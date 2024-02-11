https://uz.sputniknews.ru/20240211/rf-predpochitaet-mirnyy-put-esli-on-otvergnut-svo-prodoljaetsya---peskov-42445367.html
РФ предпочитает мирный путь, если он отвергнут, СВО продолжается - Песков
РФ предпочитает мирный путь, если он отвергнут, СВО продолжается - Песков
В интервью Путина Такеру Карлсону важно было показать позицию РФ простым американцам, сказал пресс-секретарь российского лидера.
2024-02-11T17:13+0500
2024-02-11T17:13+0500
2024-02-11T17:13+0500
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дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Для России предпочтительно достигать цели специальной военной операции мирным путем, Но если мирный путь отвергается другой стороной, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он также затронул недавнее интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Пескова, важно было донести до простых американцев позицию Путина.И эта цель достигнута, отметил пресс-секретарь президента РФ. При этом, властям США повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, иначе были бы резкие отповеди.Между тем, США не хотят, чтобы мировоззрение Путина стало доступным американцам, поэтому рекомендуют не читать интервью, отметил Песков.
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россия спецоперация сво дмитрий песков путин карлсон интервью
россия спецоперация сво дмитрий песков путин карлсон интервью
РФ предпочитает мирный путь, если он отвергнут, СВО продолжается - Песков
В интервью Путина Такеру Карлсону важно было показать позицию РФ простым американцам, сказал пресс-секретарь российского лидера.
ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Для России предпочтительно достигать цели специальной военной операции мирным путем, Но если мирный путь отвергается другой стороной, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Переход к военному решению этой проблемы - это было крайней мерой после того, как нам было отказано в каком-либо обсуждении наших законных озабоченностей. Поэтому для нас главное достичь целей, предпочтительно их достигать мирным путем. Если этот мирный путь отвергается с той стороны, то тогда продолжается специальная военная операция", - сказал Песков.
Он также затронул недавнее интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Пескова, важно было донести до простых американцев позицию Путина.
"Он (Карлсон - ред.) является зеркалом американского общественного мнения. Американцы очень большие интроверты. И они традиционно живут в своем мире, и они мало интересуются зарубежьем, как ни странно, и они мало знают о зарубежье. И вот поэтому очень важно было до простых американцев именно довести идеологию Путина", - подчеркнул он.
И эта цель достигнута, отметил пресс-секретарь президента РФ. При этом, властям США повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, иначе были бы резкие отповеди.
Между тем, США не хотят, чтобы мировоззрение Путина стало доступным американцам, поэтому рекомендуют не читать интервью, отметил Песков.