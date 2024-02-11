https://uz.sputniknews.ru/20240211/vladimir-putin-prorval-zagovor-molchaniya-protiv-rossii-42444503.html
Владимир Путин прорвал заговор молчания против России
Владимир Путин прорвал заговор молчания против России
Вой, точнее, истерические визги на болотах, да еще на очень высоких децибелах, раздались ровно в то мгновение, когда интервью, которое Владимир Путин дал... 11.02.2024, Sputnik Узбекистан
2024-02-11T20:59+0500
2024-02-11T20:59+0500
2024-02-11T20:59+0500
колумнисты
россия
владимир путин
интервью
запад
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В форменной падучей вначале забилась "убежантская" тусовка, затем, когда хор русофобской пропаганды завершил свою арию, зазвучали голоса солистов, пишет колумнист РИА Новости.Отличился юзер Джонсон, тот, что в зеленой маечке. Клоунский цвет одежды и причесон, который больше пошел бы ребенку ясельного возраста, чем экс-премьеру целого Соединенного Королевства, несколько снизил этим комическим эффектом пафос собственной тирады. Суть сказанного сводилась к тому, что "русские врут, а американец у них на подтанцовках и на подпевалках". Уровень полемики и аргументов — "А еще шляпу надел!" — о котором в России давно забыли, а вот сбитые британские летчики его пытаются возродить.Мы, кстати, не против. Если Джонсона привлекает карьера политического коверного в глобалистском шапито, пожелаем ему удачи на новом поприще.Действующие (пока) лидеры вроде Шольца и Сунака, а также брюссельские люди в сером, сказали примерно одинаковое. Первым тезисом было бессмертное "Вы все врете", вторым — "Мы не услышали ничего нового".Позвольте, господа, ведь первое утверждение дезавуирует второе, и наоборот. Либо "ничего нового" — стало быть, затронутые в интервью темы и проблемы, а также их суть соответствуют действительности, либо услышанное не имеет отношения к реальности, но прозвучало впервые.Это, разумеется, ставит под сомнение квалификацию и интеллектуальный уровень канцелярий, работающих на западный истеблишмент, тот, что рулит сегодня политикой и международными отношениями. И хоть очевидно, что все эти помощники и советники даром едят свою фуа-гра, шукрут и овсянку, это не наше, в принципе, дело.Для нас важно вот какое обстоятельство.На шестой день после начала СВО, то есть практически сразу, Евросовет ввел санкции против RT и Sputnik. В Брюсселе расценили тогда и продолжают расценивать сейчас российскую государственную точку зрения как "манипуляцию общественным мнением". Но не только — вещание RT и работа агентства Sputnik были определены в терминах "угрозы общественной безопасности" европейского блока и "общественному порядку".Это сделали те, кто на всех углах кричал о "свободе прессы и свободе обмена информацией" как о незыблемых ценностях общеевропейской идентичности.На самом деле, как только где-то и кто-то начинает затыкать рот тем, кто высказывает иную точку зрения и, самое главное, подкрепляет тезисы фактами, это абсолютно не защита всех тех важных моментов жизни социума. Запрет, а тем более такой и в такой форме сделанный, продемонстрировал экзистенциальный страх брюссельских перед нашей точкой зрения. Они были не в состоянии ее аргументированно опровергнуть. Тогда. И сейчас, как мы видим по кривляньям белокурого Джонсона, по-прежнему слабы интеллектуально. Их любимый конек, на котором и политики, и подчиненная им мейнстримная пресса скакали два года, — феерически болезненная клевета на нашу страну, на российскую власть и, самое главное, на наш народ. И влажные фантазии по поводу русской экономики. И все это транслировалось 24/7.Там был весь спектр навязчивого бреда — от "двойников Путина" до чипов, которые "русские отрывали от микроволновок", а потом сдавали куда-то, где эти чипы "устанавливали на ракеты и бомбы". Через два года выяснилось, что у русских все в порядке как с чипами, так и со снарядами, а также ракетами и бомбами. Все производится, все отправляется на ЛБС, да и перевес в обеспечении в сравнении с ВСУ достигнут многократный.Все по-настоящему, по-взрослому, как и полагается государству, взявшему на себя ответственность за решение тяжелейших проблем, кстати, отнюдь не из-за его политики возникших.Выяснилось также, что российский лидер умеет в сложнейшем жанре интервью, где баланс сил и уровень аргументации может потянуть на дно политиков трусливых и некомпетентных, соблюсти и правила этикета и последовательно изложить позицию, зачастую доводя собеседника до очевидной фрустрации.Разговор — это схватка. Мнений и убеждений. Это честное состязание, в котором невозможно спрятаться ни за "канцелярию", ни за услужливых речеписцев. Это бой, в котором уж если берутся за гуж, не говорят, что не сдюжили, что не удалось и что "не смогли".Сила позиции России и ее лидера — в том, что Путин остается и под телесофитами тем, кто он есть: патриотом, защитником наших интересов и наших жизней тоже. Путин последователен, искренен и неизменен.Эти качества и свойства характера не существуют у тех, к кому он обращался. И кто сегодня, заказав драку чужими руками и расплачиваясь за свои заказы чужой кровью, пытается Путину противостоять.Им уже ничего не удалось. И нет никаких признаков, что у них, клоунов в зеленых маечках, что-то получится. Потому что за Путиным — правда. Историческая и современная.И не только правда. За Путиным сегодня — народ. И не только русские. За интервью с Путиным сегодня — сотни миллионов просмотров. Сотни миллионов зрителей. Сотни миллионов человек, желавших узнать правду.И за то, что правда наконец-то вышла наружу, Путину тоже нужно сказать спасибо. Он ведь говорил не за себя, а за всех нас.Президент России прорвал заговор молчания. История нашей страны этого не забудет.
