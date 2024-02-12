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https://uz.sputniknews.ru/20240212/lidery-ekosektor-sa-vstrecha-tashoblast-42465292.html
Лидеры экологического сектора ЦА обсудили последствия изменений климата — подробности
Лидеры экологического сектора ЦА обсудили последствия изменений климата — подробности
Участники встречи подчеркнули важность укрепления сотрудничества, обмена опытом, предоставления технологий и ресурсов для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в регионе
2024-02-12T18:59+0500
2024-02-12T18:59+0500
узбекистан
общество
центральная азия
экология
азиз абдухакимов
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Лидеры экологического сектора стран Центральной Азии провели встречу в Ташкентской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Они обсудили результаты, достигнутые странами Центральной Азии по итогам 28-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в декабре 2023 года в Дубае, ОАЭ, а также приоритетные задачи предстоящей 29-й конференции.В заседании участвовали главы госструктур стран Центральной Азии, ответственных за вопросы экологии, национальные координаторы Рамочной конвенции ООН по изменению климата, представители внешнеполитических ведомств и дипломатического корпуса.Здесь также присутствовали сотрудники международных организаций, в том числе Международного союза охраны природы (IUCN), Программы развития ООН, Регионального экологического центра Центральной Азии, представители других неправительственных, научных и молодежных объединений, занимающихся климатической повесткой.Участники встречи подчеркнули важность укрепления сотрудничества, обмена опытом, предоставления технологий и ресурсов для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в регионе.
узбекистан
центральная азия
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лидеры экосектор ца укрепление сотрудничества обмен
лидеры экосектор ца укрепление сотрудничества обмен

Лидеры экологического сектора ЦА обсудили последствия изменений климата — подробности

18:59 12.02.2024
© Sputnik / Авенир ДебердеевЛидеры экологического сектора стран Центральной Азии провели встречу.
Лидеры экологического сектора стран Центральной Азии провели встречу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2024
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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Участники встречи подчеркнули важность укрепления сотрудничества, обмена опытом, предоставления технологий и ресурсов для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в регионе.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Лидеры экологического сектора стран Центральной Азии провели встречу в Ташкентской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Они обсудили результаты, достигнутые странами Центральной Азии по итогам 28-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в декабре 2023 года в Дубае, ОАЭ, а также приоритетные задачи предстоящей 29-й конференции.
© Sputnik / Авенир ДебердеевЛидеры экологического сектора стран Центральной Азии провели встречу.
Лидеры экологического сектора стран Центральной Азии провели встречу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2024
Лидеры экологического сектора стран Центральной Азии провели встречу.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В заседании участвовали главы госструктур стран Центральной Азии, ответственных за вопросы экологии, национальные координаторы Рамочной конвенции ООН по изменению климата, представители внешнеполитических ведомств и дипломатического корпуса.
Здесь также присутствовали сотрудники международных организаций, в том числе Международного союза охраны природы (IUCN), Программы развития ООН, Регионального экологического центра Центральной Азии, представители других неправительственных, научных и молодежных объединений, занимающихся климатической повесткой.

"Нам необходимо продемонстрировать "голос" нашего региона в решении проблем, связанных с экологией, климатом и тому подобными вопросами. При этом, если мы будем стараться вместе, это обязательно должно сработать. Если соглашение будет достигнуто, представители стран региона примут участие в COP29 в качестве переговорной региональной группы стран Центральной Азии. Это даст возможность реализовать общерегиональные интересы", — подчеркнул Азиз Абдухакимов, министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Участники встречи подчеркнули важность укрепления сотрудничества, обмена опытом, предоставления технологий и ресурсов для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в регионе.
© SputnikСессия высокого уровня по формированию климатической политики в Центральной Азии
Сессия высокого уровня по формированию климатической политики в Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2024
Сессия высокого уровня по формированию климатической политики в Центральной Азии
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