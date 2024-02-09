https://uz.sputniknews.ru/20240209/putin-intervyu-taker-karlson-42416385.html

Путин дал большое интервью американскому журналисту — что вызвало наибольший резонанс

Путин дал большое интервью американскому журналисту — что вызвало наибольший резонанс

Двухчасовое интервью российского лидера Такеру Карлсону, набрало миллионы просмотров, благодаря динамике и остроте поднятых тем

2024-02-09T11:31+0500

2024-02-09T11:31+0500

2024-02-09T12:41+0500

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Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России. Из всех интервью на сайте обозревателя оно стало самым продолжительным — 2 часа 7 минут и 18 секунд. Карлсон объяснял свое решение взять интервью у Путина тем, что американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава РФ дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская".Эксперты считают, что российский лидер дал сигнал США, что Москва открыта и готова к диалогу, но этого нет со стороны Вашингтона, отмечают, что оно носит исторический характер и призвано прорвать информационную "блокаду" на Западе.Ключевой темой беседы стал украинский конфликт. Вопросы Карлсона касались многополярного мира, достижения целей СВО, инноваций, позиции России по многим вопросам.Подробности — в видео.

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2024

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путин интервью американский журналист такер карлсон