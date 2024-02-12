https://uz.sputniknews.ru/20240212/lidery-ekosektor-sa-vstrecha-tashoblast-42465292.html

Лидеры экологического сектора ЦА обсудили последствия изменений климата — подробности

Лидеры экологического сектора ЦА обсудили последствия изменений климата — подробности

Участники встречи подчеркнули важность укрепления сотрудничества, обмена опытом, предоставления технологий и ресурсов для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в регионе

2024-02-12T18:59+0500

2024-02-12T18:59+0500

2024-02-12T18:59+0500

узбекистан

общество

центральная азия

экология

азиз абдухакимов

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Лидеры экологического сектора стран Центральной Азии провели встречу в Ташкентской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Они обсудили результаты, достигнутые странами Центральной Азии по итогам 28-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в декабре 2023 года в Дубае, ОАЭ, а также приоритетные задачи предстоящей 29-й конференции.В заседании участвовали главы госструктур стран Центральной Азии, ответственных за вопросы экологии, национальные координаторы Рамочной конвенции ООН по изменению климата, представители внешнеполитических ведомств и дипломатического корпуса.Здесь также присутствовали сотрудники международных организаций, в том числе Международного союза охраны природы (IUCN), Программы развития ООН, Регионального экологического центра Центральной Азии, представители других неправительственных, научных и молодежных объединений, занимающихся климатической повесткой.Участники встречи подчеркнули важность укрепления сотрудничества, обмена опытом, предоставления технологий и ресурсов для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в регионе.

узбекистан

центральная азия

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