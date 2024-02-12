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https://uz.sputniknews.ru/20240212/fergana-sapojnik-poshiv-obuvi-42457414.html
Ремесленник из Ферганы: Моя профессия — служить людям
Ремесленник из Ферганы: Моя профессия — служить людям
Для сапожника из Ферганы пошив обуви — любимое занятие. Адхамжон Тахиров 15 лет из своих без малого шестидесяти продолжает семейное дело
2024-02-12T14:20+0500
2024-02-12T14:20+0500
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эксклюзив
фергана
ремесленники
обувь
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Обувь от Тахирова можно найти на рынках по всей республике.Какие виды изделий шьет мастер, как часто меняет дизайн моделей, сколько пар в день может изготовить, где закупает материалы и какой доход приносит ему семейный бизнес — в видео Sputnik Uzbekistan.
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ремесленник фергана пошив обуви любимое занятие семейное дело
ремесленник фергана пошив обуви любимое занятие семейное дело

Ремесленник из Ферганы: Моя профессия — служить людям

14:20 12.02.2024
© Sputnik
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Эксклюзив
Для сапожника из Ферганы пошив обуви — любимое занятие. Адхамжон Тахиров 15 лет из своих без малого шестидесяти продолжает семейное дело.
Обувь от Тахирова можно найти на рынках по всей республике.
Какие виды изделий шьет мастер, как часто меняет дизайн моделей, сколько пар в день может изготовить, где закупает материалы и какой доход приносит ему семейный бизнес — в видео Sputnik Uzbekistan.
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