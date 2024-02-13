Как узбекистанцам получить разрешение на работу в Кыргызстане — инструкция
© Sputnik/Abdubakir YunusovФлаг Кыргызстана и паспорт Узбекистана
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Получить патент на работу в КР можно сроком на один год. Оформление стоит от 315 тыс. до 3,5 млн сумов. Подробнее о том, какие документы требуются и как подать заявление, рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в Агентстве по внешней трудовой миграции.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Всего на территории Кыргызстана иностранные граждане могут получить 2 вида разрешения: разрешение на работодателя, которое дает право юридическим и физическим лицам привлекать и использовать иностранную рабочую силу (ИРС), а также разрешение на работника. Документ подтверждает право иностранных граждан или лиц без гражданства на трудовую или предпринимательскую деятельность. Заявление для получения разрешения можно подать онлайн и офлайн в министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.
Список необходимых документов:
заявление;
личное обращение заявителя, желающего осуществлять на территории Кыргызстана индивидуальную предпринимательскую деятельность;
нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина с действующей визой (категория W1) или регистрацией;
медицинское заключение об исследовании на антитела к ВИЧ, выдаваемое Республиканским центром "СПИД";
2 цветные матовые фотографии с уголком на белом фоне. Размер — 30x40 мм;
трудовой договор с указанием размера заработной платы;
нотариально заверенный перевод диплома об образовании для иностранных работников в сфере образования, медицины и фармацевтики.
Рассмотрение заявки занимает 14 календарных дней. При этом получить разрешение на работу смогут не все желающие. Количество квот, выделяемых республикой ежегодно, зависит от отрасли экономики и распределяется по регионам страны, включая Бишкек. При этом квота на ИРС, выданная работодателю, может быть аннулирована, если ею не воспользовались в течении трех месяцев после выдачи.
Сколько действует разрешение?
По законодательству Кыргызстана, разрешение на работу для иностранных руководителей и специалистов выдается сроком на 1 год с правом ежегодного продления. В некоторых случаях срок действия документа может составлять от двух до трех лет. Также разрешение на работодателя не может быть передано от одного работодателя другому. А работать в нескольких местах иностранцы могут только при наличии допразрешений.
Сколько стоит оформление?
Оформление разрешения на работодателя обойдется в 715 тыс. сумов. А стоимость разрешения на работника на одного человека составляет 357 тыс. сумов. При этом стоимость разрешения на работу для иностранного предпринимателя превышает 3,5 млн сумов.
Кому разрешение не требуется?
В их числе:
лица, официально признанные беженцами либо получившие политическое убежище на территории Кыргызстана;
лица, имеющие постоянный вид на жительство;
лица, командированные для проведения монтажа технологического оборудования, поставляемого иностранными юрлицами;
студенты, проходящие производственную практику в рамках программ кыргызских образовательных учреждений, а также работающие во время каникул;
лица, работающие в диппредставительствах и консульских учреждениях, а также международных организациях, аккредитованных в Кыргызстане;
корреспонденты и журналисты, аккредитованные в Кыргызской Республике;
лица, для которых международными договорами определен иной порядок трудоустройства;
этнические кыргызы, получившие статус кайрылмана.
В каких случаях в разрешении могут отказать?
Основанием для отказа является:
наличие на внутреннем рынке труда специалистов из числа граждан Кыргызстана;
недостоверность сведений, представленных заявителем;
прекращение трудовой или индивидуальной предпринимательской деятельности на территории Кыргызстана;
нарушение законодательства КР.
Однако в случае несогласия с решением об отказе заявитель может подать апелляцию или жалобу в письменном виде. Срок подачи составляет 30 дней. Рассмотрение и принятие решения по апелляции также займет 30 дней.