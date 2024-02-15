https://uz.sputniknews.ru/20240215/uzbekistan-startap-vrachi-onlayn-konsultatsii-42500129.html
Новый стартап в Узбекистане позволяет связаться с врачами 24/7
Новый стартап в Узбекистане позволяет связаться с врачами 24/7
В ближайшее время в республике запустят мобильное приложение, позволяющее повысить оперативность предоставления медуслуг. Его автор — молодой программист, представивший свою разработку на престижном конкурсе
2024-02-15T11:51+0500
2024-02-15T11:51+0500
2024-02-15T11:51+0500
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Проект выпускника Московского государственного университета (МГУ) Шахруха Эгамова "Шифо 24" в сфере кибербезопасности вошел в топ-3 победителей конкурса "President Tech Award", получив награду в размере $30 тыс. Что послужило толчком для разработки приложения, позволяющего быстро найти нужных врачей и получить их назначения в онлайн режиме, какую дополнительную информацию можно будет узнать с его помощью, а также какую актуальную проблему призывает решить Шахрух Эгамов с помощью стартапов — в видео Sputnik Узбекистан.
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консультация врача онлайн узбекистан мобильное приложение молодой программист разработка
консультация врача онлайн узбекистан мобильное приложение молодой программист разработка
Новый стартап в Узбекистане позволяет связаться с врачами 24/7
Эксклюзив
В ближайшее время в республике запустят мобильное приложение, позволяющее повысить оперативность предоставления медуслуг. Его автор — молодой программист, представивший свою разработку на престижном конкурсе.
Проект выпускника Московского государственного университета (МГУ) Шахруха Эгамова "Шифо 24" в сфере кибербезопасности вошел в топ-3 победителей конкурса "President Tech Award", получив награду в размере $30 тыс.
Что послужило толчком для разработки приложения, позволяющего быстро найти нужных врачей и получить их назначения в онлайн режиме, какую дополнительную информацию можно будет узнать с его помощью, а также какую актуальную проблему призывает решить Шахрух Эгамов с помощью стартапов — в видео Sputnik Узбекистан.