https://uz.sputniknews.ru/20240208/mirziyoev-i-lukashenko-proveli-peregovory--o-chem-dogovorilis-prezidenty-42405335.html

Мирзиёев и Лукашенко провели переговоры — о чем договорились президенты

Мирзиёев и Лукашенко провели переговоры — о чем договорились президенты

В рамках официального визита Александра Лукашенко в Ташкент, лидеры Узбекистана и Беларуси провели переговоры в узком составе, а также с участием членов официальных делегаций двух стран

2024-02-08T17:24+0500

2024-02-08T17:24+0500

2024-02-08T18:01+0500

узбекистан

беларусь

шавкат мирзиёев

александр лукашенко

официальный визит

переговоры

сотрудничество

ташкент

политика

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Беларуси Александр Лукашенко провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Мирзиёев отметил, что за прошедшие годы узбекско-белорусские многоплановые отношения вышли на качественно новый, высокий уровень.В свою очередь, Александр Лукашенко рассказал, что в Беларуси наблюдают за происходящими в Узбекистане преобразованиями."Мы с большим интересом наблюдаем за теми преобразованиями, которые проходят в Узбекистане… самое главное, вы знаете, куда идти. Вы развиваетесь потрясающими темпами, — сказал он. — Мы заинтересованы в развитии Узбекистана, потому что взяли в Центральной Азии вашу страну за основу", — заявил белорусский лидер.Стороны отметили важность продолжения активных контактов на уровне глав правительств, парламентариев, министерств и регионов, а также договорились продолжать политический диалог и взаимную поддержку в рамках международных структур, в том числе ООН, СНГ, ШОС.Речь шла и о положительной динамике торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот по итогам прошлого года вырос на 15%.Вместе с тем перед правительствами поставлена задача по доведению данного показателя до уровня свыше $1 млрд в ближайшие годы."Мы обсудили меры по увеличению товарооборота свыше $1 млрд в ближайшие годы. Прежде всего за счет расширения номенклатуры и возможностей импортозамещения. Они не используются даже на половину…В целях организации системных взаимных поставок мы поручили создать совместную внешнеторговую компанию — и Минске, и в Ташкенте, внедрить механизмы поддержки экспорта и электронную систему сертификации товаров", — сказал Шавкат Мирзиёев.Кроме того, стороны договорились взаимно создавать благоприятные условия для грузоперевозок, осуществлять подготовку международных автоперевозчиков, эффективно использовать мультимодальные коридоры в направлении емких рынков Южной Азии.Особое внимание уделили развитию кооперационных связей. За последние годы количество совместных предприятий выросло в 4 раза. Главы Узбекистана и Беларуси определили приоритетные направления кооперации: сельское хозяйство, легкая, пищевая и электротехническая промышленность, фармацевтика, градостроительство, коммуникации и другие. Договорились по всем направлениям сформировать отдельные рабочие группы.Кроме того, Беларусь и Узбекистан наметили более 110 направлений взаимодействия в здравоохранении. В их числе охрана детского здоровья, кардиология, онкология, гематология и другие. Президент Беларуси предложил активно создавать совместные фармпроизводства. "Вы умеете так много делать, что нам надо у вас учиться", — сказал Лукашенко.В свою очередь, Мирзиёев предложил наладить в Узбекистане совместный выпуск БЕЛАЗов. "Мы очень серьезно настроены наращивать горно-металлургическую отрасль. Нам нужен БЕЛАЗ. Нам уже здесь локализация нужна, совместное предприятие... Мы будем строить медно-обогатительные фабрики — третью, четвертую, пятую. Это сколько машин нам нужно? Мы столько лет обучали наших инженеров, средний персонал работать на БЕЛАЗах. Почему бы нам совместно не выпускать эти БЕЛАЗы?" — сказал глава Узбекистана.Лидеры двух стран приветствовали активизацию межрегиональных обменов, отметив плодотворные итоги состоявшегося накануне II Форума регионов Узбекистана и Беларуси, по итогам которого подписаны контракты и соглашения на сумму свыше $1 млрд, а также условились продолжать активные культурно-гуманитарные обмены. По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко приняли Совместное заявление.В присутствии глав двух государств подписан ряд важных двусторонних документов и соглашений.В их числе:Кроме того, в рамках визита подписали График взаимных визитов делегаций регионов Узбекистана и Беларуси в 2024 году.

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