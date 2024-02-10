https://uz.sputniknews.ru/20240210/uzbekistan-tyajelaya-atletika-chempionat-azii-42437339.html

Узбекский тяжелоатлет стал пятикратным чемпионом Азии

Узбекский тяжелоатлет стал пятикратным чемпионом Азии

В Ташкенте проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике, на котором у спортсменов есть возможность получить рейтинговые очки на Олимпиаду в Париже

2024-02-10T16:23+0500

2024-02-10T16:23+0500

2024-02-10T16:23+0500

спорт

тяжелая атлетика

чемпионат азии

ташкент

медаль

чемпион

золото

серебро

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Тяжелоатлет Руслан Нурудинов стал пятикратным чемпионом Азии, сообщает НОК.За победу он боролся с Шарофиддином Амриддиновым. По итогам толчка (207 кг), а также, набрав в сумме 382 кг, Руслан Нурудинов завоевал две золотые медали. Его соперник, показавший лучший результат в рывке, в толчке поднял 205 кг и выиграл серебро. Также по итогам двоеборья (381 кг) Амриддинов удостоился еще одной серебряной награды.Чемпионат Азии по тяжелой атлетике стартовал в Ташкенте 3 февраля. На нем разыгрывают ценные рейтинговые очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В соревнованиях участвуют около 250 тяжелоатлетов из 34 стран.

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