https://uz.sputniknews.ru/20240211/chto-proisxodit-s-organizmom-kogda-vy-edite-kurkumu-42444770.html

Что происходит с организмом, когда вы едите куркуму

Что происходит с организмом, когда вы едите куркуму

Это растение используют как приправу в различных блюдах, как натуральный краситель и как действенное лекарство. Чем полезна куркума и кому она противопоказана – в нашем материале.

2024-02-11T22:06+0500

2024-02-11T22:06+0500

2024-02-11T22:06+0500

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Куркума – многолетнее травянистое растение, родственник имбиря. В стеблях и корнях содержится желтый краситель – куркумин. Куркуму с древних времен используют и как приправу, и как лекарство.Что же происходит в организме, когда вы едите куркуму?Благодаря множеству полезных веществ в своем составе, куркума помогает от воспалений и может облегчить боль при артрите, пишет РИА Новости. Она также положительно влияет на обменные процессы, способствует выведению токсинов и других вредных веществ, укрепляет иммунитет и повышает работоспособность.Не рекомендуется принимать куркуму тем, кто страдает аллергией, и тем, кто принимает препараты для разжижения крови и лекарства от диабета.Куркума также защищает организм от свободных радикалов и замедляет старение и улучшает состояние кожи. Входящий в ее состав гормон BDNF улучшает работу мозга, предотвращая депрессию и потерю памяти. Эта же специя уменьшает риск сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, снижает уровень холестерина.Из-за противовирусного и общеукрепляющего действия куркуму рекомендуют употреблять при простуде. Она помогает быстрее выздороветь, а также восстановить силы после болезни. Для этого специю можно смешать с медом и съедать по ложке каждые один-два часа. Также ее добавляют в горячее молоко или чай.Куркума в кулинарииПриправа широко используется в кулинарии, одно из главных блюд с куркумой — карри, сложная приправа, которую добавляют в блюда из овощей, бобовых и мяса. Особенно хорошо специя сочетается с мясными продуктами, также ее добавляют в супы омлеты, соусы.Куркуму можно смешивать с чаем или кофе для придания им антиоксидантных, противовоспалительных, противовирусных и антибактериальных свойств. Для этого в напитки высыпают пол-ложки специи и хорошо размешивают. Для придания более интересного вкуса в чай можно добавить мед и молоко, а в кофе — душистый перец.Куркума для похуденияСама по себе куркума не способствует похудению, однако она полезна для обменных процессов, если добавлять ее в блюда. Полифенол куркумин в ее составе способен препятствовать образованию жира, поэтому даже при обильном рационе с добавлением пряности можно держать вес в пределах нормы. Кроме этого, железо, марганец и калий помогают выводить натрий и обеспечивают детоксикацию организма. Некоторые диетологи рекомендуют разводить куркуму в теплой воде и выпивать каждый день по утрам, также для похудения ее можно смешивать с кефиром.

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