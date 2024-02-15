https://uz.sputniknews.ru/20240215/karlson-taken-moskva-metro-vpechatleniya-42507375.html

В России есть станция метро и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в США — Карлсон

В России есть станция метро и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в США — Карлсон

Американский журналист, взявший интервью у Путина, спустился в московскую подземку, после чего задал неудобный вопрос властям Соединенных Штатов

2024-02-15T15:05+0500

2024-02-15T15:05+0500

2024-02-15T15:42+0500

россия

сша

такер карлсон

владимир путин

москва

метро

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, рассказал о своих впечатлениях от станции московского метро "Киевская". Карлсон говорит, что шокирован увиденным и задается неудобным для властей США вопросом.Желание проехаться на московском метро Карлсон объяснил тем, что "один из способов понять то или иное общество — это посмотреть на его инфраструктуру".Он не скрывает своего восхищения состоянием станции, построенной 70 лет назад.Американский журналист оценил ее чистоту и порядок, подчеркнув, что не увидел здесь граффити, грязи, бомжей, наркоманов, насильников или людей, которые могут столкнуть на рельсы, а также не почувствовал никаких неприятных запахов."Как в России, стране, которая, как нам говорят, является бензоколонкой с ядерным оружием, есть станция метро, которой обычные люди пользуются для того, чтобы каждый день добираться до работы и домой и которая приятнее, чем что-либо в нашей стране?" — вопрошает он. Напомним, что интервью Владимира Путина Такеру Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Большую часть двухчасовой беседы стороны посвятили украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Американский журналист опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Резонансное интервью с российским лидером с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 млн просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 16,5 млн.

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станция станция метро "киевская" американский журналист карлсон впечатления московская подземка неудобный вопрос власти сша