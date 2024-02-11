https://uz.sputniknews.ru/20240211/v-samarkande-podpisali-istoricheskuyu-deklaratsiyu-o-zaschite-snejnyx-barsov-42443148.html

В Самарканде подписали историческую декларацию о защите снежных барсов

В Самарканде подписали историческую декларацию о защите снежных барсов

Министерская встреча руководящего комитета Глобальной программы по защите снеженого барса прошла в Узбекистане в воскресень

2024-02-11T15:20+0500

2024-02-11T15:20+0500

2024-02-11T17:57+0500

узбекистан

самарканд

общество

экология

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Самарканде принята историческая декларация о сохранении среды обитания снежного барса, сообщили в пресс-службе Министерства экологии Узбекистана.Документ подписан на министерской встрече Заседания руководящего комитета Глобальной программы по защите снежного барса и экосистем (GSLEP).По словам министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиза Абдухакимова, сохранение снежного барса и его экосистем имеет большое наследие и культурное значение.По его словам, проект по сохранению снежного барса успешно реализован в Узбекистане. Это позволило создать два визит-центра, ориентированных на экологическое просвещение, и внедрить систему SMART-патруля. Также по инициативе правительства Узбекистана подписан меморандум о взаимопонимании по сохранению снежного барса на Западном Тянь-Шане.Участники заседания оценили усилия правительств 12 стран мира, где обитает снежный барс, а также Секретариата GSLEP и партнеров по реализации Бишкекской декларации. Они также определили перспективные приоритетные действия, будущие потребности в ресурсах и варианты финансирования инициатив по сохранению снежного барса.Отмечается, что данная встреча с участием международных организаций развития, международных финансовых институтов и стран-доноров позволит укрепить международное сотрудничество, запустить проекты и привлечь в страну грантовые средства для сохранения популяции снежного барса и адаптации к изменениям климата.Она призывает правительства, партнеров по развитию и финансовые учреждения поддержать программу GSLEP и связанные с ней инициативы, изучать инновационные механизмы финансирования для ускорения усилий по адаптации к изменению климата и сохранению популяции снежного барса.

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