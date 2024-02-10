В Ташкентской области открылся Green University
14:08 10.02.2024 (обновлено: 14:38 10.02.2024)
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Ташкентской области открылся Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменению климата Green University
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Подписаться
Здесь будут внедрять новые знания и проводить междисциплинарные исследования в области экологии, охраны окружающей среды, природопользования и устойчивого развития.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Ташкентской области прошла церемония открытия Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменению климата Green University. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Ташкентской области открыли Green University
В Ташкентской области открыли Green University
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В числе основных задач университета:
подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, ученых, исследователей, управленцев и предпринимателей, способных решать актуальные экологические, социально-экономические и научно-технические проблемы;
разработка, адаптация и внедрение передовых образовательных программ, инновационных педагогических методов и технологий, используемых ведущими "зелеными" университетами мира;
интеграция научных исследований и практических знаний, образования, науки и производства, организация деятельности на кластерной основе, обмен научным и профессиональным опытом;
привлечение зарубежных научных экспертов, развитие научных исследований и установление сотрудничества с ведущими "зелеными" университетами мира;
создание системы непрерывного образования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также специальных образовательных программ для руководящих кадров в области экологии, охраны окружающей среды, лесного хозяйства и гидрометеорологии.
Университет является государственным высшим учебным заведением. Его деятельность организована по принципу Hub and Spoke. Эта модель основана на стратегическом и взаимовыгодном сотрудничестве, создании интегрированной образовательной системы, оптимизации ресурсов, мобильности студентов и специалистов.
Занятия проводятся на английском языке по кредитно-модульной системе с помощью лекций, лабораторных и индивидуальных занятий, практической работы в группах.
Учеба осуществляется на основе государственного гранта и платного договора по принципу "наука-образование-производство". Начиная с первого курса студентам предлагают стажировки в промышленных и научных центрах, а магистры могут продолжить обучение по ведущим специальностям и пройти стажировку в ведущих зарубежных компаниях.
Образовательные программы университета формируются по двум категориям: флагманские (основные программы) и совместные – в сотрудничестве с ведущими университетами мира, а также профильными вузами Узбекистана.
Абитуриентам, имеющим сертификаты международных экзаменационных систем (TOEFL, IELTS, CEFR, CAT, General, CAT Cubjest и др.), начисляются максимальные баллы по соответствующим предметам в установленном порядке, после чего они освобождаются от сдачи экзаменов.
Ежегодно гражданам стран Центральной Азии выделяется не менее 25 грантовых мест в бакалавриате, а также не менее 20 грантовых мест на обучение по специальностям магистратуры и докторантуры (PhD) в порядке, определяемом Кабмином.
В настоящее время ректорат университета активно привлекает к сотрудничеству профессоров из международных университетов Великобритании, Новой Зеландии, США и других стран.
Направления в магистратуре – "Экология и управление устойчивым развитием", "Экология и экономика (зеленая экономика)", "Экология и государственное управление".
В бакалавриате – "Экологическое право", "Экологическая журналистика", "Устойчивое развитие", "Финансы, специализирующиеся на устойчивом развитии".
Также на базе университета открыли первый в Центральной Азии офис Международного союза охраны природы (МСОП).
"Это будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества. В будущем этот офис может служить центром стран СНГ в Центральной Азии, поскольку представительство позволяет установить более тесные контакты со странами Центральной Азии, партнерами и экспертным сообществом", – отметили на церемонии открытия.
В сотрудничестве с МСОП начата работа по реализации совместных грантовых проектов общей стоимостью более 22 миллионов долларов, из которых 2 национальных и 1 региональный проект.
Они направлены на охрану окружающей среды, восстановление земель, улучшение ценных ландшафтных экосистем Узбекистана, а также развитие человеческого и институционального потенциала.
© Sputnik / Авенир ДебердеевЦеремония открытия Green University в Ташкентской области
Церемония открытия Green University в Ташкентской области
© Sputnik / Авенир Дебердеев