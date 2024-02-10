https://uz.sputniknews.ru/20240210/rossiyskaya-akademiya-nauk-borba-migrant-42436764.html
В Российской академии наук призвали начать борьбу за мигрантов
В Российской академии наук призвали начать борьбу за мигрантов
Там также отметили, что в целом приток мигрантов оказывает положительное влияние на российскую экономику
2024-02-10T15:24+0500
2024-02-10T15:24+0500
2024-02-10T15:24+0500
россия
ран
мигранты
трудовые мигранты
китай
центральная азия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/19/40325428_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_66b1dc0406ce4b1264558ab5ac1f5de6.jpg
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. России стоит начать работать над привлечением в страну трудовых мигрантов из-за растущей конкуренции со стороны других стран. Об этом заявила директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова, сообщает РИА Новости. По ее словам, в настоящий момент для жителей стран СНГ, ищущих работу, Китай и европейские государства начали выглядеть более привлекательными.В связи с этим России необходимо начать привлекать мигрантов, особенно квалифицированных, подчеркнула эксперт. В частности, их можно привлечь повышенной зарплатой и полисом ДМС, добавила Марина Храмова.В целом, долгосрочный эффект для российской экономики от притока мигрантов положителен, заявила директор Института демографических исследований РАН .
россия
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/19/40325428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e430dd489d3e9535ebc8d4ba495a7e9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
российская академия наук борьба мигранты приток положительное влияние российская экономика
российская академия наук борьба мигранты приток положительное влияние российская экономика
В Российской академии наук призвали начать борьбу за мигрантов
Там также отметили, что в целом приток мигрантов оказывает положительное влияние на российскую экономику.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
России стоит начать работать над привлечением в страну трудовых мигрантов из-за растущей конкуренции со стороны других стран. Об этом заявила директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова, сообщает РИА Новости
.
По ее словам, в настоящий момент для жителей стран СНГ, ищущих работу, Китай и европейские государства начали выглядеть более привлекательными.
"Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран", — рассказала она.
В связи с этим России необходимо начать привлекать мигрантов, особенно квалифицированных, подчеркнула эксперт. В частности, их можно привлечь повышенной зарплатой и полисом ДМС, добавила Марина Храмова.
В целом, долгосрочный эффект для российской экономики от притока мигрантов положителен, заявила директор Института демографических исследований РАН .