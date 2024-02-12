https://uz.sputniknews.ru/20240212/eaeu-sozdaniye-torgovyye-doma-iran-42451310.html

Мы выходим на сложные рынки, где нужны нестандартные подходы — министр по торговле ЕЭК

Мы выходим на сложные рынки, где нужны нестандартные подходы — министр по торговле ЕЭК

Андрей Слепнев призвал создать торговые дома ЕАЭС в Иране, поскольку одного торгового соглашения для увеличения торговли недостаточно.

2024-02-12T12:10+0500

2024-02-12T12:10+0500

2024-02-12T12:10+0500

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экономика

торговые дома

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Необходимо проработать инициативу о создании торговых домов ЕАЭС в Иране и на территориях других перспективных стран-партнеров, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев на международном форуме "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса", сообщает ЕЭК.Министр напомнил, что в результате подписания в конце прошлого года полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном достигнуты эксклюзивные условия доступа на рынок этой страны.Вместе с тем, по его словам, одного торгового соглашения недостаточно для того, чтобы торговля сразу пошла в рост. Исходя из этого, он акцентировал внимание на инициативе по торговым домам, с которой уже неоднократно выходил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).В этой связи Андрей Слепнев проинформировал, что сейчас идут активно переговоры о свободной торговле с Индонезией и ОАЭ, в ЕЭК рассчитывают на достижение финальных договоренностей с Египтом. Кроме того, Комиссия надеется на активизацию индийского трека, с учетом значения этой страны для экономического коридора "Север – Юг".

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