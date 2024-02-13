https://uz.sputniknews.ru/20240213/uzbekistan-kyrgyzstan-razresheniye-rabota-42472520.html

Как узбекистанцам получить разрешение на работу в Кыргызстане — инструкция

Как узбекистанцам получить разрешение на работу в Кыргызстане — инструкция

Получить патент на работу в КР можно сроком на один год. Оформление стоит от 315 тыс. до 3,5 млн сумов. Подробнее о том, какие документы требуются и как подать заявление рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в Агентстве по внешней трудовой миграции.

2024-02-13T16:11+0500

2024-02-13T16:11+0500

2024-02-13T16:11+0500

узбекистанцы

кыргызстан

работа

документы

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Всего на территории Кыргызстана иностранные граждане могут получить 2 вида разрешения: разрешение на работодателя, которое дает право юридическим и физическим лицам привлекать и использовать иностранную рабочую силу (ИРС), а также разрешение на работника. Документ подтверждает право иностранных граждан или лиц без гражданства на трудовую или предпринимательскую деятельность. Заявление для получения разрешения можно подать онлайн и офлайн в министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.Список необходимых документов:Рассмотрение заявки занимает 14 календарных дней. При этом получить разрешение на работу смогут не все желающие. Количество квот, выделяемых республикой ежегодно, зависит от отрасли экономики и распределяется по регионам страны, включая Бишкек. При этом квота на ИРС, выданная работодателю, может быть аннулирована, если ею не воспользовались в течении трех месяцев после выдачи.Сколько действует разрешение?По законодательству Кыргызстана, разрешение на работу для иностранных руководителей и специалистов выдается сроком на 1 год с правом ежегодного продления. В некоторых случаях срок действия документа может составлять от двух до трех лет. Также разрешение на работодателя не может быть передано от одного работодателя другому. А работать в нескольких местах иностранцы могут только при наличии допразрешений.Сколько стоит оформление?Оформление разрешения на работодателя обойдется в 715 тыс. сумов. А стоимость разрешения на работника на одного человека составляет 357 тыс. сумов. При этом стоимость разрешения на работу для иностранного предпринимателя превышает 3,5 млн сумов.Кому разрешение не требуется?В их числе:В каких случаях в разрешении могут отказать?Основанием для отказа является: Однако в случае несогласия с решением об отказе заявитель может подать апелляцию или жалобу в письменном виде. Срок подачи составляет 30 дней. Рассмотрение и принятие решения по апелляции также займет 30 дней.

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2024

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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