https://uz.sputniknews.ru/20240216/minselxoz-ovoschi-zamorozki-rekomendatsii-42520840.html
Как сохранить урожай в холодные дни – рекомендации Минсельхоза
Как сохранить урожай в холодные дни – рекомендации Минсельхоза
В ведомстве объяснили, как скажется метод посадки на сохранности будущего урожая, а также дали советы по поливу и подкормке овощных культур.
2024-02-16T09:49+0500
2024-02-16T09:49+0500
2024-02-16T11:19+0500
общество
узбекистан
сельское хозяйство
овощи
заморозки
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0f/30776799_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_0559716ede02757b85eadb9785b7430b.jpg
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Министерство сельского хозяйства принимает меры, чтобы ожидаемые заморозки 17 – 20 февраля не сказались на предстоящем урожае, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе ведомства. По словам представителя Минсельхоза, в соцсетях распространяются слухи о повышении цен на лук на рынках из-за снижения температуры воздуха.Под урожай 2024 года во всех категориях хозяйств методом “туксонбости” засеяли луком 64 тыс. гектаров в августе-сентябре и 82,8 тыс. гектаров в ноябре-декабре. Фермерам на местах предоставили рекомендации ученых по посадке лука, проведению необходимых агротехнических мероприятий и защите посевов от холода.Представитель министерства также рассказал, какие виды овощей хорошо переносят низкие температуры."Существуют 5 групп, так в первую группу входят наиболее холодостойкие и зимостойкие многолетние растения (лук, чеснок, щавель, ревень, хрен). Растения этой группы выдерживают -10-15°С зимой и -20-25°С под снегом, их подземная часть хорошо зимует. Зима – период покоя для большинства овощных растений, но некоторым морозостойким овощам не страшны даже сильные морозы. Многие виды овощей отличаются морозостойкостью, и защищать их от холода нет необходимости", — объяснил он.Чтобы овощные культуры не пострадали от кратковременных заморозков, эксперт рекомендовал принимать следующие меры:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0f/30776799_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7c28674201e86f6a9ae3151668eeb61d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минсельхоз узбекистан сохранение урожай холодные дни
минсельхоз узбекистан сохранение урожай холодные дни
Как сохранить урожай в холодные дни – рекомендации Минсельхоза
09:49 16.02.2024 (обновлено: 11:19 16.02.2024)
В ведомстве объяснили, как скажется метод посадки на сохранности будущего урожая, а также дали советы по поливу и подкормке овощных культур.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik
. Министерство сельского хозяйства принимает меры, чтобы ожидаемые заморозки 17 – 20 февраля не сказались на предстоящем урожае, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан
в пресс-службе ведомства.
По словам представителя Минсельхоза, в соцсетях распространяются слухи о повышении цен на лук на рынках из-за снижения температуры воздуха.
"Слухи о повышении цен на лук беспочвенны. С урожая 2023 года заготовлен достаточный запас лука для народного потребления, и он хранится на складах при нужной температуре. Доказательством тому служит тот факт, что 1 кг лука уже давно продается на наших рынках по стабильным ценам: 2 500-3 500 сумов. Урожай 2024 года – лук и чеснок, посаженные методом "туксонбости", не пострадают от этих холодов. Потому что девяностодневные посевы названы так с учетом того, что в течение девяноста дней зимы они будут покрыты снегом", — сказал эксперт министерства.
Под урожай 2024 года во всех категориях хозяйств методом “туксонбости” засеяли луком 64 тыс. гектаров в августе-сентябре и 82,8 тыс. гектаров в ноябре-декабре. Фермерам на местах предоставили рекомендации ученых по посадке лука, проведению необходимых агротехнических мероприятий и защите посевов от холода.
"Лук, посаженный в августе-сентябре и ноябре-декабре, поливают 2-3 раза, а поскольку корневая система, отросшая к зимовке на 25-30 см, хорошо развита, вероятность влияния заморозков очень мала", – объяснил эксперт.
Представитель министерства также рассказал, какие виды овощей хорошо переносят низкие температуры.
"Существуют 5 групп, так в первую группу входят наиболее холодостойкие и зимостойкие многолетние растения (лук, чеснок, щавель, ревень, хрен). Растения этой группы выдерживают -10-15°С зимой и -20-25°С под снегом, их подземная часть хорошо зимует. Зима – период покоя для большинства овощных растений, но некоторым морозостойким овощам не страшны даже сильные морозы. Многие виды овощей отличаются морозостойкостью, и защищать их от холода нет необходимости", — объяснил он.
Чтобы овощные культуры не пострадали от кратковременных заморозков, эксперт рекомендовал принимать следующие меры:
большое внимание следует уделить подкормке растения. Хороший эффект в этом случае дает внекорневая подкормка препаратами, богатыми микроэлементами и аминокислотами, в том числе содержащими бор, такими как Viusid, Biotrac;
чтобы ускорить процесс роста и развития растения, необходимо подкормить его азотистыми удобрениями, в составе которых есть быстродействующие (сульфат аммония) минеральные вещества;
если температура воздуха для растения низкая, верх грядки желательно на время накрыть прозрачной пленкой;
все агротехнические мероприятия необходимо проводить интенсивно, в короткие сроки, для поддержания влажности почвы необходим полив.