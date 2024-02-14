https://uz.sputniknews.ru/20240214/uzbekistan-tadjikistan-granitsa-industriya-torgovlya-42496110.html

Узбекистан и Таджикистан намерены создать индустриально-торговые зоны на границе

Узбекистан и Таджикистан намерены создать индустриально-торговые зоны на границе

Состоялся очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских политконсультаций на уровне замминистров иностранных дел

2024-02-14T18:25+0500

2024-02-14T18:25+0500

2024-02-14T18:25+0500

политика

узбекистан

таджикистан

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мид

политические консультации

граница

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан планируют создать индустриально-торговые зоны на границе, сообщает пресс-служба МИД РУз. Очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских политконсультаций прошел на уровне заместителей министров иностранных дел — Рахматуллы Нуримбетова и Содика Имоми. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, развития межрегиональных связей и промышленной кооперации.Участники также рассмотрели перспективы взаимодействия в рамках международных организаций, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

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