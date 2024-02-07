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https://uz.sputniknews.ru/20240207/tashkent-golosovaniye-azerbaydjan-prezident-vybory-42383527.html
В Ташкенте голосуют на внеочередных выборах президента Азербайджана
В Ташкенте голосуют на внеочередных выборах президента Азербайджана
Для граждан, проживающих за рубежом в 37 странах действуют 49 избирательных участков. Один из них открыт в посольстве Азербайджана в Ташкенте
2024-02-07T16:38+0500
2024-02-07T16:53+0500
узбекистан
азербайджан
ташкент
выборы президента
голосование
фото
политика
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Узбекистане проходит голосование в связи с внеочередными выборами президента Азербайджана, сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в РУз.Оно началось в 8.00 утра по местному времени (07.00 по Баку) на избирательном участке № 53 Ясамальского второго избирательного округа № 16, организованном в здании дипмиссии Азербайджана в Ташкенте.Граждане Азербайджана, достигшие 18-летнего возраста и имеющие право голоса, проживающие постоянно или временно в Ташкенте и его окрестностях или находящиеся в длительной командировке, принимают участие в голосовании по действующему паспорту либо удостоверению личности Азербайджанской Республики. Процесс голосования завершится в 20.00 по местному времени (в 19.00 по Баку). Участок обеспечен необходимыми наглядными пособиями с информацией о кандидатах и порядке голосования. Для свободного волеизъявления избирателей созданы все необходимые условия.В наблюдении за внеочередными выборами президента Азербайджана участвует делегация Центральной избирательной комиссии Узбекистана во главе с Зайниддином Низамходжаевым, сообщает ЦИК РУз. Накануне выборов и в день голосования наблюдатели от Узбекистана посетили избирательные участки в Баку и в регионах Азербайджана.📷В последний раз президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года.
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узбекистан выборы президент азербайджана избирательный участок посольство азербайджана ташкент
узбекистан выборы президент азербайджана избирательный участок посольство азербайджана ташкент

В Ташкенте голосуют на внеочередных выборах президента Азербайджана

16:38 07.02.2024 (обновлено: 16:53 07.02.2024)
© Посольство Азербайджанской Республики в УзбекистанеМужчина голосует на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Ташкенте.
Мужчина голосует на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
© Посольство Азербайджанской Республики в Узбекистане
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Для граждан, проживающих за рубежом в 37 странах действуют 49 избирательных участков. Один из них открыт в посольстве Азербайджана в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Узбекистане проходит голосование в связи с внеочередными выборами президента Азербайджана, сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в РУз.
© Посольство Азербайджанской Республики в УзбекистанеИзбиратели получают бюллетени для голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Ташкенте
Избиратели получают бюллетени для голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
Избиратели получают бюллетени для голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Ташкенте
© Посольство Азербайджанской Республики в Узбекистане
Оно началось в 8.00 утра по местному времени (07.00 по Баку) на избирательном участке № 53 Ясамальского второго избирательного округа № 16, организованном в здании дипмиссии Азербайджана в Ташкенте.
© Посольство Азербайджанской Республики в УзбекистанеГолосование на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Ташкенте.
Мужчина голосует на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
Голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Ташкенте.
© Посольство Азербайджанской Республики в Узбекистане
Граждане Азербайджана, достигшие 18-летнего возраста и имеющие право голоса, проживающие постоянно или временно в Ташкенте и его окрестностях или находящиеся в длительной командировке, принимают участие в голосовании по действующему паспорту либо удостоверению личности Азербайджанской Республики.
© Посольство Азербайджанской Республики в УзбекистанеЛюди голосуют на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Ташкенте.
Люди голосуют на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
Люди голосуют на внеочередных выборах президента Азербайджана на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Ташкенте.
© Посольство Азербайджанской Республики в Узбекистане
Процесс голосования завершится в 20.00 по местному времени (в 19.00 по Баку). Участок обеспечен необходимыми наглядными пособиями с информацией о кандидатах и порядке голосования. Для свободного волеизъявления избирателей созданы все необходимые условия.
В наблюдении за внеочередными выборами президента Азербайджана участвует делегация Центральной избирательной комиссии Узбекистана во главе с Зайниддином Низамходжаевым, сообщает ЦИК РУз. Накануне выборов и в день голосования наблюдатели от Узбекистана посетили избирательные участки в Баку и в регионах Азербайджана.
📷
© ЦИК УзбекистанаДелегация республики Узбекистан принимает участие в наблюдении за внеочередными выборами президента республики Азербайджан
Делегация республики Узбекистан принимает участие в наблюдении за внеочередными выборами президента республики Азербайджан - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
Делегация республики Узбекистан принимает участие в наблюдении за внеочередными выборами президента республики Азербайджан
© ЦИК Узбекистана
В последний раз президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года.
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