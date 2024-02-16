https://uz.sputniknews.ru/20240216/tashkent-godovschina-afganistan-vyvod-voysk-42524413.html

В Ташкенте отметили 35-летие со дня вывода советских войск из Афганистана

В Ташкенте отметили 35-летие со дня вывода советских войск из Афганистана

В столице Узбекистана почтили память соотечественников, павших при выполнении интернационального долга

2024-02-16T11:57+0500

2024-02-16T11:57+0500

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Тридцать пять лет назад последние армейские подразделения покинули территорию Афганистана. Этот конфликт продолжался почти десятилетие и унес жизни около 15 тыс. советских солдат, офицеров и прапорщиков. В ташкентском парке Победы прошла церемония возложения цветов к монументу "Ода стойкости". Дань уважения мужеству солдат отдали их сослуживцы, вдовы, дети, друзья. В мероприятии участвовал посол России в РУз Олег Мальгинов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."Я считаю, что вот эта память, память о совместно прожитых годах, о совместном участии в боевых действиях, она сплачивает наши народы. И никто не сможет, как бы ни старались криками, инсинуациями, оскорблениями, разрушить эту дружбу", — сказал глава российской дипмиссии в РУз.Государство активно поддерживает проекты, призванные улучшить жизнь ветеранов афганской войны. По-прежнему идут поисковые работы пропавших без вести в Афганистане узбекистанских солдат.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 года до 15 февраля 1989 года — 2 238 дней.Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался непосредственно втянут в разгоравшуюся в Афганистане гражданскую войну и стал ее активным участником.Всего в войне Советская Армия потеряла 14 тыс. 427 человек, КГБ — 576 человек, МВД — 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранения и контузии получили более 53 тыс. человек.14 апреля 1988 года при посредничестве ООН в Швейцарии министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в ДРА: Советский Союз обязался вывести свой контингент в 9‑месячный срок, начиная с 15 мая; США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить поддерживать моджахедов.В соответствии с соглашениями вывод советских войск с территории Афганистана начался 15 мая 1988 года. Им руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал‑лейтенант Борис Громов. 15 февраля 1989 года советские войска были полностью выведены из Афганистана.

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