Мигрирующим рыбам грозит исчезновение — о чем еще говорили экологи в Самарканде
17:15 15.02.2024 (обновлено: 17:53 15.02.2024)
© Sputnik / Алексей СухоруковРыба, выращенная на предприятии "Рыбхоз Кашма" в Тамбовской области.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Каждый пятый вид мигрирующих животных находится под угрозой вымирания, а популяции почти половины — постепенно сокращаются. В первом в истории отчете о состоянии мигрирующих животных в мире изложили неутешительные факты.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Секретариат Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS) впервые в истории представил Глобальный отчет о состоянии этих животных в мире. Документ презентовали на 14-м заседании конференции сторон CMS COP14, которая с 12 по 17 февраля проходит в Самарканде.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяПрезентация Глобального отчета о состоянии мигрирующих видов диких животных
Презентация Глобального отчета о состоянии мигрирующих видов диких животных
© Sputnik/Анна Желиховская
Животные — индикатор климатических изменений
Ежегодно по всему миру перемещаются миллиарды животных, которые пересекают равнины и пустыни, водные и воздушные пространства. Многие из них относятся к мигрирующим видам. Так, например, птички малые веретенники сегодня остаются мировым рекордсменом по самому продолжительному беспосадочному перелету. Веретенник, летая между Аляской и Австралией, преодолевает не останавливаясь более 13 тыс. км.
"Благодаря своим невероятным путешествиям, соединяющим разные части света, мигрирующие виды представляют собой уникальную призму, позволяющую понять масштаб глубоких изменений, влияющих на мир", — говорят составители доклада.
Сегодня эти изменения, пожалуй, очевидны каждому — изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение воздуха (и в целом природы). Поэтому, говорит генеральный директор Международного союза охраны природы Гретель Агилар, чтобы решить эти проблемы, все страны должны работать сообща.
Причин миграции млекопитающих и птиц много. Например, животные ищут подходящий климат и оптимальные места для размножения. Нередко их вынуждают уйти сами люди, которые стремительно развивают инфраструктуру без учета необходимости сохранения среды обитания зверей.
Кроме того, дикие животные сталкиваются с огромными проблемами и угрозами не только на своем пути, но и там, куда стремятся, где кормятся и размножаются. Как рассказывают экологи, когда животные пересекают национальные границы их выживание зависит от тех стран, куда они перемещаются.
Под ударом — птицы и рыбы
Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных (CMS), которую приняли в 1979 году, призвана объединить все эти государства. Узбекистан ратифицировал документ в 1998-м. Всего же конвенция объединяет 133 страны ареала, через которые проходят мигрирующие животные.
В отчете выделили около 400 видов, находящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в международной защите, но в настоящее время не охваченных конвенцией. Большинство из них — птицы и рыбы. Большую опасность для них представляет утрата и фрагментация среды обитания (процессы, способствующие распаду экосистемы). Среди причин — развитие сельского хозяйства, вырубка деревьев, развитие инфраструктуры (например, строительство железных дорог и электростанций, заборов, плотин), изменение климата, загрязнение природы, браконьерство, болезни.
Риск исчезновения этих животных растет из года в год. Так, например, в период с 1988 по 2020 год Секретариат зарегистрировал 70 видов, нуждающихся в усиленной защите.
По словам экологов, ограничение перемещения мигрирующих животных, активная человеческая деятельность, влияющая на жизненно важные миграционные коридоры и места остановки, представляют серьезную угрозу самому явлению миграции.
"Каждый пятый вид, внесенный в список CMS, находится под угрозой вымирания, а 44% имеют тенденцию к сокращению популяции. Гораздо хуже ситуация в водных экосистемах — 97% мигрирующих рыб, включенных в Конвенцию, находятся под угрозой исчезновения", — рассказала заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.
Однако, по словам эколога, надежда есть. Опираясь на конвенцию и историю защиты и сохранения этих видов на протяжении более чем 40 лет, в отчет включили надежную научную базу, имеющиеся угрозы и четкие рекомендации к действиям.
Спасение горбатого кита
Экологи исследовали 49% природных мест во всем мире и определили их как "важные" для видов животных, внесенных в список CMS. Между тем, как говорится в отчете, защиту этих территорий необходимо усилить. Некоторые территории не нанесены на карту.
"Эта информация имеет решающее значение для природоохранных зон, а также для того, чтобы гарантировать безопасность мигрирующих видов в связи с изменениями в инфраструктуре и другой экономической деятельностью", — говорится в отчете.
Кроме того, по словам исполнительного секретаря CMS Эми Френкель, важно обеспечить такие условия, чтобы любое изъятие диких видов было безопасным и законным.
Такой подход проверен временем.
На горбатого кита столетиями охотились из-за его ценного жира и уса. Однако, как следует из отчета, с 1700 по начало 1900 годов установили международные ограничения на коммерческий китобойный промысел. Популяция сильно истощилась, поэтому вид внесли в Красный список МСОП как находящийся под угрозой исчезновения во всем мире. Между тем уже сегодня горбатый кит относится к категории вызывающих наименьшее беспокойство, а его численность составляет более 80 тыс. зрелых особей.
Однако другие субпопуляции горбатых китов (группа скрещивающихся между собой особей с сильно ограниченной миграцией) еще предстоит спасти. По данным отчета, субпопуляция в Аравийском море насчитывает менее 250 особей, ее отнесли в 2008 году к категории находящихся под угрозой исчезновения МСОП.
Что касается пресноводных рыб, то их передвижению мешают плотины, которые возводят в речных системах.
"Лишь 37% мировой длины рек (длиной более 1000 км) имеют высокий уровень связанности на всем протяжении. На остальных имеются плотины и другие искусственные сооружения. Эти барьеры мешают миграции (рыба не доходит до нерестилищ) и распределению мальков", — говорится в отчете.
Как сохранить дом для животных
Последствия изменений климата уже ощущают многие мигрирующие животные. По мнению составителей отчета, угроза биоразнообразию значительно возрастет в ближайшие десятилетия.
Помимо повышения температуры изменение климата приведет к экстремальной погоде, повышению уровня моря и закислению океана (снижение показателя pH, вызванное попаданием в океан углекислого газа из атмосферы). Все это может кардинально изменить среду обитания животных и их видовой состав.
Участники конференции отметили, что лучший способ сохранить все это — создавать охраняемые природные территории. В Минэкологии Узбекистана рассказали об успехах в этом направлении. В республике 26 охраняемых природных территорий (ОПТ), из них на 19-ти в основном обитают мигрирующие животные.
"Например, по сравнению с 2020 годом поголовье бухарского горного барана увеличилось с 97 до 146, сайгака — с 90 до 172, снежного барса — с 56 до 80-100, джейрана — с 1500 до 2050, туркменского кулана — со 175 до 220, кызылкумского барана — с 1576 до 2272, бухарского оленя — с 1574 до 1870", — рассказали в Минэкологии.
По данным отчета, решающую роль в восстановлении популяции сайгаков сыграло сохранение природного заповедника Алтын-Дала в Казахстане.
"Благодаря комплексу восстановительных работ, включая возрождение казахстанских степей, водно-болотных угодий, а также стараниям местного населения удалось увеличить численность сайгаков с 50 тыс. в 2006 году до более 1,3 млн в 2022-м. Частично удалось восстановить их миграцию в Узбекистан", — говорится в отчете.
Его составители также подчеркивают: чтобы эффективно противостоять кризису биоразнообразия, международному сообществу необходимо усилить восстановление популяции мигрирующих видов и мест их обитания по всему миру.