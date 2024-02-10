https://uz.sputniknews.ru/20240210/tashkentskaya-oblast-otkrytiye-green-university-42434528.html

В Ташкентской области открылся Green University

В Ташкентской области открылся Green University

Здесь будут внедрять новые знания и проводить междисциплинарные исследования в области экологии, охраны окружающей среды, природопользования и устойчивого развития

2024-02-10T14:08+0500

2024-02-10T14:08+0500

2024-02-10T14:38+0500

узбекистан

университет

экология

ташкентская область

образование

высшее образование

охрана окружающей среды

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Ташкентской области прошла церемония открытия Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменению климата Green University. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В числе основных задач университета:Университет является государственным высшим учебным заведением. Его деятельность организована по принципу Hub and Spoke. Эта модель основана на стратегическом и взаимовыгодном сотрудничестве, создании интегрированной образовательной системы, оптимизации ресурсов, мобильности студентов и специалистов. Занятия проводятся на английском языке по кредитно-модульной системе с помощью лекций, лабораторных и индивидуальных занятий, практической работы в группах.Учеба осуществляется на основе государственного гранта и платного договора по принципу "наука-образование-производство". Начиная с первого курса студентам предлагают стажировки в промышленных и научных центрах, а магистры могут продолжить обучение по ведущим специальностям и пройти стажировку в ведущих зарубежных компаниях. Образовательные программы университета формируются по двум категориям: флагманские (основные программы) и совместные – в сотрудничестве с ведущими университетами мира, а также профильными вузами Узбекистана.Абитуриентам, имеющим сертификаты международных экзаменационных систем (TOEFL, IELTS, CEFR, CAT, General, CAT Cubjest и др.), начисляются максимальные баллы по соответствующим предметам в установленном порядке, после чего они освобождаются от сдачи экзаменов. Ежегодно гражданам стран Центральной Азии выделяется не менее 25 грантовых мест в бакалавриате, а также не менее 20 грантовых мест на обучение по специальностям магистратуры и докторантуры (PhD) в порядке, определяемом Кабмином. В настоящее время ректорат университета активно привлекает к сотрудничеству профессоров из международных университетов Великобритании, Новой Зеландии, США и других стран. Направления в магистратуре – "Экология и управление устойчивым развитием", "Экология и экономика (зеленая экономика)", "Экология и государственное управление".В бакалавриате – "Экологическое право", "Экологическая журналистика", "Устойчивое развитие", "Финансы, специализирующиеся на устойчивом развитии".Также на базе университета открыли первый в Центральной Азии офис Международного союза охраны природы (МСОП).В сотрудничестве с МСОП начата работа по реализации совместных грантовых проектов общей стоимостью более 22 миллионов долларов, из которых 2 национальных и 1 региональный проект.Они направлены на охрану окружающей среды, восстановление земель, улучшение ценных ландшафтных экосистем Узбекистана, а также развитие человеческого и институционального потенциала.

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ташкентская область открытие green university внедрение знания междисциплинарные исследования экология охрана окружающей среды природопользование устойчивое развитие