https://uz.sputniknews.ru/20240208/lukashenko-vizit-uzbekistan-fevral-2024-42389970.html

Неформальная встреча Мирзиёева и Лукашенко — как начался визит белорусского лидера

Неформальная встреча Мирзиёева и Лукашенко — как начался визит белорусского лидера

Президент Беларуси находится в Узбекистане с официальным визитом.

2024-02-08T09:51+0500

2024-02-08T09:51+0500

2024-02-08T16:07+0500

узбекистан

ташкент

беларусь

шавкат мирзиёев

александр лукашенко

встреча

официальный визит

политика

ильхам алиев

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко по приглашению Шавката Мирзиёева 7-9 февраля находится в Узбекистане с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента РУз.По прилету в Ташкент белорусский лидер посетил ледовый дворец "Хумо Арена", где прошла неформальная встреча глав Узбекистана и Беларуси.Президенты посмотрели матч между хоккейными командами – ташкентским "Хумо" и "Номад" из Астаны, после чего высоким гостям вручили именную хоккейную форму.После этого Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко поздравили своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с успешным завершением президентских выборов."Редкий момент, когда главы двух государств вместе звонят лидеру другой страны", — отметил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Шавкат Мирзиёев, особо отметив высокую явку и активность избирателей, выразил уверенность, что братский азербайджанский народ сделал правильный выбор, отдав свой голос за будущее государства, за сильный и процветающий Азербайджан.Основные мероприятия визита запланированы сегодня, 8 февраля.По информации пресс-службы президента Беларуси, в Ташкенте пройдет встреча двух лидеров в формате "один на один" , а также в расширенном составе с участием делегаций. В центре внимания президентов будут вопросы углубления межгосударственных отношений, интенсификации торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.Особое внимание стороны уделят развитию кооперационных связей в различных отраслях промышленности, сотрудничеству в сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме. Мирзиёев и Лукашенко также обсудят региональную и мировую повестку дня, взаимодействие двух стран в интеграционных структурах и на международной арене.По итогам переговоров подпишут ряд двусторонних документов. В частности, ожидается подписание плана мероприятий по развитию сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью на 2024-2025 годы.

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