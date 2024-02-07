https://uz.sputniknews.ru/20240207/uzbekistan-kripta-aktsii-napp-42385574.html

Букмекерские конторы, крипта и акции — работа НАПП РУз в 2023 году

Букмекерские конторы, крипта и акции — работа НАПП РУз в 2023 году

Представители Национального агентства перспективных проектов рассказали об обороте криптоактивов, выпуске акций и предоставлении страховых услуг в Узбекистане

2024-02-07T17:48+0500

2024-02-07T17:48+0500

2024-02-07T18:31+0500

узбекистан

фондовая биржа

страхование

криптовалюта

акции

пресс-конференция

лотерея

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Национальное агентство перспективных проектов подвело итоги своей деятельности в 2023 году на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Представители Агентства затронули такие темы, как оборот криптоактивов, выпуск акций и предоставление страховых услуг на территории республики.Согласно глобальному индексу принятия криптовалют от Chainalysis, Узбекистан занимает 25 место в рейтинге 155 стран по количеству обращений криптоактивов, опередив многие государства Евросоюза, а также ОАЭ, Сингапур, Гонконг, Беларусь, Казахстан, Грузию, Кыргызстан, Азербайджан, Армению, Таджикистан и другие страны.Тем не менее, свою "законность" майнинг, продажа и покупка крипты получили только к концу 2023 года.Сначала НАПП внес майнинг в перечень видов деятельности, для осуществления которой нужна лицензия. Порядок ее получения утвержден в Положении № 3161. То есть все, кто майнил ранее, делали это незаконно и зачастую воровали большой объем электроэнергии. Не было и специальных норм ответственности за незаконный майнинг. В большинстве случаев на практике эти действия квалифицировались как хищение электричества.Кроме того, в УК введены две новые статьи: "Нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов" и "Незаконное осуществление деятельности по майнингу". Максимальное наказание по ним — от 3 до 5 лет тюрьмы. Статьи вступят в силу с 12 апреля этого года.Представитель НАПП затронул также ситуацию вокруг Binance. Отвечая на вопросы журналистов, он пояснил, что данная криптобиржа незаконно оказывала услуги в республике, за что НАПП вынесло решение оштрафовать ее на 102 млн сумов. Binance отказались платить, поэтому НАПП намерен подать соответствующий иск в суд.По закону оборот криптовалюты в Узбекистане разрешен только на тех криптобиржах, электронные системы которых находятся на серверах внутри страны.То есть, данная мера прежде всего направлена на то, чтобы оградить людей от мошенников. Для безопасного оборота криптоактивов в республике создана соответствующая нормативно-правовая база, функционируют 9 официальных провайдеров услуг: 1 криптобиржа. 2 крипто-депозитария и 6 крипто-магазинов. За прошедший год от них поступили госпошлины и сборы в размере 36,2 млрд сумов.Также речь шла о легализации букмекерских контор и лотерей.Как пояснил Вячеслав Пак, в настоящее время существуют некоторые противоречия в вопросах легальности, выдачи госпошлин и лицензий на осуществление этих видов деятельности, как со стороны самого общества, так и на уровне закона."У нас сложилась ситуация, при которой де-юре есть документы, регламентирующие порядок лицензирования деятельности по организации лотерей, но сама деятельность не включена в перечень видов деятельности, в отношении которых требуется лицензия. При этом в законе о госпошлине установлена госпошлина за выдачу лицензии на осуществление деятельности лотерей. То же самое в определенной степени и с букмекерской деятельностью. Есть официальный запрет на ее осуществление, но в перечне видов лицензированной деятельности букмекерская деятельность присутствует", — заявил первый замдиректора НАПП.В целом, за проведение азартных игр предусмотрено как административное, так и уголовное наказание. Вместе с тем,глава республики дал ряд поручений по совершенствованию правового регулирования в сфере.По словам Вячеслава Пака, сложно сказать, когда это будет легализовано. Вопрос прорабатывается и "загадывать определенные сроки рано".Кроме того, он рассказал о существенных изменениях, которые произошли на рынке капитала за последние 2 месяца прошлого года.В частности, НАПП зарегистрировало выпуск акций АО "Узбектелеком" и АО КЭИС "Узбекинвест" на местном фондовом рынке с целью проведения "Народного IPO". В целом Агентство зарегистрировало выпуск акций на 7,9 трлн сумов и облигаций на 65 млрд сумов.В рамках работы по защите прав и интересов миноритарных акционеров (тех, кому размер пакета акций не позволяет напрямую участвовать в управлении компанией) в IV квартале 2023 года обеспечены выплаты дивидендов на 1,2 млрд сумов.Вячеслав Пак также ответил на вопросы журналистов о возможном объединении бирж."Всеми международными экспертами указывается на то, что у нас финансовая система фрагментированная. Элементарно даже на фондовом рынке существует две биржи: на валютной торгуются государственные ценные бумаги, а общекорпоративные обслуживают на фондовой бирже", — рассказал первый замдиректора НАПП.По его словам, в данный момент вопрос объединения только рассматривается. В этом процессе множество нюансов, которые в дальнейшем необходимо будет учесть, например, как связать биржи, у каждой из которых своя система, процедуры, программное обеспечение. В перспективе решение этих вопросов можно увидеть не ранее, чем через 2-3 года, сообщил Вячеслав Пак.НАПП также провел активную работу по защите прав потребителей страховых услуг. За 2023 год в уполномоченный орган поступило более 3 тыс. обращений. Из них 83% решены положительно, благодаря чему выплачены страховые возмещения на 19,7 млрд сумов.Кроме того, в стране увеличилось количество заключенных договоров страхования. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 14,9% и составил 9,1 млн единиц. Рост наблюдался и в объеме инвестиций страховых компаний в экономику. В сравнении с 2022 годом он достиг 29,4% и превысил 6,2 трлн сумов.Напомним, что постановлением президента Узбекистана от 2 сентября 2023 года Агентству передали задачи, функции и полномочия Минфина по развитию корпоративного управления, контролю за деятельностью страховых компаний, а также по регулированию рынка капитала, в том числе деятельности организаторов торгов ценными бумагами и Центрального депозитария ценных бумаг.

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