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https://uz.sputniknews.ru/20240209/alisher-navoi-pamyatniki-goroda-strany-42400018.html
В каких городах и странах установлены памятники Алишеру Навои — фото
В каких городах и странах установлены памятники Алишеру Навои — фото
9 февраля — день рождения великого поэта, мыслителя и государственного деятеля Востока Алишера Навои, чьи произведения не утрачивают своей актуальности
2024-02-09T13:41+0500
2024-02-09T13:46+0500
фото
алишер навои
памятник
поэт
мыслитель
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Дошедшее до нас литературное наследие Навои велико и многогранно. Оно включает около 30 сборников стихов, поэм, научных работ и поэтических трактатов.Его творчество вызывает настолько сильный интерес востоковедов, что появилась отдельная область научных изысканий - навоиведение. Имя Алишера Навои присвоено Национальной библиотеке и Государственному академическому Большому театру Узбекистана, Ташкентскому государственному университету узбекского языка и литературы, Музею литературы, ведущему промышленному центру – городу Навои, станции метрополитена, которую украшают барельеф с изображением поэта и панно по мотивам его знаменитой "Хамсы".Память поэта и значимость его духовного наследия чтят и признают не только в Узбекистане, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Свидетельство тому — памятники Алишеру Навои, установленные в разные годы. К 583-летию со дня рождения поэта и просветителя — фотоподборка Sputnik Узбекистан.
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города страны памятники алишер навои
города страны памятники алишер навои

В каких городах и странах установлены памятники Алишеру Навои — фото

13:41 09.02.2024 (обновлено: 13:46 09.02.2024)
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9 февраля — день рождения великого поэта, мыслителя и государственного деятеля Востока Алишера Навои, чьи произведения не утрачивают своей актуальности.
Дошедшее до нас литературное наследие Навои велико и многогранно. Оно включает около 30 сборников стихов, поэм, научных работ и поэтических трактатов.
Его творчество вызывает настолько сильный интерес востоковедов, что появилась отдельная область научных изысканий - навоиведение.
Имя Алишера Навои присвоено Национальной библиотеке и Государственному академическому Большому театру Узбекистана, Ташкентскому государственному университету узбекского языка и литературы, Музею литературы, ведущему промышленному центру – городу Навои, станции метрополитена, которую украшают барельеф с изображением поэта и панно по мотивам его знаменитой "Хамсы".
Память поэта и значимость его духовного наследия чтят и признают не только в Узбекистане, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Свидетельство тому — памятники Алишеру Навои, установленные в разные годы. К 583-летию со дня рождения поэта и просветителя — фотоподборка Sputnik Узбекистан.
CC0 / / Памятник Алишеру Навои в Москве

Памятник Алишеру Навои — скульптурное изображение узбекского поэта, мыслителя и государственного деятеля Алишера Навои (1441—1501). Памятник установлен в Москве в ноябре 2002 года в сквере на Серпуховской площади, выходящем на Садовое кольцо. Он представляет собой бронзовую фигуру поэта высотой 4,5 метра, установленную на высоком гранитном пьедестале. Авторы монумента — известный узбекский скульптор Ровшан Миртаджиев и российские архитекторы Александр Кузьмин и Игорь Воскресенский. Памятник передан в дар Москве правительством Узбекистана и администрацией Ташкента.

Памятник Алишеру Навои — скульптурное изображение узбекского поэта, мыслителя и государственного деятеля Алишера Навои (1441—1501). Памятник установлен в Москве в ноябре 2002 года в сквере на Серпуховской площади, выходящем на Садовое кольцо. Он представляет собой бронзовую фигуру поэта высотой 4,5 метра, установленную на высоком гранитном пьедестале. Авторы монумента — известный узбекский скульптор Ровшан Миртаджиев и российские архитекторы Александр Кузьмин и Игорь Воскресенский. Памятник передан в дар Москве правительством Узбекистана и администрацией Ташкента. - Sputnik Узбекистан
1/10
CC0 / / Памятник Алишеру Навои в Москве

Памятник Алишеру Навои — скульптурное изображение узбекского поэта, мыслителя и государственного деятеля Алишера Навои (1441—1501). Памятник установлен в Москве в ноябре 2002 года в сквере на Серпуховской площади, выходящем на Садовое кольцо. Он представляет собой бронзовую фигуру поэта высотой 4,5 метра, установленную на высоком гранитном пьедестале. Авторы монумента — известный узбекский скульптор Ровшан Миртаджиев и российские архитекторы Александр Кузьмин и Игорь Воскресенский. Памятник передан в дар Москве правительством Узбекистана и администрацией Ташкента.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Памятник Алишеру Навои и Абдурахману Джами в Душанбе — знак дружбы народов Таджикистана и Узбекистана. Он установлен в 2018 году в парке, который также носит имя Навои.

Памятник Алишеру Навои и Абдурахману Джами в Душанбе — знак дружбы народов Таджикистана и Узбекистана. Он установлен в 2018 году в парке, который также носит имя Навои. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана

Памятник Алишеру Навои и Абдурахману Джами в Душанбе — знак дружбы народов Таджикистана и Узбекистана. Он установлен в 2018 году в парке, который также носит имя Навои.

CC BY-SA 3.0 / Marek Bero / Мавзолей Алишера Навои, Герат, 1976 г.

Мавзолей Алишера Навои в афганском Герате. 1976 год.

Мавзолей Алишера Навои в афганском Герате. 1976 год. - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 3.0 / Marek Bero / Мавзолей Алишера Навои, Герат, 1976 г.

Мавзолей Алишера Навои в афганском Герате. 1976 год.

