https://uz.sputniknews.ru/20240207/tashkent-golosovaniye-azerbaydjan-prezident-vybory-42383527.html

В Ташкенте голосуют на внеочередных выборах президента Азербайджана

В Ташкенте голосуют на внеочередных выборах президента Азербайджана

Для граждан, проживающих за рубежом в 37 странах действуют 49 избирательных участков. Один из них открыт в посольстве Азербайджана в Ташкенте

2024-02-07T16:38+0500

2024-02-07T16:38+0500

2024-02-07T16:53+0500

узбекистан

азербайджан

ташкент

выборы президента

голосование

фото

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/07/42381671_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_53bd93fa65ab697b985b5998f9c52b28.jpg

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Узбекистане проходит голосование в связи с внеочередными выборами президента Азербайджана, сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в РУз.Оно началось в 8.00 утра по местному времени (07.00 по Баку) на избирательном участке № 53 Ясамальского второго избирательного округа № 16, организованном в здании дипмиссии Азербайджана в Ташкенте.Граждане Азербайджана, достигшие 18-летнего возраста и имеющие право голоса, проживающие постоянно или временно в Ташкенте и его окрестностях или находящиеся в длительной командировке, принимают участие в голосовании по действующему паспорту либо удостоверению личности Азербайджанской Республики. Процесс голосования завершится в 20.00 по местному времени (в 19.00 по Баку). Участок обеспечен необходимыми наглядными пособиями с информацией о кандидатах и порядке голосования. Для свободного волеизъявления избирателей созданы все необходимые условия.В наблюдении за внеочередными выборами президента Азербайджана участвует делегация Центральной избирательной комиссии Узбекистана во главе с Зайниддином Низамходжаевым, сообщает ЦИК РУз. Накануне выборов и в день голосования наблюдатели от Узбекистана посетили избирательные участки в Баку и в регионах Азербайджана.📷В последний раз президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан выборы президент азербайджана избирательный участок посольство азербайджана ташкент