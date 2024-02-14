Узбекистан и Таджикистан намерены создать индустриально-торговые зоны на границе
© Sputnik / Игорь Зарембо/
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Состоялся очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских политконсультаций на уровне замминистров иностранных дел.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан планируют создать индустриально-торговые зоны на границе, сообщает пресс-служба МИД РУз.
Очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских политконсультаций прошел на уровне заместителей министров иностранных дел — Рахматуллы Нуримбетова и Содика Имоми.
Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, развития межрегиональных связей и промышленной кооперации.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВ Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоялся очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских политконсультаций.
В Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоялся очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских политконсультаций.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
"В частности, отмечена необходимость создания индустриально-торговых зон на приграничных территориях, а также модернизации пограничных пунктов для упрощенного передвижения товаров и людей", — говорится в сообщении.
Участники также рассмотрели перспективы взаимодействия в рамках международных организаций, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.