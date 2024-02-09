В каких городах и странах установлены памятники Алишеру Навои — фото
Памятник Алишеру Навои — скульптурное изображение узбекского поэта, мыслителя и государственного деятеля Алишера Навои (1441—1501). Памятник установлен в Москве в ноябре 2002 года в сквере на Серпуховской площади, выходящем на Садовое кольцо. Он представляет собой бронзовую фигуру поэта высотой 4,5 метра, установленную на высоком гранитном пьедестале. Авторы монумента — известный узбекский скульптор Ровшан Миртаджиев и российские архитекторы Александр Кузьмин и Игорь Воскресенский. Памятник передан в дар Москве правительством Узбекистана и администрацией Ташкента.
Памятник Алишеру Навои — скульптурное изображение узбекского поэта, мыслителя и государственного деятеля Алишера Навои (1441—1501). Памятник установлен в Москве в ноябре 2002 года в сквере на Серпуховской площади, выходящем на Садовое кольцо. Он представляет собой бронзовую фигуру поэта высотой 4,5 метра, установленную на высоком гранитном пьедестале. Авторы монумента — известный узбекский скульптор Ровшан Миртаджиев и российские архитекторы Александр Кузьмин и Игорь Воскресенский. Памятник передан в дар Москве правительством Узбекистана и администрацией Ташкента.
Памятник Алишеру Навои и Абдурахману Джами в Душанбе — знак дружбы народов Таджикистана и Узбекистана. Он установлен в 2018 году в парке, который также носит имя Навои.
Памятник Алишеру Навои и Абдурахману Джами в Душанбе — знак дружбы народов Таджикистана и Узбекистана. Он установлен в 2018 году в парке, который также носит имя Навои.
Мавзолей Алишера Навои в афганском Герате. 1976 год.
Мавзолей Алишера Навои в афганском Герате. 1976 год.
Памятник великому узбекскому поэту и государственному деятелю Алишеру Навои в центре казахстанской Астаны, на пересечении улиц Достык и Кабанбай Батыра. Его установили в августе 2023 года. Автор скульптуры, высота которой более четырех метров — народный художник Узбекистана Жасвант Анназаров.
Памятник великому узбекскому поэту и государственному деятелю Алишеру Навои в центре казахстанской Астаны, на пересечении улиц Достык и Кабанбай Батыра. Его установили в августе 2023 года. Автор скульптуры, высота которой более четырех метров — народный художник Узбекистана Жасвант Анназаров.
Церемония возложения цветов к памятнику Алишера Навои, находящемуся на территории Университета Сока в Токио. Памятник передан в дар японскому университету руководством республики в 2004 году в знак дружбы между двумя странами. На пьедестале выгравированы строки, принадлежащие Навои: "Поймите, люди всей земли: Вражда – плохое дело, живите в дружбе меж собой – нет лучшего удела!".
Церемония возложения цветов к памятнику Алишера Навои, находящемуся на территории Университета Сока в Токио. Памятник передан в дар японскому университету руководством республики в 2004 году в знак дружбы между двумя странами. На пьедестале выгравированы строки, принадлежащие Навои: "Поймите, люди всей земли: Вражда – плохое дело, живите в дружбе меж собой – нет лучшего удела!".
Бюст Алишера Навои на улице Свердлова в Минске. Его установили в 2019 году. Памятник-бюст создан по эскизному проекту молодого скульптора Максима Макаревича.
Бюст Алишера Навои на улице Свердлова в Минске. Его установили в 2019 году. Памятник-бюст создан по эскизному проекту молодого скульптора Максима Макаревича.
Памятник Алишеру Навои в Шанхайском университете. Открыт в 2017 году в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Китаем. Высота бронзового памятника — 3,6 метра, постамента— 1,8 метра. Скульптура разработана узбекским скульптором Равшаном Миртаджиевым и выполнена китайским скульптором. Ее вес составляет 3 тонны.
Памятник Алишеру Навои в Шанхайском университете. Открыт в 2017 году в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Китаем. Высота бронзового памятника — 3,6 метра, постамента— 1,8 метра. Скульптура разработана узбекским скульптором Равшаном Миртаджиевым и выполнена китайским скульптором. Ее вес составляет 3 тонны.
Бюст Алишера Навои в Сеуле. Его открыли 16 декабря 2021 года в преддверии государственного визита президента Узбекистана в Республику Корея.
Бюст Алишера Навои в Сеуле. Его открыли 16 декабря 2021 года в преддверии государственного визита президента Узбекистана в Республику Корея.
Памятник Навои в Баку. В церемонии его открытия в сентябре 2008 года участвовали Первый президент Узбекистана Ислам Каримов и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев.
Памятник Навои в Баку. В церемонии его открытия в сентябре 2008 года участвовали Первый президент Узбекистана Ислам Каримов и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев.
Памятник Алишеру Навои в городе Ош, Кыргызстан. Он установлен в 1968 году к 525-летию поэта и является первым памятником Навои, который появился за пределами Узбекистана. Его автор – скульптор Давид Хеидзе.
Памятник Алишеру Навои в городе Ош, Кыргызстан. Он установлен в 1968 году к 525-летию поэта и является первым памятником Навои, который появился за пределами Узбекистана. Его автор – скульптор Давид Хеидзе.