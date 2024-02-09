https://uz.sputniknews.ru/20240209/uzbekistan-islamskoye-finansirovaniye-42415051.html

Как развивается исламское финансирование в Узбекистане

Как развивается исламское финансирование в Узбекистане

По словам основателя приложения "Iman Invest" Рустама Рахматова, сфера исламских финансов в последние годы стала очень актуальной темой в Узбекистане. Местные банки заинтересованы предлагать людям халяльные финансовые продукты

2024-02-09T10:46+0500

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эксклюзив

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исламский банкинг

приложение

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узбекистан

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Специалист IT-сферы рассказал о разработках, которыми занимается его компания, о победе в конкурсе “President Tech Award”, о реализуемых и будущих проектах, основанных на принципах исламского финансирования, ключевых отличиях исламского банкинга от классической кредитно-финансовой системы, а также о том, какие стартапы, по его мнению, сегодня нужны республике. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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