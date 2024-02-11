https://uz.sputniknews.ru/20240211/rf-predpochitaet-mirnyy-put-esli-on-otvergnut-svo-prodoljaetsya---peskov-42445367.html

РФ предпочитает мирный путь, если он отвергнут, СВО продолжается - Песков

РФ предпочитает мирный путь, если он отвергнут, СВО продолжается - Песков

В интервью Путина Такеру Карлсону важно было показать позицию РФ простым американцам, сказал пресс-секретарь российского лидера.

2024-02-11T17:13+0500

2024-02-11T17:13+0500

2024-02-11T17:13+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

дмитрий песков

интервью

владимир путин

такер карлсон

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ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Для России предпочтительно достигать цели специальной военной операции мирным путем, Но если мирный путь отвергается другой стороной, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он также затронул недавнее интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Пескова, важно было донести до простых американцев позицию Путина.И эта цель достигнута, отметил пресс-секретарь президента РФ. При этом, властям США повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов, иначе были бы резкие отповеди.Между тем, США не хотят, чтобы мировоззрение Путина стало доступным американцам, поэтому рекомендуют не читать интервью, отметил Песков.

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