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https://uz.sputniknews.ru/20240208/zafarjonov-chempionat-azii-medali-42400455.html
Узбекистанский тяжелоатлет завоевал две медали на ЧА
Узбекистанский тяжелоатлет завоевал две медали на ЧА
В столице Узбекистана проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике. В нем участвуют около 250 спортсменов из 34 стран
2024-02-08T15:10+0500
2024-02-08T15:37+0500
спорт
узбекистан
тяжелая атлетика
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистанец Сарварбек Зафаржонов завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте, сообщает пресс-служба НОК.В рывке Зафаржонов установил результат 167 кг, завоевав золотую медаль. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике стартовал в столице Узбекистана 3 февраля текущего года. На нем разыгрывают ценные рейтинговые очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В ЧА участвуют около 250 тяжелоатлетов из 34 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20240204/uzbekskie-boksery-zavoevali-medali-mejdunarodnogo-sostyazaniya-42338170.html
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узбекистан ташкент чемпионат азии тяжелая атлетика спортсмены страны
узбекистан ташкент чемпионат азии тяжелая атлетика спортсмены страны

Узбекистанский тяжелоатлет завоевал две медали на ЧА

15:10 08.02.2024 (обновлено: 15:37 08.02.2024)
© Национальный олимпийский комитетЧемпионат Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте.
Чемпионат Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2024
© Национальный олимпийский комитет
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В Ташкенте проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике. В нем участвуют около 250 спортсменов из 34 стран.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистанец Сарварбек Зафаржонов завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте, сообщает пресс-служба НОК.

"Сегодняшний день чемпионата Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте начался успешно для сборной Узбекистана. Сарварбек Зафаржонов, выступавший в весовой категории -89 кг среди мужчин, удостоился сразу двух наград: золота и серебра", — говорится в сообщении.

В рывке Зафаржонов установил результат 167 кг, завоевав золотую медаль.
"Также, в сумме набрав 362 кг, нашему тяжелоатлету удалось занять второе место", — указано в сообщении.
© Национальный олимпийский комитетСарварбек Зафаржонов завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте.
Чемпионат Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
1/3
© Национальный олимпийский комитет
Сарварбек Зафаржонов завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте.
© Национальный олимпийский комитетСарварбек Зафаржонов завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте.
Чемпионат Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
2/3
© Национальный олимпийский комитет
Сарварбек Зафаржонов завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте.
© Национальный олимпийский комитетСарварбек Зафаржонов завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте.
Чемпионат Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
3/3
© Национальный олимпийский комитет
Сарварбек Зафаржонов завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте.
1/3
© Национальный олимпийский комитет
Сарварбек Зафаржонов завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте.
2/3
© Национальный олимпийский комитет
Сарварбек Зафаржонов завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте.
3/3
© Национальный олимпийский комитет
Сарварбек Зафаржонов завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте.
Чемпионат Азии по тяжелой атлетике стартовал в столице Узбекистана 3 февраля текущего года. На нем разыгрывают ценные рейтинговые очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В ЧА участвуют около 250 тяжелоатлетов из 34 стран.
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