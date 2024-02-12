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https://uz.sputniknews.ru/20240212/boks-mujskaya-sbornaya-uzbekistana-zanyala-pervoe-mesto-v-obschekomandnom-zachete-strandja-42448853.html
Бокс: Мужская сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете "Странджа"
Бокс: Мужская сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете "Странджа"
Турнир, который называют малым чемпионатом мира, проходил в столице Болгарии. По итогам международных соревнований боксеры республики завоевали 14 медалей
2024-02-12T10:03+0500
2024-02-12T11:07+0500
спорт
бокс
узбекистан
болгария
софия
сборная узбекистана
медали
золотая медаль
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана с 5 золотыми медалями заняла первое место в общекомандном зачете престижного международного турнира по боксу "Странджа", сообщает Федерация бокса РУз.На втором месте — Индия (2 золота, 2 серебра, 2 бронзы), Замыкает тройку лучших команд турнира Болгария — золото и четыре бронзы.Соревнования, которые называют малым чемпионатом мира, проходили в столице Болгарии Софии 2-11 февраля. В них участвовали более 260 спортсменов из 28 стран.Мужчины состязались в 13 весовых категориях, женщины – в шести.По итогам поединков узбекистанцы завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей.ЗолотоСереброБронзаДля справки: турнир "Странджа" является старейшим в Европе и проводится ежегодно с 1950 года.
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бокс узбекистан турнир "странджа" болгария медали
бокс узбекистан турнир "странджа" болгария медали

Бокс: Мужская сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете "Странджа"

10:03 12.02.2024 (обновлено: 11:07 12.02.2024)
© Федерация бокса УзбекистанаМужская сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете "Странджа".
Мужская сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете Странджа. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2024
© Федерация бокса Узбекистана
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Турнир, который называют малым чемпионатом мира, проходил в столице Болгарии. По итогам международных соревнований боксеры республики завоевали 14 медалей.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана с 5 золотыми медалями заняла первое место в общекомандном зачете престижного международного турнира по боксу "Странджа", сообщает Федерация бокса РУз.
© Федерация бокса УзбекистанаМужская сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете "Странджа".
Мужская сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете Странджа. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2024
Мужская сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете "Странджа".
© Федерация бокса Узбекистана
На втором месте — Индия (2 золота, 2 серебра, 2 бронзы), Замыкает тройку лучших команд турнира Болгария — золото и четыре бронзы.
© Федерация бокса УзбекистанаМужская сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете "Странджа".
Мужская сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете Странджа. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2024
Мужская сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете "Странджа".
© Федерация бокса Узбекистана
Соревнования, которые называют малым чемпионатом мира, проходили в столице Болгарии Софии 2-11 февраля. В них участвовали более 260 спортсменов из 28 стран.
Мужчины состязались в 13 весовых категориях, женщины – в шести.
По итогам поединков узбекистанцы завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей.
Золото
-50 кг Сабина Бобокулова
-54 кг Хужаназар Нортожиев
-60 кг Абдумалик Халоков
-71 кг Икболжон Ҳолдоров
-75 кг Жавохир Умматалиев
+92 кг Жахонгир Зокиров
Серебро
-57 кг Шахзод Музаффаров
-63,5 кг Адхамжон Муҳиддинов
Бронза
-57 кг Хуморабону Мамажонова
-51 кг Асилбек Жалилов
-54 кг Хасанбой Дусматов
-60 кг Дилшод Абдумуродов
-75 кг Фазлиддин Эркинбоев
-86 кг Самандар Жалолов
Для справки: турнир "Странджа" является старейшим в Европе и проводится ежегодно с 1950 года.
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