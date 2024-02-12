https://uz.sputniknews.ru/20240212/fergana-sapojnik-poshiv-obuvi-42457414.html

Ремесленник из Ферганы: Моя профессия — служить людям

Ремесленник из Ферганы: Моя профессия — служить людям

Для сапожника из Ферганы пошив обуви — любимое занятие. Адхамжон Тахиров 15 лет из своих без малого шестидесяти продолжает семейное дело

2024-02-12T14:20+0500

2024-02-12T14:20+0500

2024-02-12T14:20+0500

видео

эксклюзив

фергана

ремесленники

обувь

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/0c/42450351_0:0:3368:1895_1920x0_80_0_0_5b1550801591bf69bbb96c4e3cbd2715.png

Обувь от Тахирова можно найти на рынках по всей республике.Какие виды изделий шьет мастер, как часто меняет дизайн моделей, сколько пар в день может изготовить, где закупает материалы и какой доход приносит ему семейный бизнес — в видео Sputnik Uzbekistan.

фергана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ремесленник фергана пошив обуви любимое занятие семейное дело