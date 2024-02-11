Третий полюс или как сохранить дом для снежных барсов
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанВ Самарканде рассмотрели реализацию Глобальной программы по защите снежного барса
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
Подписаться
Представители всех 12-ти стран, на территории которых обитает это редкое животное, встретились в Самарканде, чтобы обсудить реализацию Глобальной программы по защите снежного барса.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Самарканде 11 февраля состоялось 8-е заседание Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP). В нем приняли участие представители всех стран ареала снежного барса: Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Монголии, Китая, Пакистана, Афганистана, Бутана и Непала, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Международная встреча проходит в десятую годовщину этого межправительственного альянса, который создали в рамках Бишкекской Декларации в 2013 году.
За это время каждая из стран добилась заметных успехов по сохранению популяции снежного барса и его среды обитания. Экологи не только подвели итоги многолетней работы, но и определили приоритетные задачи на будущее, обсудили выявленные пробелы в финансировании, оценили потребности в ресурсах.
Как рассказал директор департамента международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России Иван Кущ, снежный барс включен в красную книгу РФ, а все мероприятия по сохранению этого животного проходят в рамках принятой Стратегии сохранения снежного барса в Российской Федерации.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяДиректор департамента международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России Иван Кущ
Директор департамента международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России Иван Кущ
© Sputnik/Анна Желиховская
"Мы сразу поставили себе задачу что популяция снежного барса должна превысить 150 особей. Сегодня в России их насчитывают до 90", — рассказал Иван Кущ.
В Казахстане обитает около 190 особей. Значительный вклад в сохранение популяции вносит проект ГЭФ/ПРООН и правительства Казахстана по управлению биоразнообразием горных и лесных экосистем. Как рассказал представитель республики, при поддержке проекта в стране начали спутниковое мечение животных (использование специальных ошейников). В настоящее время пометили 10 особей, что позволяет отслеживать их перемещение. Кроме того, пополняется криобанк живых клеток снежного барса.
По численности снежного барса лидируют Китай (около 5 тыс. особей) и Монголия (около 1 тыс.). Успехов в увеличении популяции добился и Бутан — с 97 особей до 134. В Узбекистане сегодня насчитывают от 100 до 120 снежных барсов. Всего же в мире по разным оценкам осталось немногим более 6 тыс. этих кошачьих.
Именно в этой дикой кошке экологи видят символ борьбы с климатическими изменениями. Как отметили участники заседания, изменение климата приводит к глобальному потеплению и таянию ледников. Это в свою очередь наносит невосполнимый ущерб ареалу обитания снежного барса, который экологи называют третьим полюсом.
"Мы все знаем о двух полюсах нашей планеты, но мало кто знает о третьем полюсе — огромных ледяных запасах высоких гор Азии. Этот третий полюс, который обеспечивает водой более миллиарда человек, является домом вымирающего снежного барса", — объяснили представители GSLEP.
Именно поэтому экологи бьют тревогу: с повышением температуры в местах обитания снежного барса ледники тают быстрее, чем когда-либо, угрожая людям и дикой природе.
"Понимание этих изменений и их последствий, картирование климатической уязвимости ландшафтов и сообществ и помощь людям и диким животным в адаптации к ним является важной частью Глобальной программы по защите снежного барса и экосистем", — добавили представители GSLEP.
Понимают это и в странах обитания дикой кошки. Поэтому острую необходимость в развитии и углублении регионального, трансграничного и межгосударственного сотрудничества для сохранения этого ценного вида отмечают на правительственном уровне.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанВ Самарканде рассмотрели реализацию Глобальной программы по защите снежного барса
В Самарканде рассмотрели реализацию Глобальной программы по защите снежного барса
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
"В сотрудничестве с ГЭФ и ПРООН в Узбекистане мы успешно реализовали проект по сохранению снежного барса, который позволил нам создать два визит-центра с упором на экологическое образование и внедрить систему патрулирования SMART. Мы также гордимся тем, что трансграничное сотрудничество по сохранению снежного барса в Западном Тянь-Шане, инициированное правительством Узбекистана, привело к подписанию трансграничного меморандума о взаимопонимании", – рассказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов.
Кроме того, подписали такие документы как меморандум о взаимопонимании по сохранению мигрирующих хищных птиц в Африке и Евразии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан), меморандум о сотрудничестве в области охраны животного мира на плато Устюрт (Казахстан, Узбекистан), а также соглашение между Минэкологии Узбекистана, ФАО и МСОП по реализации программы воздействия на продовольственные системы, землепользование и восстановление в Узбекистане" (FOLUR).
Эксперты едины во мнении, что справиться со всеми задачами можно только сообща. В связи с необходимостью диалога и разработки совместных действий и мер по сохранению ареала снежного барса по итогам заседания экологи приняли Самаркандскую резолюцию, где изложили основные обязательства стран, где обитает дикая кошка.