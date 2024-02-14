https://uz.sputniknews.ru/20240214/ruka-pismo-mozg-vliyaniye-42490317.html

Что происходит с мозгом, когда мы пишем от руки

Что происходит с мозгом, когда мы пишем от руки

Нейропсихолог: писать от руки нужно хотя бы несколько раз в неделю

2024-02-14T22:09+0500

2024-02-14T22:09+0500

2024-02-14T22:09+0500

это интересно

технологии

мозг

письмо

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Даже в компьютерную эру не стоит полностью отказываться от традиционного письма, рассказала радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.По ее словам, монотонное нажатие на клавиатуру или набор знаков на экране гаджета совершено по-другому влияют на работу мозга, чем использование карандаша или ручки.Она добавила, что даже небольшие заметки, записанные от руки пару раз в неделю, поддерживают активность различных долей мозга."Писать надо обязательно. Понятно, что мы сейчас все работаем за компьютерами, но хотя бы какие-то пометки в ежедневнике надо делать вручную, записывать какие-то задачи для себя. Не надо тексты писать по две-три страницы, достаточно небольших заметок несколько раз в неделю, чтобы поддерживать мозг в активном состоянии", — рекомендовала Хвингия. Также она предупредила, что непрерывная работа за компьютером способствует перевозбуждению центральной нервной системы и переутомлению"Экран создает дополнительную активацию центральной нервной системы. А торможение происходит сложнее. В результате у нас мозг постоянно находится в перевозбужденном состоянии. Чем больше мы работаем за компьютером, тем быстрее устаем. Не просто так у нас каждые 50 минут рекомендуют отдыхать, отвлекаться от экрана", — напомнила нейропсихолог.В заключение она рекомендовала офисным работникам чередовать время, которое они проводят за компьютером, с бумажной работой.

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технологии, мозг, письмо