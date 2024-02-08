https://uz.sputniknews.ru/20240208/samarkand-konferentsiya-jivotnyye-migratsiya-42406371.html

В Самарканде на Конференции ООН обсудят сохранение мигрирующих видов животных

В Самарканде на Конференции ООН обсудят сохранение мигрирующих видов животных

Эксперты со всего мира согласуют действия по сохранению и восстановлению среды обитания мигрирующих диких животных и птиц, поговорят о таких угрозах для видов, как чрезмерная эксплуатация, утрата и фрагментация среды обитания, загрязнение и изменение климата

2024-02-08T18:30+0500

2024-02-08T18:30+0500

2024-02-08T18:30+0500

узбекистан

самарканд

оон

конференция

дикие животные

экология

общество

ца

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В Самарканде 12 февраля начнется 14-е заседание Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP 14). CMS — система управления охраной природы. Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, это первая международная Конференция ООН по охране дикой природы, которая пройдет в Центральной Азии.На глобальную встречу соберутся эксперты из 130 стран, в том числе из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, ОАЭ, Германии — всего более 1 500 участников. Почти на протяжении недели члены правительств, ученые и заинтересованные стороны будут согласовывать стратегию сохранения мигрирующих видов и их среды обитания.Данная работа будет проходить в рамках Конвенции CMS, подписанной в 1979 году в немецком Бонне. Сегодня документ объединяет 133 страны и позволяет на законодательном уровне всем странам-участницам принимать меры по сохранению животных на всем миграционном ареале. Узбекистан ратифицировал Конвенцию в сентябре 1998-го, уточнили в ведомстве.По словам экологов, миграция диких животных напрямую влияет на сохранение и восстановление экосистем, а также среды их обитания. Вот почему важно, что Конвенция объединяет государства ареала, через которые они проходят. Сегодня к мигрирующим животным и птицам относятся, в частности, куланы (дикий азиатский осел), ягуары, сайгаки, амазонские сомы, дюгони (морское травоядное животное), черепахи, балабаны (вид сокола).Среди мигрирующих животных, которым в Узбекистане уделяют особое внимание, – снежные барсы и фламинго. Не случайно в рамках COP14 пройдет 8-е заседание Руководящего комитета Глобальной программы по защите снежного барса и экосистем (GSLEP). Снежный барс — это своеобразный индикатор, который быстро реагирует на изменения окружающей среды, в частности, нарушение среды обитания. Поэтому главная цель программы — объединить все заинтересованные стороны для сохранения снежных барсов и мест, где они живут.Снежного барса внесли в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) со статусом “уязвимый”. А в Красную книгу Узбекистана он попал в 2019-м, как “находящийся на грани полного исчезновения”. Кроме того, эту красивую кошку включили в национальные Красные книги Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Как уточнили в министерстве, их численность в Узбекистане сегодня составляет 60—75 особей, а ареал обитания снежного барса простирается на территории 12 стран.В Красный список МСОП и Красную книгу Узбекистана как уязвимый и сокращающийся вид также включены фламинго.Сохранение этих водных птиц также обсудят на конференции в Самарканде.В центре внимания экологов будут не только млекопитающие и птицы. Речь пойдет и о роли международных финансовых институтов в обеспечении экологически безопасного перехода к возобновляемым источникам энергии, управлении конфликтами и сосуществованием человека и дикой природы, развитии природобезопасной энергетической инфраструктуры, профилактике зоонозных заболеваний (возбудители передаются человеку от животных) посредством охраняемых территорий.Кроме того, при участии Всемирного банка эксперты обсудят развитие экономики, основанной на использовании дикой природы, для сохранения мигрирующих видов.На глобальной конференции в Самарканде, которая будет проходить до 12 февраля, представят первый в истории отчет о состоянии мигрирующих видов в мире.Ожидается, что в мероприятии примут участие исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, генеральный директор Международного союза охраны природы Гретель Агилар, председатель и генеральный директор Глобального экологического фонда Карлос Родригес.Одной из первых для участия в глобальной конференции в Самарканд уже приехала исполнительный секретарь CMS Эми Френкель.

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