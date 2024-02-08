Мирзиёев и Лукашенко провели переговоры — о чем договорились президенты
17:24 08.02.2024 (обновлено: 18:01 08.02.2024)
Подписаться
В рамках официального визита Александра Лукашенко в Ташкент лидеры Узбекистана и Беларуси провели переговоры в узком составе, а также с участием членов официальных делегаций двух стран.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Беларуси Александр Лукашенко провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко.
Мирзиёев отметил, что за прошедшие годы узбекско-белорусские многоплановые отношения вышли на качественно новый, высокий уровень.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко.
"За последние годы совместными усилиями нам удалось кардинально изменить характер и содержание узбекско-белорусских отношений, вывести их на качественно новый уровень. Никогда в истории наших отношений еще не было такого взаимопонимания, таких реальных результатов", — приводит слова главы Узбекистана БелТА.
В свою очередь, Александр Лукашенко рассказал, что в Беларуси наблюдают за происходящими в Узбекистане преобразованиями.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко.
"Мы с большим интересом наблюдаем за теми преобразованиями, которые проходят в Узбекистане… самое главное, вы знаете, куда идти. Вы развиваетесь потрясающими темпами, — сказал он. — Мы заинтересованы в развитии Узбекистана, потому что взяли в Центральной Азии вашу страну за основу", — заявил белорусский лидер.
Стороны отметили важность продолжения активных контактов на уровне глав правительств, парламентариев, министерств и регионов, а также договорились продолжать политический диалог и взаимную поддержку в рамках международных структур, в том числе ООН, СНГ, ШОС.
Речь шла и о положительной динамике торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот по итогам прошлого года вырос на 15%.
Вместе с тем перед правительствами поставлена задача по доведению данного показателя до уровня свыше $1 млрд в ближайшие годы.
"Мы обсудили меры по увеличению товарооборота свыше $1 млрд в ближайшие годы. Прежде всего за счет расширения номенклатуры и возможностей импортозамещения. Они не используются даже на половину…В целях организации системных взаимных поставок мы поручили создать совместную внешнеторговую компанию — и Минске, и в Ташкенте, внедрить механизмы поддержки экспорта и электронную систему сертификации товаров", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Кроме того, стороны договорились взаимно создавать благоприятные условия для грузоперевозок, осуществлять подготовку международных автоперевозчиков, эффективно использовать мультимодальные коридоры в направлении емких рынков Южной Азии.
Особое внимание уделили развитию кооперационных связей. За последние годы количество совместных предприятий выросло в 4 раза. Главы Узбекистана и Беларуси определили приоритетные направления кооперации: сельское хозяйство, легкая, пищевая и электротехническая промышленность, фармацевтика, градостроительство, коммуникации и другие. Договорились по всем направлениям сформировать отдельные рабочие группы.
Кроме того, Беларусь и Узбекистан наметили более 110 направлений взаимодействия в здравоохранении. В их числе охрана детского здоровья, кардиология, онкология, гематология и другие. Президент Беларуси предложил активно создавать совместные фармпроизводства. "Вы умеете так много делать, что нам надо у вас учиться", — сказал Лукашенко.
В свою очередь, Мирзиёев предложил наладить в Узбекистане совместный выпуск БЕЛАЗов.
"Мы очень серьезно настроены наращивать горно-металлургическую отрасль. Нам нужен БЕЛАЗ. Нам уже здесь локализация нужна, совместное предприятие... Мы будем строить медно-обогатительные фабрики — третью, четвертую, пятую. Это сколько машин нам нужно? Мы столько лет обучали наших инженеров, средний персонал работать на БЕЛАЗах. Почему бы нам совместно не выпускать эти БЕЛАЗы?" — сказал глава Узбекистана.
Лидеры двух стран приветствовали активизацию межрегиональных обменов, отметив плодотворные итоги состоявшегося накануне II Форума регионов Узбекистана и Беларуси, по итогам которого подписаны контракты и соглашения на сумму свыше $1 млрд, а также условились продолжать активные культурно-гуманитарные обмены.
По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко приняли Совместное заявление.
В присутствии глав двух государств подписан ряд важных двусторонних документов и соглашений.
В их числе:
План мероприятий по развитию сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь на 2024-2025 годы;
Соглашение о применении электронных систем сертификации товаров;
Соглашение в сфере развития конкуренции, защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы;
Соглашение о научно-производственном сотрудничестве;
Соглашение об установлении побратимских отношений и развитии многопланового сотрудничества между городами Ташкентом и Минском;
Протокол о сотрудничестве в сфере энергетики;
Протокол о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности;
Программа сотрудничества в сфере спорта на 2024-2025 годы;
Программа сотрудничества в сфере культуры и искусства на 2024-2025 годы;
Программа сотрудничества в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров учреждений дошкольного образования на 2024-2025 годы;
"Дорожная карта" в области образования на 2024-2025 годы;
"Дорожная карта" в области агропромышленного комплекса на 2024-2026 годы;
План совместных мероприятий по развитию сотрудничества в сфере карантина растений;
План мероприятий в сфере туризма на 2024–2025 годы.
Кроме того, в рамках визита подписали График взаимных визитов делегаций регионов Узбекистана и Беларуси в 2024 году.