https://uz.sputniknews.ru/20240208/zafarjonov-chempionat-azii-medali-42400455.html

Узбекистанский тяжелоатлет завоевал две медали на ЧА

Узбекистанский тяжелоатлет завоевал две медали на ЧА

В столице Узбекистана проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике. В нем участвуют около 250 спортсменов из 34 стран

2024-02-08T15:10+0500

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спорт

узбекистан

тяжелая атлетика

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистанец Сарварбек Зафаржонов завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте, сообщает пресс-служба НОК.В рывке Зафаржонов установил результат 167 кг, завоевав золотую медаль. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике стартовал в столице Узбекистана 3 февраля текущего года. На нем разыгрывают ценные рейтинговые очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В ЧА участвуют около 250 тяжелоатлетов из 34 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20240204/uzbekskie-boksery-zavoevali-medali-mejdunarodnogo-sostyazaniya-42338170.html

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