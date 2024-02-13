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https://uz.sputniknews.ru/20240213/uzbekistan-kyrgyzstan-razresheniye-rabota-42472520.html
Как узбекистанцам получить разрешение на работу в Кыргызстане — инструкция
Как узбекистанцам получить разрешение на работу в Кыргызстане — инструкция
Получить патент на работу в КР можно сроком на один год. Оформление стоит от 315 тыс. до 3,5 млн сумов. Подробнее о том, какие документы требуются и как подать заявление рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в Агентстве по внешней трудовой миграции.
2024-02-13T16:11+0500
2024-02-13T16:11+0500
узбекистанцы
кыргызстан
работа
документы
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Всего на территории Кыргызстана иностранные граждане могут получить 2 вида разрешения: разрешение на работодателя, которое дает право юридическим и физическим лицам привлекать и использовать иностранную рабочую силу (ИРС), а также разрешение на работника. Документ подтверждает право иностранных граждан или лиц без гражданства на трудовую или предпринимательскую деятельность. Заявление для получения разрешения можно подать онлайн и офлайн в министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.Список необходимых документов:Рассмотрение заявки занимает 14 календарных дней. При этом получить разрешение на работу смогут не все желающие. Количество квот, выделяемых республикой ежегодно, зависит от отрасли экономики и распределяется по регионам страны, включая Бишкек. При этом квота на ИРС, выданная работодателю, может быть аннулирована, если ею не воспользовались в течении трех месяцев после выдачи.Сколько действует разрешение?По законодательству Кыргызстана, разрешение на работу для иностранных руководителей и специалистов выдается сроком на 1 год с правом ежегодного продления. В некоторых случаях срок действия документа может составлять от двух до трех лет. Также разрешение на работодателя не может быть передано от одного работодателя другому. А работать в нескольких местах иностранцы могут только при наличии допразрешений.Сколько стоит оформление?Оформление разрешения на работодателя обойдется в 715 тыс. сумов. А стоимость разрешения на работника на одного человека составляет 357 тыс. сумов. При этом стоимость разрешения на работу для иностранного предпринимателя превышает 3,5 млн сумов.Кому разрешение не требуется?В их числе:В каких случаях в разрешении могут отказать?Основанием для отказа является: Однако в случае несогласия с решением об отказе заявитель может подать апелляцию или жалобу в письменном виде. Срок подачи составляет 30 дней. Рассмотрение и принятие решения по апелляции также займет 30 дней.
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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узбекистанцы получение разрешение работа кыргызстан патент оформление документы агентство по внешней трудовой миграции
узбекистанцы получение разрешение работа кыргызстан патент оформление документы агентство по внешней трудовой миграции

Как узбекистанцам получить разрешение на работу в Кыргызстане — инструкция

16:11 13.02.2024
© Sputnik/Abdubakir YunusovФлаг Кыргызстана и паспорт Узбекистана
Флаг Кыргызстана и паспорт Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2024
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
Все материалы
Получить патент на работу в КР можно сроком на один год. Оформление стоит от 315 тыс. до 3,5 млн сумов. Подробнее о том, какие документы требуются и как подать заявление, рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в Агентстве по внешней трудовой миграции.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Всего на территории Кыргызстана иностранные граждане могут получить 2 вида разрешения: разрешение на работодателя, которое дает право юридическим и физическим лицам привлекать и использовать иностранную рабочую силу (ИРС), а также разрешение на работника. Документ подтверждает право иностранных граждан или лиц без гражданства на трудовую или предпринимательскую деятельность. Заявление для получения разрешения можно подать онлайн и офлайн в министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.
Список необходимых документов:
заявление;
личное обращение заявителя, желающего осуществлять на территории Кыргызстана индивидуальную предпринимательскую деятельность;
нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина с действующей визой (категория W1) или регистрацией;
медицинское заключение об исследовании на антитела к ВИЧ, выдаваемое Республиканским центром "СПИД";
2 цветные матовые фотографии с уголком на белом фоне. Размер — 30x40 мм;
трудовой договор с указанием размера заработной платы;
нотариально заверенный перевод диплома об образовании для иностранных работников в сфере образования, медицины и фармацевтики.
Рассмотрение заявки занимает 14 календарных дней. При этом получить разрешение на работу смогут не все желающие. Количество квот, выделяемых республикой ежегодно, зависит от отрасли экономики и распределяется по регионам страны, включая Бишкек. При этом квота на ИРС, выданная работодателю, может быть аннулирована, если ею не воспользовались в течении трех месяцев после выдачи.
Сколько действует разрешение?
По законодательству Кыргызстана, разрешение на работу для иностранных руководителей и специалистов выдается сроком на 1 год с правом ежегодного продления. В некоторых случаях срок действия документа может составлять от двух до трех лет. Также разрешение на работодателя не может быть передано от одного работодателя другому. А работать в нескольких местах иностранцы могут только при наличии допразрешений.
Сколько стоит оформление?
Оформление разрешения на работодателя обойдется в 715 тыс. сумов. А стоимость разрешения на работника на одного человека составляет 357 тыс. сумов. При этом стоимость разрешения на работу для иностранного предпринимателя превышает 3,5 млн сумов.
Кому разрешение не требуется?
В их числе:
лица, официально признанные беженцами либо получившие политическое убежище на территории Кыргызстана;
лица, имеющие постоянный вид на жительство;
лица, командированные для проведения монтажа технологического оборудования, поставляемого иностранными юрлицами;
студенты, проходящие производственную практику в рамках программ кыргызских образовательных учреждений, а также работающие во время каникул;
­ лица, работающие в диппредставительствах и консульских учреждениях, а также международных организациях, аккредитованных в Кыргызстане;
корреспонденты и журналисты, аккредитованные в Кыргызской Республике;
лица, для которых международными договорами определен иной порядок трудоустройства;
этнические кыргызы, получившие статус кайрылмана.
В каких случаях в разрешении могут отказать?
Основанием для отказа является:
наличие на внутреннем рынке труда специалистов из числа граждан Кыргызстана;
недостоверность сведений, представленных заявителем;
прекращение трудовой или индивидуальной предпринимательской деятельности на территории Кыргызстана;
нарушение законодательства КР.
Однако в случае несогласия с решением об отказе заявитель может подать апелляцию или жалобу в письменном виде. Срок подачи составляет 30 дней. Рассмотрение и принятие решения по апелляции также займет 30 дней.
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