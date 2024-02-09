https://uz.sputniknews.ru/20240209/karlson-putin-intervyu-kiselyov-kommentariy-42427034.html

Киселёв: Интервью Карлсона с Путиным войдет в историю журналистики и политики

Киселёв: Интервью Карлсона с Путиным войдет в историю журналистики и политики

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" назвал интервью президента РФ журналисту из США "актом гражданского мужества", поскольку уровень ненависти в американском, западном обществе не поддается оценке

2024-02-09T17:10+0500

2024-02-09T17:10+0500

2024-02-09T17:46+0500

россия

сша

владимир путин

дмитрий киселев

интервью

в мире

комментарий

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону войдет в историю журналистики и политики, заявил Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости.Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Из всех интервью на сайте обозревателя оно стало самым долгим — более двух часов.Ключевой темой беседы стал украинский конфликт. Речь также шла о многополярном мире, достижении целей СВО, инновациях, позиции России по многим вопросам.Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 млн, а в YouTube — 3,8 миллиона. Интервью также опубликовали на сайте Кремля.Оно стало одной из ключевых тем как в российских, так и в иностранных СМИ.По его словам, это интервью "акт гражданского мужества", так как степень ненависти в американском, западном обществе не поддается оценке.При этом он выразил надежду, "что это будут не только ругательства, которые полетели в адрес Карлсона еще до самого интервью".Вместе с тем, Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнул, что Такер Карлсон несмотря ни на что профессионально делал свою работу и проявил себя как настоящий американец, который руководствовался интересами США.Он также отметил, как сосредоточенно журналист следил за сложными для американского понимания заявлениями и мыслями российского лидера, поскольку "американцы привыкли к упрощенным моделям в телевизионных шоу, а у Путина было слишком сложно для американского цирка".По словам Гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", Карлсон достойно принял игру, правила которой установил Путин, с легкостью взяв инициативу в свои руки и с самого начала беседы, контролируя ее темп и тональность.Интервьюер вел себя очень спокойно и профессионально, ставя своей задачей не самолюбование, а фокусирование на респонденте."Карлсон был тактичен, что очень хорошо, без фанаберии. И между ним и Путиным образовалась химия — и это заслуга их обоих", — добавил Киселев.В свою очередь, российский лидер, по словам Киселёва, знал, что, возможно, это будет перегрузка для американского рынка, но не опустился до их уровня, а наоборот, их возвысил до понимания более сложного.Он также указал, что Путин обращался к европейским и американским интеллектуалам — мимо политиков и поверх их голов. В заключение Киселёв отметил особенность российского лидера говорить на совершенно другом интеллектуальном и моральном уровне и уходить от личного, "в отличие от Байдена, который подчеркивает, что для него личное важно в деловых отношениях".

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дмитрий киселёв комментарий интервью карлсон путин генеральный директор медиагруппы "россия сегодня" президент рф