Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240211/v-samarkande-podpisali-istoricheskuyu-deklaratsiyu-o-zaschite-snejnyx-barsov-42443148.html
В Самарканде подписали историческую декларацию о защите снежных барсов
В Самарканде подписали историческую декларацию о защите снежных барсов
Министерская встреча руководящего комитета Глобальной программы по защите снеженого барса прошла в Узбекистане в воскресень
2024-02-11T15:20+0500
2024-02-11T17:57+0500
узбекистан
самарканд
общество
экология
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/0b/42442634_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_5bf7ca015626544860ba8df5fa467192.jpg
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Самарканде принята историческая декларация о сохранении среды обитания снежного барса, сообщили в пресс-службе Министерства экологии Узбекистана.Документ подписан на министерской встрече Заседания руководящего комитета Глобальной программы по защите снежного барса и экосистем (GSLEP).По словам министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиза Абдухакимова, сохранение снежного барса и его экосистем имеет большое наследие и культурное значение.По его словам, проект по сохранению снежного барса успешно реализован в Узбекистане. Это позволило создать два визит-центра, ориентированных на экологическое просвещение, и внедрить систему SMART-патруля. Также по инициативе правительства Узбекистана подписан меморандум о взаимопонимании по сохранению снежного барса на Западном Тянь-Шане.Участники заседания оценили усилия правительств 12 стран мира, где обитает снежный барс, а также Секретариата GSLEP и партнеров по реализации Бишкекской декларации. Они также определили перспективные приоритетные действия, будущие потребности в ресурсах и варианты финансирования инициатив по сохранению снежного барса.Отмечается, что данная встреча с участием международных организаций развития, международных финансовых институтов и стран-доноров позволит укрепить международное сотрудничество, запустить проекты и привлечь в страну грантовые средства для сохранения популяции снежного барса и адаптации к изменениям климата.Она призывает правительства, партнеров по развитию и финансовые учреждения поддержать программу GSLEP и связанные с ней инициативы, изучать инновационные механизмы финансирования для ускорения усилий по адаптации к изменению климата и сохранению популяции снежного барса.
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/0b/42442634_100:0:1181:811_1920x0_80_0_0_49a93673ab0676de680f07a8b1b86f94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан экология самарканд декларация снежный барс
узбекистан экология самарканд декларация снежный барс

В Самарканде подписали историческую декларацию о защите снежных барсов

15:20 11.02.2024 (обновлено: 17:57 11.02.2024)
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанВ Самарканде рассмотрели реализацию Глобальной программы по защите снежного барса
В Самарканде рассмотрели реализацию Глобальной программы по защите снежного барса - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2024
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
Подписаться
Министерская встреча руководящего комитета Глобальной программы по защите снеженого барса прошла в Узбекистане в воскресень
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Самарканде принята историческая декларация о сохранении среды обитания снежного барса, сообщили в пресс-службе Министерства экологии Узбекистана.
Документ подписан на министерской встрече Заседания руководящего комитета Глобальной программы по защите снежного барса и экосистем (GSLEP).
По словам министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиза Абдухакимова, сохранение снежного барса и его экосистем имеет большое наследие и культурное значение.
"В Узбекистане мы ставим охрану природы и защиту окружающей среды в центр государственной политики. Был принят ряд документов, постановлений и планов действий по экологической стратегической политике, среди которых Концепция охраны окружающей среды до 2030 года, Стратегия сохранения биоразнообразия до 2028 года и другие", - сказал Абдухакимов.
По его словам, проект по сохранению снежного барса успешно реализован в Узбекистане. Это позволило создать два визит-центра, ориентированных на экологическое просвещение, и внедрить систему SMART-патруля. Также по инициативе правительства Узбекистана подписан меморандум о взаимопонимании по сохранению снежного барса на Западном Тянь-Шане.
Участники заседания оценили усилия правительств 12 стран мира, где обитает снежный барс, а также Секретариата GSLEP и партнеров по реализации Бишкекской декларации. Они также определили перспективные приоритетные действия, будущие потребности в ресурсах и варианты финансирования инициатив по сохранению снежного барса.
Отмечается, что данная встреча с участием международных организаций развития, международных финансовых институтов и стран-доноров позволит укрепить международное сотрудничество, запустить проекты и привлечь в страну грантовые средства для сохранения популяции снежного барса и адаптации к изменениям климата.
"Учитывая важность ведения своевременного диалога, разработки совместных действий и мер по сохранению ареала снежного барса, по итогам заседания была принята историческая Самаркандская Резолюция, с изложением основных обязательств", - говорится в сообщении.
Она призывает правительства, партнеров по развитию и финансовые учреждения поддержать программу GSLEP и связанные с ней инициативы, изучать инновационные механизмы финансирования для ускорения усилий по адаптации к изменению климата и сохранению популяции снежного барса.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0