https://uz.sputniknews.ru/20240209/alisher-navoi-pamyatniki-goroda-strany-42400018.html

В каких городах и странах установлены памятники Алишеру Навои — фото

В каких городах и странах установлены памятники Алишеру Навои — фото

9 февраля — день рождения великого поэта, мыслителя и государственного деятеля Востока Алишера Навои, чьи произведения не утрачивают своей актуальности

2024-02-09T13:41+0500

2024-02-09T13:41+0500

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фото

алишер навои

памятник

поэт

мыслитель

фотолента

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Дошедшее до нас литературное наследие Навои велико и многогранно. Оно включает около 30 сборников стихов, поэм, научных работ и поэтических трактатов.Его творчество вызывает настолько сильный интерес востоковедов, что появилась отдельная область научных изысканий - навоиведение. Имя Алишера Навои присвоено Национальной библиотеке и Государственному академическому Большому театру Узбекистана, Ташкентскому государственному университету узбекского языка и литературы, Музею литературы, ведущему промышленному центру – городу Навои, станции метрополитена, которую украшают барельеф с изображением поэта и панно по мотивам его знаменитой "Хамсы".Память поэта и значимость его духовного наследия чтят и признают не только в Узбекистане, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Свидетельство тому — памятники Алишеру Навои, установленные в разные годы. К 583-летию со дня рождения поэта и просветителя — фотоподборка Sputnik Узбекистан.

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