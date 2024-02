https://uz.sputniknews.ru/20240215/rossiya-initsiativa-zona-svo-42507845.html

СВО: разгром резервов ВСУ в Селидово и крушение планов Запада

Войска РФ полностью владеют инициативой в зоне специальной военной операции, и наступают на нескольких направлениях. Смена главкома ВСУ привела к официально декларированному "переходу к обороне", и резкому росту безвозвратных потерь украинских военнослужащих

Российские войска полностью владеют инициативой в зоне специальной военной операции, и наступают на нескольких направлениях. Смена главкома ВСУ привела к официально декларированному "переходу к обороне" и резкому росту безвозвратных потерь украинских военнослужащих. Запад, пытаясь навредить России, застрял в стратегическом тупике и не способен безнаказанно вернуться на исходные позиции.Вооруженные силы РФ надежно блокировали Авдеевку, разделили город на две части и развивают успех, сжимая в огненном кольце укрепрайоны ВСУ. Попытки украинского командования перебросить в Авдеевку подкрепление и разблокировать "фортецию" – безрезультатны.Российские "Искандеры" 13 февраля в Селидово (город в 30 км от Авдеевки) эффективно "накрыли", то есть в значительной степени уничтожили и деморализовали резервы ВСУ, экстренно переброшенные на Авдеевское направление. Прекрасно сработала российская разведка – под высокоточным ударом кассетными боеприпасами в районе сосредоточения украинских войск (разгрузки эшелонов) оказались от 1500 до 2000 солдат и офицеров. Украинское командование отрицает и замалчивает огромные потери, панические настроения. Однако подразделения ВСУ в Авдеевке объективнее оценили обстановку и начали самовольно оставлять позиции в "котле".Российские войска заметно продвинулись вперед западнее Артемовска и ведут бои в одном километре от окраины города Часов Яр, в районе села Красное. Противник сопротивляется, Часов Яр – важный логистический узел и укрепрайон ВСУ.При поддержке авиации и артиллерии подразделения ВС России наступают на Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях – ведут бои в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Победа и Новомихайловка. По украинским позициям интенсивно работают корректируемыми авиабомбами крупного калибра российские летчики. До города Курахово (важный узел снабжения угледарской группировки ВСУ) осталось пройти около 10 километров.С другой стороны, главком Сырский доложил президенту Зеленскому о тяжелой для ВСУ ситуации практически на всей линии фронта, заявил "о переходе к обороне". Более того, в интервью германскому изданию ZDF Сырский допустил отступление украинских войск. А руководитель службы связей 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач 13 февраля прямо заявил: украинская армия не имеет возможностей для удержания Авдеевки.Земля горит под ногами противникаПроект дальнейшего финансирования украинского конфликта забуксовал в Вашингтоне четыре месяца назад. Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон подтвердил намерение не выносить на голосование многомиллиардную помощь киевскому режиму – вопреки решению американского Сената. Американское издание The New York Times констатировало: киевский режим не знает, где взять оружие, боеприпасы и 500 тысяч новых солдат для фронта.Европейские союзники по НАТО крайне разочарованы неубедительной военной мощью "гегемона", и с перепуга подумывают о разработке собственного ядерного оружия. По мнению издания Bild "Шольц становится танковым канцлером", и это отнюдь не реинкарнация "железного канцлера" Отто фон Бисмарка. Вторая экономика Европы (после РФ) – Германия – способна выпускать до 200 тысяч снарядов в год, а Украине необходимо более 2 млн снарядов. Берлин планирует к 2025 году нарастить производство до 700 тысяч снарядов, однако только на восполнение опустевших арсеналов Бундесвера придется работать более 10 лет. "Снарядный голод" – это история НАТО, а не исключительно ВСУ. Западные специалисты ВПК гибнут от российских ударов по украинским оружейным заводам. Пора возвращаться в реальность.Аналитики американской корпорации Rand прогнозируют: при затяжном военном конфликте Украина потеряет еще больше территорий, существенно возрастет риск прямого столкновения России с НАТО (то есть термоядерного уничтожения альянса). Rand предупреждает, что затягивание конфликта на Украине будет иметь крайне нежелательные и необратимые последствия для Соединенных Штатов: "Призрак использования Россией ядерного оружия преследует этот конфликт с самого начала". Даже если Вашингтону удастся оперативно завершить конфликт, американские аналитики предостерегают Белый дом от жесткой послевоенной антироссийской риторики, которая может привести к прямому вооруженному столкновению РФ и США (и неизбежному термоядерному уничтожению Северной Америки). В своем отчете Rand даже не скрывает, что действия марионеточного киевского режима полностью зависят от решений Вашингтона, а прокси-война с Россией – продукт внешней политики США. Более того, США и Великобритания намерены учредить должность всемогущего "спецпосланника в Киеве" для более жесткого контроля Зеленского.Экс-директор по анализу программ Минобороны США генерал Джон Феррари в своей статье на портале Defense One отмечает, что военный конфликт на Украине открыл "неудобную для Пентагона правду", и достаточно горькую: "Военный истеблишмент США попал в ловушку победителя, проспал проблемы и вызовы будущих войн. Период от Сомали в 1993 году до 20 лет в Ираке и Афганистане до сегодняшних войн на Украине и в Израиле делает очевидным, что Соединенные Штаты создали совершенно неправильную военную машину, непригодную в XXI веке".Самая маленькая со времен Второй мировой армия США с гигантскими и дорогостоящими боевыми платформами (суперистребители, суперавианосцы, суперэсминцы), которые могут быть легко выведены из строя роем примитивных и дешевых дронов – главная и нерешаемая в ближайшие годы проблема Пентагона.Однако вернемся на украинский ТВД. Бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак считает ситуацию на Украине критической – появились призраки поражения, и якобы вина за это лежит полностью на киевском руководстве. Польский генерал лукаво рекомендует Зеленскому "искать политическое решение" для завершения конфликта.С другой стороны, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works утверждает, что Вашингтон не пойдет на компромисс с Россией и Китаем, потому что конфликты приносят деньги военно-промышленным корпорациям, которые могут тратить их на избирательные кампании. Единственное, что изменит американскую политику – "военное поражение" США. Полагаю, Ларри Джонсон абсолютно прав – не Зеленскому искать "политическое решение" пока Вашингтон безрассудно, медленно и верно продвигается к упомянутой "точке невозврата", к военному поражению – в самом широком спектре возможных сценариев.Между тем основные цели российской СВО неизменны. Главная цель Белого дома в прокси-войне на Украине – смена "режима" в России на удобный для США – остается недосягаемой. Известный американский бизнесмен Илон Маск предупредил свое недальновидное правительство: новый глава российского государства, скорее всего, будет "даже более жестким, чем Путин".Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 февраля в Госдуме заявил, что Россия готова перейти к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое должно проходить с учетом "реалий на земле". И эта русская земля горит под ногами бандеровцев и НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

