https://uz.sputniknews.ru/20240210/tashkent-promyshlennost-predpriyatiye-ekologiya-monitoring-42432867.html

В Ташкенте на промпредприятиях проводят экологические проверки

В Ташкенте на промпредприятиях проводят экологические проверки

Специалисты Минэкологии Узбекистана проверяют предприятия на соблюдение экологического законодательства, а также очищаются ли сточные воды перед сбросом в канализацию

2024-02-10T11:53+0500

2024-02-10T11:53+0500

2024-02-10T11:53+0500

узбекистан

экология

мониторинг

ташкент

промышленность

предприятия

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Экологический мониторинг проводят на промышленных предприятиях, которые сбрасывают производственные сточные воды в канализационные сети, подключенные к очистным сооружениям Ташкента – "Салар", "Бектемир" и "Бозсув", сообщает Минэкологии .Кроме того, тщательно изучается состояние существующих локальных очистных сооружений предприятий, эффективность очистки и соответствие установленным нормам.Цель мониторинга – предотвратить загрязнение окружающей среды, в частности атмосферного воздуха. Он продлится до 1 марта.

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