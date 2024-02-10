https://uz.sputniknews.ru/20240210/vagonchik-gory-istoriya-chimgan-instruktor-spasatel-42437697.html

Живу в вагончике и люблю горы: история чимганского инструктора-спасателя

Живу в вагончике и люблю горы: история чимганского инструктора-спасателя

Григорию Требисовскому 73 года, из них 41 год он живет в горах Чимгана и продолжает работать инструктором-спасателем

2024-02-10T17:14+0500

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Легенда и хранитель Чимганских гор, как его называют в народе, родился на Карпатах, однако свой дом нашел в Узбекистане. Сегодня поколения его учеников можно найти по всему свету. В интервью Sputnik Узбекистан спасатель рассказал о том, как выжил в лавине, почему для проживания выбрал Узбекистан и как сохранить Чимганские горы.

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вагончик горы история чимган инструктор спасатель григорий требисовский