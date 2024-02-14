https://uz.sputniknews.ru/20240214/rossotrudnichestvo-prekrascheniye-kontakt-kudratxodjayev-42488979.html

Россотрудничество исключило контакты с Кудратходжаевым из-за антироссийских заявлений

Россотрудничество исключило контакты с Кудратходжаевым из-за антироссийских заявлений

Эта мера распространяется на возглавляемые Шерзодом Кудратходжаевым структуры, в числе которых Национальная медиа-ассоциация Узбекистана, Общественный совет министерства дошкольного и школьного образования, Университет журналистики и массовых коммуникаций

2024-02-14T11:48+0500

2024-02-14T11:48+0500

2024-02-14T12:04+0500

узбекистан

россия

евгений примаков

россотрудничество

русофобия

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) остановило любое общение и контакты с ректором университета журналистики Узбекистана Шерзодом Кудратходжаевым из-за его антироссийских заявлений, сообщил глава Агентства Евгений Примаков.Ранее Кудратходжаев в интервью местному блогеру оскорбительно отозвался о людях, живущих в Узбекистане и не знающих государственного языка."В связи с публичными оскорбительными русофобскими высказываниями председателя Национальной медиа-ассоциации Узбекистана и главы Общественного совета министерства дошкольного образования республики Шерзода Кудратходжаева Россотрудничество, в соответствии с существующими внутренними протоколами, исключает любое с ним общение и контакты, а также и с возглавляемыми им структурами, до момента, пока от господина Кудратходжаева не последует исчерпывающих и достоверных извинений", — написал Примаков в своем Telegram-канале. Вместе с тем, глава Россотрудничества обратил внимание на то, что "русофобские мнения Кудратходжаева не популярны в Узбекистане". Свидетельство тому, по его словам, — работа культурного центра в Ташкенте, Русского дома, многочисленные программы культурного, образовательного и научного обмена, востребованность русского языка, искусства, притягательность для жителей Узбекистана российского высшего образования. В связи с этим он высказал уверенность, что ответственные представители республики выразят несогласие с этими отвратительными заявлениями, "основываясь на реально существующей дружбе, симпатии, союзничестве между нашими странами и народами"."Уверен, что сотни и тысячи молодых людей, желающих получить образование в России, растущий торговый оборот между нашими странами, туризм, ценности дружбы, взаимопомощи, объединяющая нас историческая память о Великой Отечественной войне, восстановлении Ташкента после землетрясения, всё это, и многое другое, каждую минуту подтверждают, что русофоб Кудратходжаев — простой отщепенец, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители, — отметил Примаков. — Уверен, что господин Кудратходжаев не будет в обиде, если не только он сам, но и его близкие не смогут получить возможность учиться в России, вести с ней выгодно бизнес, участвовать в стажировках и проч., или даже просто посещать так яростно нелюбимую им страну".В заключение глава Россотрудничества выразил искреннюю симпатию Узбекистану и его народу.

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