразили уверенность, что 2-й Форум регионов Узбекистана и Беларуси, который проходит в Ташкенте 7 февраля 2024 года, внесет значительный вклад в укрепление экономических связей и налаживание прямого взаимодействия между регионами двух стран. В нем участвуют более 150 представителей областей Беларуси и бизнес-сообщества.

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