© Союз писателей республики Узбекистан

Памятник великому узбекскому поэту и государственному деятелю Алишеру Навои в центре казахстанской Астаны, на пересечении улиц Достык и Кабанбай Батыра. Его установили в августе 2023 года. Автор скульптуры, высота которой более четырех метров — народный художник Узбекистана Жасвант Анназаров.

Памятник великому узбекскому поэту и государственному деятелю Алишеру Навои в центре казахстанской Астаны, на пересечении улиц Достык и Кабанбай Батыра. Его установили в августе 2023 года. Автор скульптуры, высота которой более четырех метров — народный художник Узбекистана Жасвант Анназаров. - Sputnik Узбекистан
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© Союз писателей республики Узбекистан

Памятник великому узбекскому поэту и государственному деятелю Алишеру Навои в центре казахстанской Астаны, на пересечении улиц Достык и Кабанбай Батыра. Его установили в августе 2023 года. Автор скульптуры, высота которой более четырех метров — народный художник Узбекистана Жасвант Анназаров.

© Foto : fledu.uz

Церемония возложения цветов к памятнику Алишера Навои, находящемуся на территории Университета Сока в Токио. Памятник передан в дар японскому университету руководством республики в 2004 году в знак дружбы между двумя странами. На пьедестале выгравированы строки, принадлежащие Навои: "Поймите, люди всей земли: Вражда – плохое дело, живите в дружбе меж собой – нет лучшего удела!".

Церемония возложения цветов к памятнику Алишера Навои, находящемуся на территории Университета Сока в Токио. Памятник передан в дар японскому университету руководством республики в 2004 году в знак дружбы между двумя странами. На пьедестале выгравированы строки, принадлежащие Навои: &quot;Поймите, люди всей земли: Вражда – плохое дело, живите в дружбе меж собой – нет лучшего удела!&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : fledu.uz

Церемония возложения цветов к памятнику Алишера Навои, находящемуся на территории Университета Сока в Токио. Памятник передан в дар японскому университету руководством республики в 2004 году в знак дружбы между двумя странами. На пьедестале выгравированы строки, принадлежащие Навои: "Поймите, люди всей земли: Вражда – плохое дело, живите в дружбе меж собой – нет лучшего удела!".

© Foto : Академия наук Республики Узбекистан

Бюст Алишера Навои на улице Свердлова в Минске. Его установили в 2019 году. Памятник-бюст создан по эскизному проекту молодого скульптора Максима Макаревича.

Бюст Алишера Навои на улице Свердлова в Минске. Его установили в 2019 году. Памятник-бюст создан по эскизному проекту молодого скульптора Максима Макаревича. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Академия наук Республики Узбекистан

Бюст Алишера Навои на улице Свердлова в Минске. Его установили в 2019 году. Памятник-бюст создан по эскизному проекту молодого скульптора Максима Макаревича.

© Foto : Подробно.UZ

Памятник Алишеру Навои в Шанхайском университете. Открыт в 2017 году в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Китаем. Высота бронзового памятника — 3,6 метра, постамента— 1,8 метра. Скульптура разработана узбекским скульптором Равшаном Миртаджиевым и выполнена китайским скульптором. Ее вес составляет 3 тонны.

Памятник Алишеру Навои в Шанхайском университете. Открыт в 2017 году в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Китаем. Высота бронзового памятника — 3,6 метра, постамента— 1,8 метра. Скульптура разработана узбекским скульптором Равшаном Миртаджиевым и выполнена китайским скульптором. Ее вес составляет 3 тонны. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Foto : Подробно.UZ

Памятник Алишеру Навои в Шанхайском университете. Открыт в 2017 году в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Китаем. Высота бронзового памятника — 3,6 метра, постамента— 1,8 метра. Скульптура разработана узбекским скульптором Равшаном Миртаджиевым и выполнена китайским скульптором. Ее вес составляет 3 тонны.

© "Нигоҳ" телеграм канали

Бюст Алишера Навои в Сеуле. Его открыли 16 декабря 2021 года в преддверии государственного визита президента Узбекистана в Республику Корея.

Бюст Алишера Навои в Сеуле. Его открыли 16 декабря 2021 года в преддверии государственного визита президента Узбекистана в Республику Корея. - Sputnik Узбекистан
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© "Нигоҳ" телеграм канали

Бюст Алишера Навои в Сеуле. Его открыли 16 декабря 2021 года в преддверии государственного визита президента Узбекистана в Республику Корея.

© Foto : Азербайджанское Государственное Информационное Агентство

Памятник Навои в Баку. В церемонии его открытия в сентябре 2008 года участвовали Первый президент Узбекистана Ислам Каримов и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев.

Памятник Навои в Баку. В церемонии его открытия в сентябре 2008 года участвовали Первый президент Узбекистана Ислам Каримов и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Азербайджанское Государственное Информационное Агентство

Памятник Навои в Баку. В церемонии его открытия в сентябре 2008 года участвовали Первый президент Узбекистана Ислам Каримов и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев.

© Foto : Международное информационное агентство "Фергана" / Памятник Алишера Навои в городе Ош

Памятник Алишеру Навои в городе Ош, Кыргызстан. Он установлен в 1968 году к 525-летию поэта и является первым памятником Навои, который появился за пределами Узбекистана. Его автор – скульптор Давид Хеидзе.

Памятник Алишеру Навои в городе Ош, Кыргызстан. Он установлен в 1968 году к 525-летию поэта и является первым памятником Навои, который появился за пределами Узбекистана. Его автор – скульптор Давид Хеидзе. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Международное информационное агентство "Фергана" / Памятник Алишера Навои в городе Ош

Памятник Алишеру Навои в городе Ош, Кыргызстан. Он установлен в 1968 году к 525-летию поэта и является первым памятником Навои, который появился за пределами Узбекистана. Его автор – скульптор Давид Хеидзе.

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