Неформальная встреча Мирзиёева и Лукашенко — как начался визит белорусского лидера
09:51 08.02.2024 (обновлено: 16:07 08.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил ледовый дворец "Хумо Арена" в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Беларуси находится в Узбекистане с официальным визитом. Основные мероприятия в рамках его пребывания запланированы на 8 февраля.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко по приглашению Шавката Мирзиёева 7-9 февраля находится в Узбекистане с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента РУз.
По прилету в Ташкент белорусский лидер посетил ледовый дворец "Хумо Арена", где прошла неформальная встреча глав Узбекистана и Беларуси.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил ледовый дворец "Хумо Арена" в городе Ташкенте.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил ледовый дворец "Хумо Арена" в городе Ташкенте.
"Встреча в ледовом дворце имеет глубокое символическое значение. Александр Лукашенко – большой любитель хоккея, уделяет особое внимание развитию данного вида спорта в Беларуси, не раз лично участвовал в хоккейных матчах", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил ледовый дворец "Хумо Арена" в городе Ташкенте.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил ледовый дворец "Хумо Арена" в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты посмотрели матч между хоккейными командами – ташкентским "Хумо" и "Номад" из Астаны, после чего высоким гостям вручили именную хоккейную форму.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил ледовый дворец "Хумо Арена" в городе Ташкенте.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил ледовый дворец "Хумо Арена" в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
После этого Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко поздравили своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с успешным завершением президентских выборов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко поздравили Ильхама Алиева с успешным завершением президентских выборов.
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко поздравили Ильхама Алиева с успешным завершением президентских выборов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Редкий момент, когда главы двух государств вместе звонят лидеру другой страны", — отметил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Шавкат Мирзиёев, особо отметив высокую явку и активность избирателей, выразил уверенность, что братский азербайджанский народ сделал правильный выбор, отдав свой голос за будущее государства, за сильный и процветающий Азербайджан.
Основные мероприятия визита запланированы сегодня, 8 февраля.
По информации пресс-службы президента Беларуси, в Ташкенте пройдет встреча двух лидеров в формате "один на один" , а также в расширенном составе с участием делегаций. В центре внимания президентов будут вопросы углубления межгосударственных отношений, интенсификации торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Особое внимание стороны уделят развитию кооперационных связей в различных отраслях промышленности, сотрудничеству в сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме.
Мирзиёев и Лукашенко также обсудят региональную и мировую повестку дня, взаимодействие двух стран в интеграционных структурах и на международной арене.
По итогам переговоров подпишут ряд двусторонних документов. В частности, ожидается подписание плана мероприятий по развитию сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью на 2024-2025 годы.