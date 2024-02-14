https://uz.sputniknews.ru/20240214/ruka-pismo-mozg-vliyaniye-42490317.html
Что происходит с мозгом, когда мы пишем от руки
Что происходит с мозгом, когда мы пишем от руки
Нейропсихолог: писать от руки нужно хотя бы несколько раз в неделю
2024-02-14T22:09+0500
2024-02-14T22:09+0500
2024-02-14T22:09+0500
это интересно
технологии
мозг
письмо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/05/41401971_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_06dbab0c8b82f2a691e95fc666e0747e.jpg
Даже в компьютерную эру не стоит полностью отказываться от традиционного письма, рассказала радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.По ее словам, монотонное нажатие на клавиатуру или набор знаков на экране гаджета совершено по-другому влияют на работу мозга, чем использование карандаша или ручки.Она добавила, что даже небольшие заметки, записанные от руки пару раз в неделю, поддерживают активность различных долей мозга."Писать надо обязательно. Понятно, что мы сейчас все работаем за компьютерами, но хотя бы какие-то пометки в ежедневнике надо делать вручную, записывать какие-то задачи для себя. Не надо тексты писать по две-три страницы, достаточно небольших заметок несколько раз в неделю, чтобы поддерживать мозг в активном состоянии", — рекомендовала Хвингия. Также она предупредила, что непрерывная работа за компьютером способствует перевозбуждению центральной нервной системы и переутомлению"Экран создает дополнительную активацию центральной нервной системы. А торможение происходит сложнее. В результате у нас мозг постоянно находится в перевозбужденном состоянии. Чем больше мы работаем за компьютером, тем быстрее устаем. Не просто так у нас каждые 50 минут рекомендуют отдыхать, отвлекаться от экрана", — напомнила нейропсихолог.В заключение она рекомендовала офисным работникам чередовать время, которое они проводят за компьютером, с бумажной работой.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/05/41401971_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_f2120d676d36bb49126d722147cbad09.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
технологии, мозг, письмо
Что происходит с мозгом, когда мы пишем от руки
Нейропсихолог: писать от руки нужно хотя бы несколько раз в неделю.
Даже в компьютерную эру не стоит полностью отказываться от традиционного письма, рассказала радио Sputnik
нейропсихолог Ирина Хвингия.
По ее словам, монотонное нажатие на клавиатуру или набор знаков на экране гаджета совершено по-другому влияют на работу мозга, чем использование карандаша или ручки.
"Если мы говорим об активности нейронов, то печатание на компьютере не заставляет наш мозг работать так, как ручное письмо. Когда мы пишем рукой, у нас активизируются те зоны, которые отвечают еще и за чтение, речь, за произвольное внимание, зрительное внимание, какие-то ассоциативные истории. То есть при письме наш мозг выполняет огромный пласт функций, выпадающий при печатании", – объяснила специалист.
Она добавила, что даже небольшие заметки, записанные от руки пару раз в неделю, поддерживают активность различных долей мозга.
"Писать надо обязательно. Понятно, что мы сейчас все работаем за компьютерами, но хотя бы какие-то пометки в ежедневнике надо делать вручную, записывать какие-то задачи для себя. Не надо тексты писать по две-три страницы, достаточно небольших заметок несколько раз в неделю, чтобы поддерживать мозг в активном состоянии", — рекомендовала Хвингия.
Также она предупредила, что непрерывная работа за компьютером способствует перевозбуждению центральной нервной системы и переутомлению
"Экран создает дополнительную активацию центральной нервной системы. А торможение происходит сложнее. В результате у нас мозг постоянно находится в перевозбужденном состоянии. Чем больше мы работаем за компьютером, тем быстрее устаем. Не просто так у нас каждые 50 минут рекомендуют отдыхать, отвлекаться от экрана", — напомнила нейропсихолог.
В заключение она рекомендовала офисным работникам чередовать время, которое они проводят за компьютером, с бумажной работой.