https://uz.sputniknews.ru/20240215/uzbekistan-startap-vrachi-onlayn-konsultatsii-42500129.html

Новый стартап в Узбекистане позволяет связаться с врачами 24/7

Новый стартап в Узбекистане позволяет связаться с врачами 24/7

В ближайшее время в республике запустят мобильное приложение, позволяющее повысить оперативность предоставления медуслуг. Его автор — молодой программист, представивший свою разработку на престижном конкурсе

2024-02-15T11:51+0500

2024-02-15T11:51+0500

2024-02-15T11:51+0500

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Проект выпускника Московского государственного университета (МГУ) Шахруха Эгамова "Шифо 24" в сфере кибербезопасности вошел в топ-3 победителей конкурса "President Tech Award", получив награду в размере $30 тыс. Что послужило толчком для разработки приложения, позволяющего быстро найти нужных врачей и получить их назначения в онлайн режиме, какую дополнительную информацию можно будет узнать с его помощью, а также какую актуальную проблему призывает решить Шахрух Эгамов с помощью стартапов — в видео Sputnik Узбекистан.

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