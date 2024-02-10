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https://uz.sputniknews.ru/20240210/tashkent-promyshlennost-predpriyatiye-ekologiya-monitoring-42432867.html
В Ташкенте на промпредприятиях проводят экологические проверки
В Ташкенте на промпредприятиях проводят экологические проверки
Специалисты Минэкологии Узбекистана проверяют предприятия на соблюдение экологического законодательства, а также очищаются ли сточные воды перед сбросом в канализацию
2024-02-10T11:53+0500
2024-02-10T11:53+0500
узбекистан
экология
мониторинг
ташкент
промышленность
предприятия
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Экологический мониторинг проводят на промышленных предприятиях, которые сбрасывают производственные сточные воды в канализационные сети, подключенные к очистным сооружениям Ташкента – "Салар", "Бектемир" и "Бозсув", сообщает Минэкологии .Кроме того, тщательно изучается состояние существующих локальных очистных сооружений предприятий, эффективность очистки и соответствие установленным нормам.Цель мониторинга – предотвратить загрязнение окружающей среды, в частности атмосферного воздуха. Он продлится до 1 марта.
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ташкент промпредприятия экология проверка специалисты минэкологии узбекистан соблюдение экологическое законодательство очистка сточные воды сброс канализация
ташкент промпредприятия экология проверка специалисты минэкологии узбекистан соблюдение экологическое законодательство очистка сточные воды сброс канализация

В Ташкенте на промпредприятиях проводят экологические проверки

11:53 10.02.2024
© Пресс-служба МинэкологииНа промышленных предприятиях Ташкента проводят экомониторинг
На промышленных предприятиях Ташкента проводят экомониторинг - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2024
© Пресс-служба Минэкологии
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Специалисты Минэкологии Узбекистана проверяют предприятия на соблюдение экологического законодательства, а также очищаются ли сточные воды перед сбросом в канализацию.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Экологический мониторинг проводят на промышленных предприятиях, которые сбрасывают производственные сточные воды в канализационные сети, подключенные к очистным сооружениям Ташкента – "Салар", "Бектемир" и "Бозсув", сообщает Минэкологии .
© Пресс-служба МинэкологииНа промышленных предприятиях Ташкента проводят экомониторинг
На промышленных предприятиях Ташкента проводят экомониторинг - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2024
На промышленных предприятиях Ташкента проводят экомониторинг
© Пресс-служба Минэкологии
© Пресс-служба МинэкологииНа промышленных предприятиях Ташкента проводят экомониторинг
На промышленных предприятиях Ташкента проводят экомониторинг - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2024
На промышленных предприятиях Ташкента проводят экомониторинг
© Пресс-служба Минэкологии
"Мониторинг охватывает 140 промышленных предприятий Ташкента. Проверяется, насколько предприятия соблюдают законодательство в области воды и водопользования, нейтрализуются и очищаются ли сточные воды перед сбросом в канализацию", – говорится в сообщении.
Кроме того, тщательно изучается состояние существующих локальных очистных сооружений предприятий, эффективность очистки и соответствие установленным нормам.
© Пресс-служба МинэкологииНа промышленных предприятиях Ташкента проводят экомониторинг
На промышленных предприятиях Ташкента проводят экомониторинг - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2024
На промышленных предприятиях Ташкента проводят экомониторинг
© Пресс-служба Минэкологии
Цель мониторинга – предотвратить загрязнение окружающей среды, в частности атмосферного воздуха. Он продлится до 1 марта.
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