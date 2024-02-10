https://uz.sputniknews.ru/20240210/uzbekistan-tyajelaya-atletika-chempionat-azii-42437339.html
Узбекский тяжелоатлет стал пятикратным чемпионом Азии
Узбекский тяжелоатлет стал пятикратным чемпионом Азии
В Ташкенте проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике, на котором у спортсменов есть возможность получить рейтинговые очки на Олимпиаду в Париже
2024-02-10T16:23+0500
2024-02-10T16:23+0500
2024-02-10T16:23+0500
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Тяжелоатлет Руслан Нурудинов стал пятикратным чемпионом Азии, сообщает НОК.За победу он боролся с Шарофиддином Амриддиновым. По итогам толчка (207 кг), а также, набрав в сумме 382 кг, Руслан Нурудинов завоевал две золотые медали. Его соперник, показавший лучший результат в рывке, в толчке поднял 205 кг и выиграл серебро. Также по итогам двоеборья (381 кг) Амриддинов удостоился еще одной серебряной награды.Чемпионат Азии по тяжелой атлетике стартовал в Ташкенте 3 февраля. На нем разыгрывают ценные рейтинговые очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В соревнованиях участвуют около 250 тяжелоатлетов из 34 стран.
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узбекский тяжелоатлет чемпион азии ташкент чемпионат азии тяжелая атлетика спортсмены рейтинговые очки олимпиада париж
узбекский тяжелоатлет чемпион азии ташкент чемпионат азии тяжелая атлетика спортсмены рейтинговые очки олимпиада париж
Узбекский тяжелоатлет стал пятикратным чемпионом Азии
В Ташкенте проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике, на котором у спортсменов есть возможность получить рейтинговые очки на Олимпиаду в Париже.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
Тяжелоатлет Руслан Нурудинов стал пятикратным чемпионом Азии, сообщает НОК
.
За победу он боролся с Шарофиддином Амриддиновым.
По итогам толчка (207 кг), а также, набрав в сумме 382 кг, Руслан Нурудинов завоевал две золотые медали.
Его соперник, показавший лучший результат в рывке, в толчке поднял 205 кг и выиграл серебро. Также по итогам двоеборья (381 кг) Амриддинов удостоился еще одной серебряной награды.
Чемпионат Азии по тяжелой атлетике стартовал
в Ташкенте 3 февраля. На нем разыгрывают ценные рейтинговые очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В соревнованиях участвуют около 250 тяжелоатлетов из 34 стран.