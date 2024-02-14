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https://uz.sputniknews.ru/20240214/uzbekistan-tadjikistan-granitsa-industriya-torgovlya-42496110.html
Узбекистан и Таджикистан намерены создать индустриально-торговые зоны на границе
Узбекистан и Таджикистан намерены создать индустриально-торговые зоны на границе
Состоялся очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских политконсультаций на уровне замминистров иностранных дел
2024-02-14T18:25+0500
2024-02-14T18:25+0500
политика
узбекистан
таджикистан
заместитель министра
мид
политические консультации
граница
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан планируют создать индустриально-торговые зоны на границе, сообщает пресс-служба МИД РУз. Очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских политконсультаций прошел на уровне заместителей министров иностранных дел — Рахматуллы Нуримбетова и Содика Имоми. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, развития межрегиональных связей и промышленной кооперации.Участники также рассмотрели перспективы взаимодействия в рамках международных организаций, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.
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Узбекистан и Таджикистан намерены создать индустриально-торговые зоны на границе

18:25 14.02.2024
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФуры на таможенном посту
Фуры на таможенном посту - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Состоялся очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских политконсультаций на уровне замминистров иностранных дел.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан планируют создать индустриально-торговые зоны на границе, сообщает пресс-служба МИД РУз.
Очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских политконсультаций прошел на уровне заместителей министров иностранных дел — Рахматуллы Нуримбетова и Содика Имоми.
Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, развития межрегиональных связей и промышленной кооперации.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоялся очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских политконсультаций.
В Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоялся очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских политконсультаций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2024
В Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоялся очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских политконсультаций.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
"В частности, отмечена необходимость создания индустриально-торговых зон на приграничных территориях, а также модернизации пограничных пунктов для упрощенного передвижения товаров и людей", — говорится в сообщении.
Участники также рассмотрели перспективы взаимодействия в рамках международных организаций, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.
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