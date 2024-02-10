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https://uz.sputniknews.ru/20240210/tashkentskaya-oblast-otkrytiye-green-university-42434528.html
В Ташкентской области открылся Green University
В Ташкентской области открылся Green University
Здесь будут внедрять новые знания и проводить междисциплинарные исследования в области экологии, охраны окружающей среды, природопользования и устойчивого развития
2024-02-10T14:08+0500
2024-02-10T14:38+0500
узбекистан
университет
экология
ташкентская область
образование
высшее образование
охрана окружающей среды
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Ташкентской области прошла церемония открытия Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменению климата Green University. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В числе основных задач университета:Университет является государственным высшим учебным заведением. Его деятельность организована по принципу Hub and Spoke. Эта модель основана на стратегическом и взаимовыгодном сотрудничестве, создании интегрированной образовательной системы, оптимизации ресурсов, мобильности студентов и специалистов. Занятия проводятся на английском языке по кредитно-модульной системе с помощью лекций, лабораторных и индивидуальных занятий, практической работы в группах.Учеба осуществляется на основе государственного гранта и платного договора по принципу "наука-образование-производство". Начиная с первого курса студентам предлагают стажировки в промышленных и научных центрах, а магистры могут продолжить обучение по ведущим специальностям и пройти стажировку в ведущих зарубежных компаниях. Образовательные программы университета формируются по двум категориям: флагманские (основные программы) и совместные – в сотрудничестве с ведущими университетами мира, а также профильными вузами Узбекистана.Абитуриентам, имеющим сертификаты международных экзаменационных систем (TOEFL, IELTS, CEFR, CAT, General, CAT Cubjest и др.), начисляются максимальные баллы по соответствующим предметам в установленном порядке, после чего они освобождаются от сдачи экзаменов. Ежегодно гражданам стран Центральной Азии выделяется не менее 25 грантовых мест в бакалавриате, а также не менее 20 грантовых мест на обучение по специальностям магистратуры и докторантуры (PhD) в порядке, определяемом Кабмином. В настоящее время ректорат университета активно привлекает к сотрудничеству профессоров из международных университетов Великобритании, Новой Зеландии, США и других стран. Направления в магистратуре – "Экология и управление устойчивым развитием", "Экология и экономика (зеленая экономика)", "Экология и государственное управление".В бакалавриате – "Экологическое право", "Экологическая журналистика", "Устойчивое развитие", "Финансы, специализирующиеся на устойчивом развитии".Также на базе университета открыли первый в Центральной Азии офис Международного союза охраны природы (МСОП).В сотрудничестве с МСОП начата работа по реализации совместных грантовых проектов общей стоимостью более 22 миллионов долларов, из которых 2 национальных и 1 региональный проект.Они направлены на охрану окружающей среды, восстановление земель, улучшение ценных ландшафтных экосистем Узбекистана, а также развитие человеческого и институционального потенциала.
узбекистан
ташкентская область
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ташкентская область открытие green university внедрение знания междисциплинарные исследования экология охрана окружающей среды природопользование устойчивое развитие
ташкентская область открытие green university внедрение знания междисциплинарные исследования экология охрана окружающей среды природопользование устойчивое развитие

В Ташкентской области открылся Green University

14:08 10.02.2024 (обновлено: 14:38 10.02.2024)
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Ташкентской области открылся Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменению климата Green University
В Ташкентской области открылся Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменению климата Green University - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2024
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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Здесь будут внедрять новые знания и проводить междисциплинарные исследования в области экологии, охраны окружающей среды, природопользования и устойчивого развития.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Ташкентской области прошла церемония открытия Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменению климата Green University. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Ташкентской области открыли Green University
В Ташкентской области открыли Green University - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2024
В Ташкентской области открыли Green University
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В числе основных задач университета:
подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, ученых, исследователей, управленцев и предпринимателей, способных решать актуальные экологические, социально-экономические и научно-технические проблемы;
разработка, адаптация и внедрение передовых образовательных программ, инновационных педагогических методов и технологий, используемых ведущими "зелеными" университетами мира;
интеграция научных исследований и практических знаний, образования, науки и производства, организация деятельности на кластерной основе, обмен научным и профессиональным опытом;
привлечение зарубежных научных экспертов, развитие научных исследований и установление сотрудничества с ведущими "зелеными" университетами мира;
создание системы непрерывного образования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также специальных образовательных программ для руководящих кадров в области экологии, охраны окружающей среды, лесного хозяйства и гидрометеорологии.
Университет является государственным высшим учебным заведением. Его деятельность организована по принципу Hub and Spoke. Эта модель основана на стратегическом и взаимовыгодном сотрудничестве, создании интегрированной образовательной системы, оптимизации ресурсов, мобильности студентов и специалистов.
Занятия проводятся на английском языке по кредитно-модульной системе с помощью лекций, лабораторных и индивидуальных занятий, практической работы в группах.
Учеба осуществляется на основе государственного гранта и платного договора по принципу "наука-образование-производство". Начиная с первого курса студентам предлагают стажировки в промышленных и научных центрах, а магистры могут продолжить обучение по ведущим специальностям и пройти стажировку в ведущих зарубежных компаниях.
Образовательные программы университета формируются по двум категориям: флагманские (основные программы) и совместные – в сотрудничестве с ведущими университетами мира, а также профильными вузами Узбекистана.
Абитуриентам, имеющим сертификаты международных экзаменационных систем (TOEFL, IELTS, CEFR, CAT, General, CAT Cubjest и др.), начисляются максимальные баллы по соответствующим предметам в установленном порядке, после чего они освобождаются от сдачи экзаменов.
Ежегодно гражданам стран Центральной Азии выделяется не менее 25 грантовых мест в бакалавриате, а также не менее 20 грантовых мест на обучение по специальностям магистратуры и докторантуры (PhD) в порядке, определяемом Кабмином.
В настоящее время ректорат университета активно привлекает к сотрудничеству профессоров из международных университетов Великобритании, Новой Зеландии, США и других стран.
Направления в магистратуре – "Экология и управление устойчивым развитием", "Экология и экономика (зеленая экономика)", "Экология и государственное управление".
В бакалавриате – "Экологическое право", "Экологическая журналистика", "Устойчивое развитие", "Финансы, специализирующиеся на устойчивом развитии".
Также на базе университета открыли первый в Центральной Азии офис Международного союза охраны природы (МСОП).
"Это будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества. В будущем этот офис может служить центром стран СНГ в Центральной Азии, поскольку представительство позволяет установить более тесные контакты со странами Центральной Азии, партнерами и экспертным сообществом", – отметили на церемонии открытия.
В сотрудничестве с МСОП начата работа по реализации совместных грантовых проектов общей стоимостью более 22 миллионов долларов, из которых 2 национальных и 1 региональный проект.
Они направлены на охрану окружающей среды, восстановление земель, улучшение ценных ландшафтных экосистем Узбекистана, а также развитие человеческого и институционального потенциала.
© Sputnik / Авенир ДебердеевЦеремония открытия Green University в Ташкентской области
В Ташкентской области открыли Green University - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2024
Церемония открытия Green University в Ташкентской области
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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