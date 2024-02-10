https://uz.sputniknews.ru/20240210/vagonchik-gory-istoriya-chimgan-instruktor-spasatel-42437697.html
Живу в вагончике и люблю горы: история чимганского инструктора-спасателя
Живу в вагончике и люблю горы: история чимганского инструктора-спасателя
Григорию Требисовскому 73 года, из них 41 год он живет в горах Чимгана и продолжает работать инструктором-спасателем
2024-02-10T17:14+0500
2024-02-10T17:14+0500
2024-02-10T18:43+0500
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Легенда и хранитель Чимганских гор, как его называют в народе, родился на Карпатах, однако свой дом нашел в Узбекистане. Сегодня поколения его учеников можно найти по всему свету. В интервью Sputnik Узбекистан спасатель рассказал о том, как выжил в лавине, почему для проживания выбрал Узбекистан и как сохранить Чимганские горы.
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
вагончик горы история чимган инструктор спасатель григорий требисовский
вагончик горы история чимган инструктор спасатель григорий требисовский
Живу в вагончике и люблю горы: история чимганского инструктора-спасателя
17:14 10.02.2024 (обновлено: 18:43 10.02.2024)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Григорию Требисовскому 73 года, из них 41 год он живет в горах Чимгана и продолжает работать инструктором-спасателем.
Легенда и хранитель Чимганских гор, как его называют в народе, родился на Карпатах, однако свой дом нашел в Узбекистане.
Сегодня поколения его учеников можно найти по всему свету.
В интервью Sputnik Узбекистан
спасатель рассказал о том, как выжил в лавине, почему для проживания выбрал Узбекистан и как сохранить Чимганские горы.