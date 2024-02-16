https://uz.sputniknews.ru/20240216/minselxoz-ovoschi-zamorozki-rekomendatsii-42520840.html

Как сохранить урожай в холодные дни – рекомендации Минсельхоза

Как сохранить урожай в холодные дни – рекомендации Минсельхоза

В ведомстве объяснили, как скажется метод посадки на сохранности будущего урожая, а также дали советы по поливу и подкормке овощных культур.

2024-02-16T09:49+0500

2024-02-16T09:49+0500

2024-02-16T11:19+0500

общество

узбекистан

сельское хозяйство

овощи

заморозки

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Министерство сельского хозяйства принимает меры, чтобы ожидаемые заморозки 17 – 20 февраля не сказались на предстоящем урожае, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе ведомства. По словам представителя Минсельхоза, в соцсетях распространяются слухи о повышении цен на лук на рынках из-за снижения температуры воздуха.Под урожай 2024 года во всех категориях хозяйств методом “туксонбости” засеяли луком 64 тыс. гектаров в августе-сентябре и 82,8 тыс. гектаров в ноябре-декабре. Фермерам на местах предоставили рекомендации ученых по посадке лука, проведению необходимых агротехнических мероприятий и защите посевов от холода.Представитель министерства также рассказал, какие виды овощей хорошо переносят низкие температуры."Существуют 5 групп, так в первую группу входят наиболее холодостойкие и зимостойкие многолетние растения (лук, чеснок, щавель, ревень, хрен). Растения этой группы выдерживают -10-15°С зимой и -20-25°С под снегом, их подземная часть хорошо зимует. Зима – период покоя для большинства овощных растений, но некоторым морозостойким овощам не страшны даже сильные морозы. Многие виды овощей отличаются морозостойкостью, и защищать их от холода нет необходимости", — объяснил он.Чтобы овощные культуры не пострадали от кратковременных заморозков, эксперт рекомендовал принимать следующие меры:

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