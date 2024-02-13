https://uz.sputniknews.ru/20240213/uzbekistan-kartofel-regiony-statistika-42476213.html
В каком регионе Узбекистана вырастили больше всего картофеля — инфографика
В каком регионе Узбекистана вырастили больше всего картофеля — инфографика
По данным статагентства в 2023 году урожай картофеля в республике составил около 3,6 млн тонн. Объем производства картофеля увеличился на 3,8% по сравнению с 2022 годом
2024-02-13T17:16+0500
2024-02-13T17:16+0500
2024-02-13T17:32+0500
инфографика
узбекистан
картофель
регион
выращивание
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Ученые доказали, что включение в рацион вареного или печеного картофеля снижает артериальное давление, помогает восполнить дефицит питательных веществ и пищевых волокон. Употребление всего одной картофелины среднего размера удовлетворяет примерно 10% суточной потребности взрослого человека в калии. Больше всего витаминов и микроэлементов в этом овоще, приготовленном в кожуре.В Узбекистане лидером по выращиванию картофеля в 2023 году стала Самаркандская область — 726,3 тыс. тонн. На втором месте, но со значительным отставанием — Андижанская область (437,6 тыс. тонн). Меньше всего картофеля вырастили аграрии Сырдарьинской области — 68,4 тыс. тонн. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан регион картофель выращивание статагентство данные 223 год
узбекистан регион картофель выращивание статагентство данные 223 год
В каком регионе Узбекистана вырастили больше всего картофеля — инфографика
17:16 13.02.2024 (обновлено: 17:32 13.02.2024)
По данным статагентства в 2023 году урожай картофеля в республике составил около 3,6 млн тонн. Объем производства картофеля увеличился на 3,8% по сравнению с 2022 годом.
Ученые доказали, что включение в рацион вареного или печеного картофеля снижает артериальное давление, помогает восполнить дефицит питательных веществ и пищевых волокон. Употребление всего одной картофелины среднего размера удовлетворяет примерно 10% суточной потребности взрослого человека в калии. Больше всего витаминов и микроэлементов в этом овоще, приготовленном в кожуре.
В Узбекистане лидером по выращиванию картофеля в 2023 году стала Самаркандская область — 726,3 тыс. тонн. На втором месте, но со значительным отставанием — Андижанская область (437,6 тыс. тонн). Меньше всего картофеля вырастили аграрии Сырдарьинской области — 68,4 тыс. тонн. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.