https://uz.sputniknews.ru/20240211/v-belom-dome-nazvali-bezumiem-slova-trampa-o-nato-42442248.html

В Белом доме назвали "безумием" слова Трампа о НАТО

В Белом доме назвали "безумием" слова Трампа о НАТО

Бывший президент США заявил, что будет поощрять РФ делать все, "что они, черт возьми, захотят".

2024-02-11T13:44+0500

2024-02-11T13:44+0500

2024-02-11T13:50+0500

в мире

сша

нато

дональд трамп

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37544618_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_aa5fef97e9f1ef253121e55041d4e657.jpg

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал ужасающими и безумными слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что став главой государства, он не планирует бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Guardian.Такое заявление Трамп сделал на митинге сторонников в штате Южная Каролина. По его словам, в этой ситуации он не стал бы помогать."Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их (нападавших. — Прим. ред.) делать все, что им вздумается. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам", — заключил экс-президент.По словам Бейтса, "поощрение вторжений" на территорию "наших ближайших союзников является ужасающим и безумным, и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, мировую стабильность и нашу внутреннюю экономику". Он добавил, что, благодаря действиям президента США Джо Байдена, НАТО важна как никогда. Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон напомнил, что, будучи президентом США, Трамп в 2020 году предупреждал ЕС, что США не придут на помощь Европе, если та подвергнется военному нападению. Бретон подчеркнул, что Европа останется "сама по себе" в случае избрания президентом США Трампа. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, альянс, по заявлению РФ, управляется США и является инструментом конфронтации, этот альянс представляет угрозу для России.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сша трамп нато