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https://uz.sputniknews.ru/20240214/babur-pamyat-mesta-foto-42492126.html
Места, хранящие память о Бабуре — фото
Места, хранящие память о Бабуре — фото
Захириддин Мухаммад Бабур – выдающийся представитель узбекской литературы, поэт, ученый, полководец, государственный деятель, основатель династии Великих Бабуридов
2024-02-14T15:16+0500
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Легендарная личность, в которой органично сочетались острый аналитический ум, сила духа и поэтическое видение мира. До наших дней дошли более 300 его поэтических произведений.К 541 годовщине со дня рождения Бабура — фотоподборка Sputnik Узбекистан.
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бабур память увековечение
бабур память увековечение

Места, хранящие память о Бабуре — фото

15:16 14.02.2024
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Захириддин Мухаммад Бабур – выдающийся представитель узбекской литературы, поэт, ученый, полководец, государственный деятель, основатель династии Бабуридов.
Легендарная личность, в которой органично сочетались острый аналитический ум, сила духа и поэтическое видение мира. До наших дней дошли более 300 его поэтических произведений.
К 541 годовщине со дня рождения Бабура — фотоподборка Sputnik Узбекистан.
© Foto : fledu.uz

Памятник Бабуру на центральной площади Андижана, является визитной карточкой города, где родился поэт

 Памятник Бабуру на центральной площади Андижана, является визитной карточкой города, где родился поэт - Sputnik Узбекистан
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© Foto : fledu.uz

Памятник Бабуру на центральной площади Андижана, является визитной карточкой города, где родился поэт

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Памятник Бабуру на Аллее литераторов в Ташкенте. Ежегодно отдать дань его памяти сюда приходят представители творческой интеллигенции, широкой общественности, учащаяся молодежь

Памятник Бабуру на Аллее литераторов в Ташкенте. Ежегодно отдать дань его памяти сюда приходят представители творческой интеллигенции, широкой общественности, учащаяся молодежь - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Памятник Бабуру на Аллее литераторов в Ташкенте. Ежегодно отдать дань его памяти сюда приходят представители творческой интеллигенции, широкой общественности, учащаяся молодежь

© Foto : uzbekistan.travel

Архитектурно-исторический комплекс, созданный в честь Бабура в 7 км от Андижана на холме "Богишамол". Он включает дом-музей, памятник и символическую гробницу. Сюда была привезена земля из Агры — места смерти великого поэта, ученого и государственного деятеля, а также из Кабула — с места его захоронения. В доме-музее хранятся редкие экспонаты, повествующие о жизни Бабура и Бабуридов. Кроме того, здесь можно ознакомиться с литературным наследием поэта

Архитектурно-исторический комплекс, созданный в честь Бабура в 7 км от Андижана на холме &quot;Богишамол&quot;. Он включает дом-музей, памятник и символическую гробницу. Сюда была привезена земля из Агры — места смерти великого поэта, ученого и государственного деятеля, а также из Кабула — с места его захоронения. В доме-музее хранятся редкие экспонаты, повествующие о жизни Бабура и Бабуридов. Кроме того, здесь можно ознакомиться с литературным наследием поэта - Sputnik Узбекистан
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© Foto : uzbekistan.travel

Архитектурно-исторический комплекс, созданный в честь Бабура в 7 км от Андижана на холме "Богишамол". Он включает дом-музей, памятник и символическую гробницу. Сюда была привезена земля из Агры — места смерти великого поэта, ученого и государственного деятеля, а также из Кабула — с места его захоронения. В доме-музее хранятся редкие экспонаты, повествующие о жизни Бабура и Бабуридов. Кроме того, здесь можно ознакомиться с литературным наследием поэта

© Sputnik / Хулькар Ибрагимова

Центральный экопарк имени Бабура в Ташкенте. Открытие Экопарка состоялось 10 июня 2017 года, и с того времени "зеленое строительство" здесь не прекращается

Центральный экопарк имени Бабура в Ташкенте. Открытие Экопарка состоялось 10 июня 2017 года, и с того времени &quot;зеленое строительство&quot; здесь не прекращается - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Хулькар Ибрагимова

Центральный экопарк имени Бабура в Ташкенте. Открытие Экопарка состоялось 10 июня 2017 года, и с того времени "зеленое строительство" здесь не прекращается

CC0 / Осмоналиев А. Т. / Смотровая площадка и домик Бабура на горе Сулайман-Тоо

Смотровая площадка и домик Бабура на горе Сулайман-Тоо в центре города Ош в Кыргызстане. Домик представляет собой худжру — маленькую комнату в медресе для намаза. Примечательно, что ее построил сам Бабур, написав об этом в своем знаменитом автобиографическом трактате "Бабур наме"в начале XVI века

Смотровая площадка и домик Бабура на горе Сулайман-Тоо в центре города Ош в Кыргызстане. Домик представляет собой худжру — маленькую комнату в медресе для намаза. Примечательно, что ее построил сам Бабур, написав об этом в своем знаменитом автобиографическом трактате &quot;Бабур наме&quot;в начале XVI века - Sputnik Узбекистан
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CC0 / Осмоналиев А. Т. / Смотровая площадка и домик Бабура на горе Сулайман-Тоо

Смотровая площадка и домик Бабура на горе Сулайман-Тоо в центре города Ош в Кыргызстане. Домик представляет собой худжру — маленькую комнату в медресе для намаза. Примечательно, что ее построил сам Бабур, написав об этом в своем знаменитом автобиографическом трактате "Бабур наме"в начале XVI века

© unsplash/Shifan Hassan

Тадж-Махал — мавзолей-мечеть на северо-востоке Индии, в городе Агре, где скончался Бабур. Здание, ставшее одним из 7 чудес света, построено потомком Бабура — падишахом Империи Великих Моголов Шахом Джаханом в память о его безвременно ушедшей жене. Это воплощение истинной любви, которую так поэтично воспевал в своем творчестве его великий предок

Тадж-Махал — мавзолей-мечеть на северо-востоке Индии, в городе Агре, где скончался Бабур. Здание, ставшее одним из 7 чудес света, построено потомком Бабура — падишахом Империи Великих Моголов Шахом Джаханом в память о его безвременно ушедшей жене. Это воплощение истинной любви, которую так поэтично воспевал в своем творчестве его великий предок - Sputnik Узбекистан
6/7
© unsplash/Shifan Hassan

Тадж-Махал — мавзолей-мечеть на северо-востоке Индии, в городе Агре, где скончался Бабур. Здание, ставшее одним из 7 чудес света, построено потомком Бабура — падишахом Империи Великих Моголов Шахом Джаханом в память о его безвременно ушедшей жене. Это воплощение истинной любви, которую так поэтично воспевал в своем творчестве его великий предок

© AFP 2023 / NICOLAS ASFOURI

Мавзолей Захириддина Мухаммада Бабура в Кабуле

Мавзолей Захириддина Мухаммада Бабура в Кабуле - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / NICOLAS ASFOURI

Мавзолей Захириддина Мухаммада Бабура в Кабуле

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