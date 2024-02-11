https://uz.sputniknews.ru/20240211/tretiy-polyus-ili-kak-soxranit-dom-dlya-snejnyx-barsov-42446660.html

Третий полюс или как сохранить дом для снежных барсов

Третий полюс или как сохранить дом для снежных барсов

Представители всех 12-ти стран, на территории которых обитает это редкое животное, встретились в Самарканде, чтобы обсудить реализацию Глобальной программы по защите снежного барса.

2024-02-11T18:01+0500

2024-02-11T18:01+0500

2024-02-11T18:01+0500

узбекистан

самарканд

экология

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Самарканде 11 февраля состоялось 8-е заседание Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP). В нем приняли участие представители всех стран ареала снежного барса: Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Монголии, Китая, Пакистана, Афганистана, Бутана и Непала, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Международная встреча проходит в десятую годовщину этого межправительственного альянса, который создали в рамках Бишкекской Декларации в 2013 году.За это время каждая из стран добилась заметных успехов по сохранению популяции снежного барса и его среды обитания. Экологи не только подвели итоги многолетней работы, но и определили приоритетные задачи на будущее, обсудили выявленные пробелы в финансировании, оценили потребности в ресурсах.Как рассказал директор департамента международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России Иван Кущ, снежный барс включен в красную книгу РФ, а все мероприятия по сохранению этого животного проходят в рамках принятой Стратегии сохранения снежного барса в Российской Федерации.В Казахстане обитает около 190 особей. Значительный вклад в сохранение популяции вносит проект ГЭФ/ПРООН и правительства Казахстана по управлению биоразнообразием горных и лесных экосистем. Как рассказал представитель республики, при поддержке проекта в стране начали спутниковое мечение животных (использование специальных ошейников). В настоящее время пометили 10 особей, что позволяет отслеживать их перемещение. Кроме того, пополняется криобанк живых клеток снежного барса.По численности снежного барса лидируют Китай (около 5 тыс. особей) и Монголия (около 1 тыс.). Успехов в увеличении популяции добился и Бутан — с 97 особей до 134. В Узбекистане сегодня насчитывают от 100 до 120 снежных барсов. Всего же в мире по разным оценкам осталось немногим более 6 тыс. этих кошачьих.Именно в этой дикой кошке экологи видят символ борьбы с климатическими изменениями. Как отметили участники заседания, изменение климата приводит к глобальному потеплению и таянию ледников. Это в свою очередь наносит невосполнимый ущерб ареалу обитания снежного барса, который экологи называют третьим полюсом.Именно поэтому экологи бьют тревогу: с повышением температуры в местах обитания снежного барса ледники тают быстрее, чем когда-либо, угрожая людям и дикой природе.Понимают это и в странах обитания дикой кошки. Поэтому острую необходимость в развитии и углублении регионального, трансграничного и межгосударственного сотрудничества для сохранения этого ценного вида отмечают на правительственном уровне.Кроме того, подписали такие документы как меморандум о взаимопонимании по сохранению мигрирующих хищных птиц в Африке и Евразии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан), меморандум о сотрудничестве в области охраны животного мира на плато Устюрт (Казахстан, Узбекистан), а также соглашение между Минэкологии Узбекистана, ФАО и МСОП по реализации программы воздействия на продовольственные системы, землепользование и восстановление в Узбекистане" (FOLUR).Эксперты едины во мнении, что справиться со всеми задачами можно только сообща. В связи с необходимостью диалога и разработки совместных действий и мер по сохранению ареала снежного барса по итогам заседания экологи приняли Самаркандскую резолюцию, где изложили основные обязательства стран, где обитает дикая кошка.

узбекистан

самарканд

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узбекистан самарканд экология климат снежный барс