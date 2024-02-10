https://uz.sputniknews.ru/20240210/rossiyskaya-akademiya-nauk-borba-migrant-42436764.html

В Российской академии наук призвали начать борьбу за мигрантов

В Российской академии наук призвали начать борьбу за мигрантов

Там также отметили, что в целом приток мигрантов оказывает положительное влияние на российскую экономику

2024-02-10T15:24+0500

2024-02-10T15:24+0500

2024-02-10T15:24+0500

россия

ран

мигранты

трудовые мигранты

китай

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. России стоит начать работать над привлечением в страну трудовых мигрантов из-за растущей конкуренции со стороны других стран. Об этом заявила директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова, сообщает РИА Новости. По ее словам, в настоящий момент для жителей стран СНГ, ищущих работу, Китай и европейские государства начали выглядеть более привлекательными.В связи с этим России необходимо начать привлекать мигрантов, особенно квалифицированных, подчеркнула эксперт. В частности, их можно привлечь повышенной зарплатой и полисом ДМС, добавила Марина Храмова.В целом, долгосрочный эффект для российской экономики от притока мигрантов положителен, заявила директор Института демографических исследований РАН .

россия

центральная азия

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