Киселёв: Интервью Карлсона с Путиным войдет в историю журналистики и политики
17:10 09.02.2024 (обновлено: 17:46 09.02.2024)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© Sputnik / Виталий Белоусов/
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" назвал интервью президента РФ журналисту из США "актом гражданского мужества", поскольку уровень ненависти в американском, западном обществе не поддается оценке.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону войдет в историю журналистики и политики, заявил Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Из всех интервью на сайте обозревателя оно стало самым долгим — более двух часов.
Ключевой темой беседы стал украинский конфликт. Речь также шла о многополярном мире, достижении целей СВО, инновациях, позиции России по многим вопросам.
Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 млн, а в YouTube — 3,8 миллиона. Интервью также опубликовали на сайте Кремля.
Оно стало одной из ключевых тем как в российских, так и в иностранных СМИ.
"Конечно, это интервью – историческое явление. Безусловно, оно войдет в историю журналистики и политики", — отметил Киселев.
По его словам, это интервью "акт гражданского мужества", так как степень ненависти в американском, западном обществе не поддается оценке.
"Судя по призывам до выхода интервью, когда в ЕС заговорили о санкциях против журналиста Карлсона, а в США его стали обзывать идиотом (об этом говорила Хиллари Клинтон), ему не простят этот мужественный поступок. Посмотрим, что прозвучит в качестве ответа с Запада", — сказал Киселев.
При этом он выразил надежду, "что это будут не только ругательства, которые полетели в адрес Карлсона еще до самого интервью".
Вместе с тем, Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнул, что Такер Карлсон несмотря ни на что профессионально делал свою работу и проявил себя как настоящий американец, который руководствовался интересами США.
"Пытался в доступной манере показать американцам глупость решений властей США о том, чтобы тратить деньги американских налогоплательщиков на войну с Россией. Американцы же люди прагматичные, как сказал во время интервью Путин", — напомнил Киселев.
Он также отметил, как сосредоточенно журналист следил за сложными для американского понимания заявлениями и мыслями российского лидера, поскольку "американцы привыкли к упрощенным моделям в телевизионных шоу, а у Путина было слишком сложно для американского цирка".
По словам Гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", Карлсон достойно принял игру, правила которой установил Путин, с легкостью взяв инициативу в свои руки и с самого начала беседы, контролируя ее темп и тональность.
Интервьюер вел себя очень спокойно и профессионально, ставя своей задачей не самолюбование, а фокусирование на респонденте.
"Карлсон был тактичен, что очень хорошо, без фанаберии. И между ним и Путиным образовалась химия — и это заслуга их обоих", — добавил Киселев.
В свою очередь, российский лидер, по словам Киселёва, знал, что, возможно, это будет перегрузка для американского рынка, но не опустился до их уровня, а наоборот, их возвысил до понимания более сложного.
"Президент постарался разъяснить свое понимание, российскую позицию - как он это постоянно делает в других интервью, в общении с журналистами, на пресс-конференциях, в своих статьях, в разговорах с мировыми лидерами, но при этом пытался уйти от легкости необыкновенной, как у Хлестакова — Байден не способен такое переварить, слишком сложно ему понять. И всем обмельчавшим западным политикам – от Шольца до Макрона - тоже", — сказал Киселев.
Он также указал, что Путин обращался к европейским и американским интеллектуалам — мимо политиков и поверх их голов.
В заключение Киселёв отметил особенность российского лидера говорить на совершенно другом интеллектуальном и моральном уровне и уходить от личного, "в отличие от Байдена, который подчеркивает, что для него личное важно в деловых отношениях".