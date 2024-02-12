https://uz.sputniknews.ru/20240212/boks-mujskaya-sbornaya-uzbekistana-zanyala-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-strandja-42448853.html

Бокс: Мужская сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете "Странджа"

Бокс: Мужская сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете "Странджа"

Турнир, который называют малым чемпионатом мира, проходил в столице Болгарии. По итогам международных соревнований боксеры республики завоевали 14 медалей

2024-02-12T10:03+0500

2024-02-12T10:03+0500

2024-02-12T11:07+0500

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бокс

узбекистан

болгария

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серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана с 5 золотыми медалями заняла первое место в общекомандном зачете престижного международного турнира по боксу "Странджа", сообщает Федерация бокса РУз.На втором месте — Индия (2 золота, 2 серебра, 2 бронзы), Замыкает тройку лучших команд турнира Болгария — золото и четыре бронзы.Соревнования, которые называют малым чемпионатом мира, проходили в столице Болгарии Софии 2-11 февраля. В них участвовали более 260 спортсменов из 28 стран.Мужчины состязались в 13 весовых категориях, женщины – в шести.По итогам поединков узбекистанцы завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей.ЗолотоСереброБронзаДля справки: турнир "Странджа" является старейшим в Европе и проводится ежегодно с 1950 года.

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