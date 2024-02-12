https://uz.sputniknews.ru/20240212/uzbekistan-myaso-region-statistika-2023-42464357.html
Статагентство назвало самый "мясной" регион Узбекистана
Статагентство назвало самый "мясной" регион Узбекистана
В целом по республике в 2023 году произвели 2,8 млн тонн мяса (в живом весе).
2024-02-12T18:10+0500
2024-02-12T18:10+0500
2024-02-12T18:10+0500
инфографика
узбекистан
мясо
производство
регион
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Объем производства мяса в Узбекистане увеличился на 3,9% по сравнению с 2022 годом.Основное производство мяса приходится на Самаркандскую область — 326,1 тыс. тонн.Далее с небольшим отставанием (325,9 тыс. тонн) следует Кашкадарьинская область.Меньше всего мяса произвели в Сырдарьинской области — 73,3 тыс. тонн. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан регион производство мясо 2023 год
узбекистан регион производство мясо 2023 год
Статагентство назвало самый "мясной" регион Узбекистана
В целом по республике в 2023 году произвели 2,8 млн тонн мяса (в живом весе).
Объем производства мяса в Узбекистане увеличился на 3,9% по сравнению с 2022 годом.
Основное производство мяса приходится на Самаркандскую область — 326,1 тыс. тонн.
Далее с небольшим отставанием (325,9 тыс. тонн) следует Кашкадарьинская область.
Меньше всего мяса произвели в Сырдарьинской области — 73,3 тыс. тонн. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.