https://uz.sputniknews.ru/20240211/chto-proisxodit-s-organizmom-kogda-vy-edite-kurkumu-42444770.html
Что происходит с организмом, когда вы едите куркуму
Что происходит с организмом, когда вы едите куркуму
Это растение используют как приправу в различных блюдах, как натуральный краситель и как действенное лекарство. Чем полезна куркума и кому она противопоказана – в нашем материале.
2024-02-11T22:06+0500
2024-02-11T22:06+0500
2024-02-11T22:06+0500
это интересно
здоровье
продукты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/0a/20018247_0:87:1651:1015_1920x0_80_0_0_623d0206c5af7732b96ef9a1de9c1b0f.jpg
Куркума – многолетнее травянистое растение, родственник имбиря. В стеблях и корнях содержится желтый краситель – куркумин. Куркуму с древних времен используют и как приправу, и как лекарство.Что же происходит в организме, когда вы едите куркуму?Благодаря множеству полезных веществ в своем составе, куркума помогает от воспалений и может облегчить боль при артрите, пишет РИА Новости. Она также положительно влияет на обменные процессы, способствует выведению токсинов и других вредных веществ, укрепляет иммунитет и повышает работоспособность.Не рекомендуется принимать куркуму тем, кто страдает аллергией, и тем, кто принимает препараты для разжижения крови и лекарства от диабета.Куркума также защищает организм от свободных радикалов и замедляет старение и улучшает состояние кожи. Входящий в ее состав гормон BDNF улучшает работу мозга, предотвращая депрессию и потерю памяти. Эта же специя уменьшает риск сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, снижает уровень холестерина.Из-за противовирусного и общеукрепляющего действия куркуму рекомендуют употреблять при простуде. Она помогает быстрее выздороветь, а также восстановить силы после болезни. Для этого специю можно смешать с медом и съедать по ложке каждые один-два часа. Также ее добавляют в горячее молоко или чай.Куркума в кулинарииПриправа широко используется в кулинарии, одно из главных блюд с куркумой — карри, сложная приправа, которую добавляют в блюда из овощей, бобовых и мяса. Особенно хорошо специя сочетается с мясными продуктами, также ее добавляют в супы омлеты, соусы.Куркуму можно смешивать с чаем или кофе для придания им антиоксидантных, противовоспалительных, противовирусных и антибактериальных свойств. Для этого в напитки высыпают пол-ложки специи и хорошо размешивают. Для придания более интересного вкуса в чай можно добавить мед и молоко, а в кофе — душистый перец.Куркума для похуденияСама по себе куркума не способствует похудению, однако она полезна для обменных процессов, если добавлять ее в блюда. Полифенол куркумин в ее составе способен препятствовать образованию жира, поэтому даже при обильном рационе с добавлением пряности можно держать вес в пределах нормы. Кроме этого, железо, марганец и калий помогают выводить натрий и обеспечивают детоксикацию организма. Некоторые диетологи рекомендуют разводить куркуму в теплой воде и выпивать каждый день по утрам, также для похудения ее можно смешивать с кефиром.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/0a/20018247_91:0:1558:1100_1920x0_80_0_0_83103ac47c8f6ec376b63609c6fbbe99.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
здоровье специи куркума польза вред кому можно куркума в народной медицине какие заболевания лечит профилактика сердечно-сосудистые раковые заболевания старение сохранить молодость простуда артрит боль воспаление
здоровье специи куркума польза вред кому можно куркума в народной медицине какие заболевания лечит профилактика сердечно-сосудистые раковые заболевания старение сохранить молодость простуда артрит боль воспаление
Что происходит с организмом, когда вы едите куркуму
Это растение используют как приправу в различных блюдах, как натуральный краситель и как действенное лекарство. Чем полезна куркума и кому она противопоказана – в нашем материале.
Куркума – многолетнее травянистое растение, родственник имбиря. В стеблях и корнях содержится желтый краситель – куркумин. Куркуму с древних времен используют и как приправу, и как лекарство.
Что же происходит в организме, когда вы едите куркуму?
Благодаря множеству полезных веществ в своем составе, куркума помогает от воспалений и может облегчить боль при артрите, пишет
РИА Новости. Она также положительно влияет на обменные процессы, способствует выведению токсинов и других вредных веществ, укрепляет иммунитет и повышает работоспособность.
"Польза куркумы заключается в уменьшении хронического воспаления из-за которого могут появляться нарушение обмена веществ, ожирение и другие опасные заболевания, например, связанные с сердечно-сосудистой системой… Регулярное употребление куркумы снижает риск развития болезней печени, также снижая симптомы уже приобретенных заболеваний, например, гепатитов. Кроме этого, она может замедлять развитие или уменьшать симптомы пародонтита, предменструального синдрома, сахарного диабета, диареи, расстройства желудка, псориаза", - говорится в материале.
Не рекомендуется принимать куркуму тем, кто страдает аллергией, и тем, кто принимает препараты для разжижения крови и лекарства от диабета.
Куркума также защищает организм от свободных радикалов и замедляет старение и улучшает состояние кожи. Входящий в ее состав гормон BDNF улучшает работу мозга, предотвращая депрессию и потерю памяти. Эта же специя уменьшает риск сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, снижает уровень холестерина.
"Куркуму можно смешивать с обычной теплой водой, добавлять ее в чай и кофе, делать с ней витаминные напитки на основе меда и молока. Для достижения терапевтического эффекта можно употреблять 1 ложку куркумы каждый день, однако лучше предварительно посоветоваться с врачом", - говорится в материале агентства.
Из-за противовирусного и общеукрепляющего действия куркуму рекомендуют употреблять при простуде. Она помогает быстрее выздороветь, а также восстановить силы после болезни. Для этого специю можно смешать с медом и съедать по ложке каждые один-два часа. Также ее добавляют в горячее молоко или чай.
Приправа широко используется в кулинарии, одно из главных блюд с куркумой — карри, сложная приправа, которую добавляют в блюда из овощей, бобовых и мяса. Особенно хорошо специя сочетается с мясными продуктами, также ее добавляют в супы омлеты, соусы.
Куркуму можно смешивать с чаем или кофе для придания им антиоксидантных, противовоспалительных, противовирусных и антибактериальных свойств. Для этого в напитки высыпают пол-ложки специи и хорошо размешивают. Для придания более интересного вкуса в чай можно добавить мед и молоко, а в кофе — душистый перец.
Сама по себе куркума не способствует похудению, однако она полезна для обменных процессов, если добавлять ее в блюда. Полифенол куркумин в ее составе способен препятствовать образованию жира, поэтому даже при обильном рационе с добавлением пряности можно держать вес в пределах нормы. Кроме этого, железо, марганец и калий помогают выводить натрий и обеспечивают детоксикацию организма. Некоторые диетологи рекомендуют разводить куркуму в теплой воде и выпивать каждый день по утрам, также для похудения ее можно смешивать с кефиром.