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https://uz.sputniknews.ru/20240209/uzbekistan-islamskoye-finansirovaniye-42415051.html
Как развивается исламское финансирование в Узбекистане
Как развивается исламское финансирование в Узбекистане
По словам основателя приложения "Iman Invest" Рустама Рахматова, сфера исламских финансов в последние годы стала очень актуальной темой в Узбекистане. Местные банки заинтересованы предлагать людям халяльные финансовые продукты
2024-02-09T10:46+0500
2024-02-09T10:50+0500
видео
эксклюзив
финансирование
исламский банкинг
приложение
стартап
узбекистан
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Специалист IT-сферы рассказал о разработках, которыми занимается его компания, о победе в конкурсе “President Tech Award”, о реализуемых и будущих проектах, основанных на принципах исламского финансирования, ключевых отличиях исламского банкинга от классической кредитно-финансовой системы, а также о том, какие стартапы, по его мнению, сегодня нужны республике. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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исламское финансирование узбекистан развитие халяльные финансовые продукты
исламское финансирование узбекистан развитие халяльные финансовые продукты

Как развивается исламское финансирование в Узбекистане

10:46 09.02.2024 (обновлено: 10:50 09.02.2024)
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Эксклюзив
По словам основателя приложения "Iman Invest" Рустама Рахматова, сфера исламских финансов в последние годы стала очень актуальной темой в Узбекистане. Местные банки заинтересованы предлагать людям халяльные финансовые продукты.
Специалист IT-сферы рассказал о разработках, которыми занимается его компания, о победе в конкурсе “President Tech Award”, о реализуемых и будущих проектах, основанных на принципах исламского финансирования, ключевых отличиях исламского банкинга от классической кредитно-финансовой системы, а также о том, какие стартапы, по его мнению, сегодня нужны республике.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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