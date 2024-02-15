https://uz.sputniknews.ru/20240215/otchet-jivotnyye-migratsiya-samarkand-42510777.html

Мигрирующим рыбам грозит исчезновение — о чем еще говорили экологи в Самарканде

Мигрирующим рыбам грозит исчезновение — о чем еще говорили экологи в Самарканде

Каждый пятый вид мигрирующих животных находится под угрозой вымирания, а популяции почти половины — постепенно сокращаются. В первом в истории отчете о состоянии мигрирующих животных в мире изложили неутешительные факты

2024-02-15T17:15+0500

2024-02-15T17:15+0500

2024-02-15T17:53+0500

экология

дикие животные

птицы

рыба

миграция

климат

узбекистан

самарканд

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Секретариат Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS) впервые в истории представил Глобальный отчет о состоянии этих животных в мире. Документ презентовали на 14-м заседании конференции сторон CMS COP14, которая с 12 по 17 февраля проходит в Самарканде.Животные — индикатор климатических измененийЕжегодно по всему миру перемещаются миллиарды животных, которые пересекают равнины и пустыни, водные и воздушные пространства. Многие из них относятся к мигрирующим видам. Так, например, птички малые веретенники сегодня остаются мировым рекордсменом по самому продолжительному беспосадочному перелету. Веретенник, летая между Аляской и Австралией, преодолевает не останавливаясь более 13 тыс. км.Сегодня эти изменения, пожалуй, очевидны каждому — изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение воздуха (и в целом природы). Поэтому, говорит генеральный директор Международного союза охраны природы Гретель Агилар, чтобы решить эти проблемы, все страны должны работать сообща.Причин миграции млекопитающих и птиц много. Например, животные ищут подходящий климат и оптимальные места для размножения. Нередко их вынуждают уйти сами люди, которые стремительно развивают инфраструктуру без учета необходимости сохранения среды обитания зверей.Кроме того, дикие животные сталкиваются с огромными проблемами и угрозами не только на своем пути, но и там, куда стремятся, где кормятся и размножаются. Как рассказывают экологи, когда животные пересекают национальные границы их выживание зависит от тех стран, куда они перемещаются.Под ударом — птицы и рыбыКонвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных (CMS), которую приняли в 1979 году, призвана объединить все эти государства. Узбекистан ратифицировал документ в 1998-м. Всего же конвенция объединяет 133 страны ареала, через которые проходят мигрирующие животные.В отчете выделили около 400 видов, находящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в международной защите, но в настоящее время не охваченных конвенцией. Большинство из них — птицы и рыбы. Большую опасность для них представляет утрата и фрагментация среды обитания (процессы, способствующие распаду экосистемы). Среди причин — развитие сельского хозяйства, вырубка деревьев, развитие инфраструктуры (например, строительство железных дорог и электростанций, заборов, плотин), изменение климата, загрязнение природы, браконьерство, болезни.Риск исчезновения этих животных растет из года в год. Так, например, в период с 1988 по 2020 год Секретариат зарегистрировал 70 видов, нуждающихся в усиленной защите.По словам экологов, ограничение перемещения мигрирующих животных, активная человеческая деятельность, влияющая на жизненно важные миграционные коридоры и места остановки, представляют серьезную угрозу самому явлению миграции.Однако, по словам эколога, надежда есть. Опираясь на конвенцию и историю защиты и сохранения этих видов на протяжении более чем 40 лет, в отчет включили надежную научную базу, имеющиеся угрозы и четкие рекомендации к действиям.Спасение горбатого китаЭкологи исследовали 49% природных мест во всем мире и определили их как "важные" для видов животных, внесенных в список CMS. Между тем, как говорится в отчете, защиту этих территорий необходимо усилить. Некоторые территории не нанесены на карту.Кроме того, по словам исполнительного секретаря CMS Эми Френкель, важно обеспечить такие условия, чтобы любое изъятие диких видов было безопасным и законным.Такой подход проверен временем.На горбатого кита столетиями охотились из-за его ценного жира и уса. Однако, как следует из отчета, с 1700 по начало 1900 годов установили международные ограничения на коммерческий китобойный промысел. Популяция сильно истощилась, поэтому вид внесли в Красный список МСОП как находящийся под угрозой исчезновения во всем мире. Между тем уже сегодня горбатый кит относится к категории вызывающих наименьшее беспокойство, а его численность составляет более 80 тыс. зрелых особей.Однако другие субпопуляции горбатых китов (группа скрещивающихся между собой особей с сильно ограниченной миграцией) еще предстоит спасти. По данным отчета, субпопуляция в Аравийском море насчитывает менее 250 особей, ее отнесли в 2008 году к категории находящихся под угрозой исчезновения МСОП.Что касается пресноводных рыб, то их передвижению мешают плотины, которые возводят в речных системах.Как сохранить дом для животныхПоследствия изменений климата уже ощущают многие мигрирующие животные. По мнению составителей отчета, угроза биоразнообразию значительно возрастет в ближайшие десятилетия.Помимо повышения температуры изменение климата приведет к экстремальной погоде, повышению уровня моря и закислению океана (снижение показателя pH, вызванное попаданием в океан углекислого газа из атмосферы). Все это может кардинально изменить среду обитания животных и их видовой состав.Участники конференции отметили, что лучший способ сохранить все это — создавать охраняемые природные территории. В Минэкологии Узбекистана рассказали об успехах в этом направлении. В республике 26 охраняемых природных территорий (ОПТ), из них на 19-ти в основном обитают мигрирующие животные.По данным отчета, решающую роль в восстановлении популяции сайгаков сыграло сохранение природного заповедника Алтын-Дала в Казахстане."Благодаря комплексу восстановительных работ, включая возрождение казахстанских степей, водно-болотных угодий, а также стараниям местного населения удалось увеличить численность сайгаков с 50 тыс. в 2006 году до более 1,3 млн в 2022-м. Частично удалось восстановить их миграцию в Узбекистан", — говорится в отчете.Его составители также подчеркивают: чтобы эффективно противостоять кризису биоразнообразия, международному сообществу необходимо усилить восстановление популяции мигрирующих видов и мест их обитания по всему миру.

узбекистан

самарканд

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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глобальный отчет мигрирующие дикие животные