https://uz.sputniknews.ru/20240213/uzbekistan-kartofel-regiony-statistika-42476213.html

В каком регионе Узбекистана вырастили больше всего картофеля — инфографика

В каком регионе Узбекистана вырастили больше всего картофеля — инфографика

По данным статагентства в 2023 году урожай картофеля в республике составил около 3,6 млн тонн. Объем производства картофеля увеличился на 3,8% по сравнению с 2022 годом

2024-02-13T17:16+0500

2024-02-13T17:16+0500

2024-02-13T17:32+0500

инфографика

узбекистан

картофель

регион

выращивание

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Ученые доказали, что включение в рацион вареного или печеного картофеля снижает артериальное давление, помогает восполнить дефицит питательных веществ и пищевых волокон. Употребление всего одной картофелины среднего размера удовлетворяет примерно 10% суточной потребности взрослого человека в калии. Больше всего витаминов и микроэлементов в этом овоще, приготовленном в кожуре.В Узбекистане лидером по выращиванию картофеля в 2023 году стала Самаркандская область — 726,3 тыс. тонн. На втором месте, но со значительным отставанием — Андижанская область (437,6 тыс. тонн). Меньше всего картофеля вырастили аграрии Сырдарьинской области — 68,4 тыс. тонн. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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