https://uz.sputniknews.ru/20240214/uzbekistan-indiya-kino-teleproyekty-42494553.html

Известные индийские продюсеры и киносценаристы приедут в Узбекистан

Известные индийские продюсеры и киносценаристы приедут в Узбекистан

Новые проекты послужат как межкультурному обмену между двумя странами, так и активизации взаимного турпотока

2024-02-14T16:29+0500

2024-02-14T16:29+0500

2024-02-14T16:43+0500

узбекистан

индия

кино

телевидение

проект

сотрудничество

посол

культура

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Узбекистан в этом году приедут известные индийские продюсеры и киносценаристы, сообщает ИА "Дунё".Договоренности об организации для них творческих туров в республику достигли посол Узбекистана в Индии Сардор Рустамбаев и ректор Университета медиа и искусств при Азиатской академии кино и телевидения, руководитель студии "Marwah Studious" Сандип Марва.Речь шла о подготовке сценариев к новым фильмам и изучении локаций для проведения съемок.Отдельное внимание уделили сотрудничеству университета и студии, возглавляемых Сандипом Марва с профильными организациями Узбекистана."Было отмечено, что привлечение молодежи к совместным образовательным программам, реализация совместных проектов с участием популярных узбекских и индийских мастеров искусства и кино принесут одинаковую пользу и Узбекистану, и Индии", — говорится в сообщении.Стороны указали на близость и схожесть духовных ценностей, обычаев и традиций двух народов, подчеркнув, что совместные съемки художественных фильмов, подготовка телепередач, производство музыкальных клипов послужат укреплению взаимопонимания, межкультурному обмену, а также активизации взаимного турпотока.

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