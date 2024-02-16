Ледники в Узбекистане сократились на 30% — в Самарканде представили нацдоклад
17:42 16.02.2024 (обновлено: 18:04 16.02.2024)
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Экологи не только рассказали о состоянии окружающей среды, но и объяснили причины экологических проблем в республике, предложив пути их решения.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Впервые за последние 10 лет Узбекистан подготовил национальный доклад о состоянии окружающей среды. Над обзором работало Минэкологии республики при поддержке международных организаций, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяХания Асилбекова руководитель рабочей группы по разработке национального доклада
Хания Асилбекова руководитель рабочей группы по разработке национального доклада
© Sputnik/Анна Желиховская
"Этот вопрос поднят на уровень государственной политики. Самое главное, что гражданское общество в Узбекистане небезразлично к сложившейся экологической ситуации. Цель доклада не только провести оценку состояния окружающей среды, но и расширить доступ к экологической информации", — отметила руководитель рабочей группы по разработке национального доклада Хания Асилбекова.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяХания Асилбекова руководитель рабочей группы по разработке национального доклада
Хания Асилбекова руководитель рабочей группы по разработке национального доклада
© Sputnik/Анна Желиховская
Многомиллионные проекты
Иллюстрированный обзор представили в Самарканде в рамках 14-го заседания Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP14), которое завершается 17 февраля.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяНациональный доклад о состоянии окружающей среды
Национальный доклад о состоянии окружающей среды
© Sputnik/Анна Желиховская
В обзоре специалисты рассказали о качестве атмосферного воздуха, состоянии почвы, водных и земельных ресурсов, о дикой природе и биоразнообразии, изменении климата, окружающей среде. В докладе также изложили ситуацию с Приаральем и обращением с отходами и химическими веществами в республике.
На сегодняшний день Узбекистан является участником 14 международных конвенций и более 20 соглашений и меморандумов в области охраны окружающей среды. Минэкологии реализует 31 международный грантовый проект на общую сумму более $100 млн. На очереди — еще 8 международных проектов стоимостью $40 млн.
Как рассказали в ведомстве, все эти программы и инициативы охватывают охрану биоразнообразия, в том числе мигрирующих видов, меры по изменению климата и увеличению лесопосадок, борьбу с опустыниванием, улучшение ситуации в регионе Аральского моря, а также обращение с отходами и химикатами.
Воздух и вода
Качество воздуха остается одной из самых обсуждаемых тем в Узбекистане, не только среди гражданского общества, но и на государственном уровне. В конце января на совещании с участием президента сообщили, что в целом сегодня в атмосферу промышленными предприятиями и транспортом выбрасывается более 2 млн тонн загрязняющих веществ. Между тем, если на протяжении долгого времени уровень загрязнения оценивался как "красный" (вредный), то в последнее время появляются сообщения о "желтом" (средний).
По данным отчета, если выбросы от предприятий в последние годы остаются на стабильном уровне (874 тыс. тонн ежегодно), то загрязнение, вызванное различными видами транспорта, увеличивается. В составе выбросов, по данным доклада, — окислы азота и твердые частицы. Ситуация усугубляется в том числе аномальными изменениями температуры и пыльными бурями.
В настоящее время в Узбекистане насчитывают около 4 млн автомобилей, которые выбрасывают 1,3 млн тонн вредных веществ в год. Больше всего — в Ташкенте и Ташкентской области. При этом число автомобилей продолжает расти, говорится в докладе.
На прошедшем совещании, президент поручил принять срочные меры по улучшению ситуации. Так, на улицах Ташкента постепенно ограничат движение грузовиков и легковых авто старше 10 лет. С 1 января 2025 года в республике планируют отказаться от бензина марки "АИ-80".
Кроме того, согласно указу президента, к 2030 году ожидается, что общественным транспортом узбекистанцы начнут пользоваться в два раза чаще, а доля электробусов достигнет 50%.
Еще одна тема, вызывающая обеспокоенность – водные ресурсы.
"В Узбекистане растет нехватка воды. С одной стороны, такая ситуация связана с ростом населения и увеличением потребностей в продовольствии и энергии. С другой — все больше проявляются последствия изменения климата, в частности маловодья и засухи", — говорится в докладе.
Среди других последствий также таяние ледников, которые в Узбекистане сократились уже на 30%. По данным отчета, ежегодное сокращение ледников составляет 0,3-0,6%. Это, в свою очередь, несет риск прорыва высокогорных ледниковых озер и схождения селей.
По данным доклада, в стране действует 50 тыс. скважин. Основные запасы пресных подземных вод сосредоточены в Ташкентской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Наманганской и Андижанской областях.
Для сохранения и охраны водных ресурсов в Узбекистане приняли госпрограммы, ввели обязательные платежи и штрафы за загрязнение и сверхнормативное использование. Все чаще применяют интегрированное управление водными ресурсами (процесс их устойчивого развития, распределения и мониторинга в контексте социальных, экономических и экологических целей), а также системы водоучета и водосбережения.
Вопрос водосбережения звучит для страны особенно актуально, если учитывать, что более половины земель используют в сельском хозяйстве.
“Сельское хозяйство потребляет 90% используемой воды. Водосберегающие технологии используются лишь на 23% площадей”, — говорится в докладе.
Как рассказали составители отчета, один из способов снизить потребление воды — использовать посевы засухоустойчивых (морковь, помидоры) и ранних сортов сельхозкультур (капуста, картофель).
Последствия изменения климата
В Узбекистане усиливают охрану дикой природы. Среди принятых мер — выдача разрешений на охоту и сбор растений, кадастр и отчетность по животному и растительному миру, наличие Красной книги, создание охраняемых природных территорий. К слову, последние являются основой сохранения биоразнообразия и составляют 14% всей площади страны.
Узбекистан, наряду с другими государствами, также столкнулся с последствиями изменения климата.
“С начала инструментальных метеорологических наблюдений в 1880 году среднегодовая температура увеличилась на 1,6 градуса (с 13,2 до 14,8). За последние пять лет число дней с жарой превысило среднее значение на 5-7 дней, а в Приаралье на 12-17 дней”, — говорится в докладе.
За последние 10 лет ситуация, связанная с высыханием Аральского моря, стабилизировалась, говорят составители отчета. Однако она вновь может ухудшиться, если Афганистан достроит и введет канал Кош-Тепа в верхнем течении Амударьи. По мнению экологов, изменение климата со временем может увеличить нагрузку на регион Аральского моря как за счет маловодий и засух по всему бассейну, так и за счет увеличения жары и дефицита воды в Приаралье.
Между тем сегодня государство прилагает большие усилия, в частности, по улучшению качества воды и доступа к ней. За счет госпрограмм построили и реконструировали 1,5 тыс. км сетей питьевого водоснабжения, говорится в докладе. Это позволило увеличить доступ к ним с 40% до 68%. Кроме того, в регионе создали 5 новых охраняемых природных территорий общей площадью 3,6 млн га.