https://uz.sputniknews.ru/20240209/uzbekistan-islamskoye-finansirovaniye-42415051.html
Как развивается исламское финансирование в Узбекистане
Как развивается исламское финансирование в Узбекистане
По словам основателя приложения "Iman Invest" Рустама Рахматова, сфера исламских финансов в последние годы стала очень актуальной темой в Узбекистане. Местные банки заинтересованы предлагать людям халяльные финансовые продукты
2024-02-09T10:46+0500
2024-02-09T10:46+0500
2024-02-09T10:50+0500
видео
эксклюзив
финансирование
исламский банкинг
приложение
стартап
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/08/42412229_0:0:3368:1895_1920x0_80_0_0_4946099ea9960ab8ac2f146637e86958.png
Специалист IT-сферы рассказал о разработках, которыми занимается его компания, о победе в конкурсе “President Tech Award”, о реализуемых и будущих проектах, основанных на принципах исламского финансирования, ключевых отличиях исламского банкинга от классической кредитно-финансовой системы, а также о том, какие стартапы, по его мнению, сегодня нужны республике. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/08/42412229_283:0:2811:1896_1920x0_80_0_0_598a8b1e6e6fd895548eb5762aed964a.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
исламское финансирование узбекистан развитие халяльные финансовые продукты
исламское финансирование узбекистан развитие халяльные финансовые продукты
Как развивается исламское финансирование в Узбекистане
10:46 09.02.2024 (обновлено: 10:50 09.02.2024)
Эксклюзив
По словам основателя приложения "Iman Invest" Рустама Рахматова, сфера исламских финансов в последние годы стала очень актуальной темой в Узбекистане. Местные банки заинтересованы предлагать людям халяльные финансовые продукты.
Специалист IT-сферы рассказал о разработках, которыми занимается его компания, о победе в конкурсе “President Tech Award”, о реализуемых и будущих проектах, основанных на принципах исламского финансирования, ключевых отличиях исламского банкинга от классической кредитно-финансовой системы, а также о том, какие стартапы, по его мнению, сегодня нужны республике.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.