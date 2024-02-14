Места, хранящие память о Бабуре — фото
Памятник Бабуру на центральной площади Андижана, является визитной карточкой города, где родился поэт
Памятник Бабуру на центральной площади Андижана, является визитной карточкой города, где родился поэт
Памятник Бабуру на Аллее литераторов в Ташкенте. Ежегодно отдать дань его памяти сюда приходят представители творческой интеллигенции, широкой общественности, учащаяся молодежь
Памятник Бабуру на Аллее литераторов в Ташкенте. Ежегодно отдать дань его памяти сюда приходят представители творческой интеллигенции, широкой общественности, учащаяся молодежь
Архитектурно-исторический комплекс, созданный в честь Бабура в 7 км от Андижана на холме "Богишамол". Он включает дом-музей, памятник и символическую гробницу. Сюда была привезена земля из Агры — места смерти великого поэта, ученого и государственного деятеля, а также из Кабула — с места его захоронения. В доме-музее хранятся редкие экспонаты, повествующие о жизни Бабура и Бабуридов. Кроме того, здесь можно ознакомиться с литературным наследием поэта
Архитектурно-исторический комплекс, созданный в честь Бабура в 7 км от Андижана на холме "Богишамол". Он включает дом-музей, памятник и символическую гробницу. Сюда была привезена земля из Агры — места смерти великого поэта, ученого и государственного деятеля, а также из Кабула — с места его захоронения. В доме-музее хранятся редкие экспонаты, повествующие о жизни Бабура и Бабуридов. Кроме того, здесь можно ознакомиться с литературным наследием поэта
Центральный экопарк имени Бабура в Ташкенте. Открытие Экопарка состоялось 10 июня 2017 года, и с того времени "зеленое строительство" здесь не прекращается
Центральный экопарк имени Бабура в Ташкенте. Открытие Экопарка состоялось 10 июня 2017 года, и с того времени "зеленое строительство" здесь не прекращается
Смотровая площадка и домик Бабура на горе Сулайман-Тоо в центре города Ош в Кыргызстане. Домик представляет собой худжру — маленькую комнату в медресе для намаза. Примечательно, что ее построил сам Бабур, написав об этом в своем знаменитом автобиографическом трактате "Бабур наме"в начале XVI века
Смотровая площадка и домик Бабура на горе Сулайман-Тоо в центре города Ош в Кыргызстане. Домик представляет собой худжру — маленькую комнату в медресе для намаза. Примечательно, что ее построил сам Бабур, написав об этом в своем знаменитом автобиографическом трактате "Бабур наме"в начале XVI века
Тадж-Махал — мавзолей-мечеть на северо-востоке Индии, в городе Агре, где скончался Бабур. Здание, ставшее одним из 7 чудес света, построено потомком Бабура — падишахом Империи Великих Моголов Шахом Джаханом в память о его безвременно ушедшей жене. Это воплощение истинной любви, которую так поэтично воспевал в своем творчестве его великий предок
Тадж-Махал — мавзолей-мечеть на северо-востоке Индии, в городе Агре, где скончался Бабур. Здание, ставшее одним из 7 чудес света, построено потомком Бабура — падишахом Империи Великих Моголов Шахом Джаханом в память о его безвременно ушедшей жене. Это воплощение истинной любви, которую так поэтично воспевал в своем творчестве его великий предок
Мавзолей Захириддина Мухаммада Бабура в Кабуле
Мавзолей Захириддина Мухаммада Бабура в Кабуле