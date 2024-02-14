Места, хранящие память о Бабуре — фото

Архитектурно-исторический комплекс, созданный в честь Бабура в 7 км от Андижана на холме "Богишамол". Он включает дом-музей, памятник и символическую гробницу. Сюда была привезена земля из Агры — места смерти великого поэта, ученого и государственного деятеля, а также из Кабула — с места его захоронения. В доме-музее хранятся редкие экспонаты, повествующие о жизни Бабура и Бабуридов. Кроме того, здесь можно ознакомиться с литературным наследием поэта