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Елена Караева
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колумнисты, россия, владимир путин, интервью, запад
колумнисты, россия, владимир путин, интервью, запад
Владимир Путин прорвал заговор молчания против России
Вой, точнее, истерические визги на болотах, да еще на очень высоких децибелах, раздались ровно в то мгновение, когда интервью, которое Владимир Путин дал американцу Карлсону, завершилось.
В форменной падучей вначале забилась "убежантская" тусовка, затем, когда хор русофобской пропаганды завершил свою арию, зазвучали голоса солистов, пишет
колумнист РИА Новости.
Отличился юзер Джонсон, тот, что в зеленой маечке. Клоунский цвет одежды и причесон, который больше пошел бы ребенку ясельного возраста, чем экс-премьеру целого Соединенного Королевства, несколько снизил этим комическим эффектом пафос собственной тирады. Суть сказанного сводилась к тому, что "русские врут, а американец у них на подтанцовках и на подпевалках". Уровень полемики и аргументов — "А еще шляпу надел!" — о котором в России давно забыли, а вот сбитые британские летчики его пытаются возродить.
Мы, кстати, не против. Если Джонсона привлекает карьера политического коверного в глобалистском шапито, пожелаем ему удачи на новом поприще.
Действующие (пока) лидеры вроде Шольца и Сунака, а также брюссельские люди в сером, сказали примерно одинаковое. Первым тезисом было бессмертное "Вы все врете", вторым — "Мы не услышали ничего нового".
Позвольте, господа, ведь первое утверждение дезавуирует второе, и наоборот. Либо "ничего нового" — стало быть, затронутые в интервью темы и проблемы, а также их суть соответствуют действительности, либо услышанное не имеет отношения к реальности, но прозвучало впервые.
Это, разумеется, ставит под сомнение квалификацию и интеллектуальный уровень канцелярий, работающих на западный истеблишмент, тот, что рулит сегодня политикой и международными отношениями. И хоть очевидно, что все эти помощники и советники даром едят свою фуа-гра, шукрут и овсянку, это не наше, в принципе, дело.
Для нас важно вот какое обстоятельство.
На шестой день после начала СВО, то есть практически сразу, Евросовет ввел санкции против RT и Sputnik. В Брюсселе расценили тогда и продолжают расценивать сейчас российскую государственную точку зрения как "манипуляцию общественным мнением". Но не только — вещание RT и работа агентства Sputnik были определены в терминах "угрозы общественной безопасности" европейского блока и "общественному порядку".
Это сделали те, кто на всех углах кричал о "свободе прессы и свободе обмена информацией" как о незыблемых ценностях общеевропейской идентичности.
На самом деле, как только где-то и кто-то начинает затыкать рот тем, кто высказывает иную точку зрения и, самое главное, подкрепляет тезисы фактами, это абсолютно не защита всех тех важных моментов жизни социума. Запрет, а тем более такой и в такой форме сделанный, продемонстрировал экзистенциальный страх брюссельских перед нашей точкой зрения. Они были не в состоянии ее аргументированно опровергнуть. Тогда. И сейчас, как мы видим по кривляньям белокурого Джонсона, по-прежнему слабы интеллектуально. Их любимый конек, на котором и политики, и подчиненная им мейнстримная пресса скакали два года, — феерически болезненная клевета на нашу страну, на российскую власть и, самое главное, на наш народ. И влажные фантазии по поводу русской экономики. И все это транслировалось 24/7.
Там был весь спектр навязчивого бреда — от "двойников Путина" до чипов, которые "русские отрывали от микроволновок", а потом сдавали куда-то, где эти чипы "устанавливали на ракеты и бомбы". Через два года выяснилось, что у русских все в порядке как с чипами, так и со снарядами, а также ракетами и бомбами. Все производится, все отправляется на ЛБС, да и перевес в обеспечении в сравнении с ВСУ достигнут многократный.
Все по-настоящему, по-взрослому, как и полагается государству, взявшему на себя ответственность за решение тяжелейших проблем, кстати, отнюдь не из-за его политики возникших.
Выяснилось также, что российский лидер умеет в сложнейшем жанре интервью, где баланс сил и уровень аргументации может потянуть на дно политиков трусливых и некомпетентных, соблюсти и правила этикета и последовательно изложить позицию, зачастую доводя собеседника до очевидной фрустрации.
Разговор — это схватка. Мнений и убеждений. Это честное состязание, в котором невозможно спрятаться ни за "канцелярию", ни за услужливых речеписцев. Это бой, в котором уж если берутся за гуж, не говорят, что не сдюжили, что не удалось и что "не смогли".
Сила позиции России и ее лидера — в том, что Путин остается и под телесофитами тем, кто он есть: патриотом, защитником наших интересов и наших жизней тоже. Путин последователен, искренен и неизменен.
Эти качества и свойства характера не существуют у тех, к кому он обращался. И кто сегодня, заказав драку чужими руками и расплачиваясь за свои заказы чужой кровью, пытается Путину противостоять.
Им уже ничего не удалось. И нет никаких признаков, что у них, клоунов в зеленых маечках, что-то получится. Потому что за Путиным — правда. Историческая и современная.
И не только правда. За Путиным сегодня — народ. И не только русские. За интервью с Путиным сегодня — сотни миллионов просмотров. Сотни миллионов зрителей. Сотни миллионов человек, желавших узнать правду.
И за то, что правда наконец-то вышла наружу, Путину тоже нужно сказать спасибо. Он ведь говорил не за себя, а за всех нас.
Президент России прорвал заговор молчания. История нашей страны этого не забудет.