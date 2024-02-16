https://uz.sputniknews.ru/20240216/uzbekistan-natsgvardiya-kontrol-shkoly-poseschayemost-42540236.html

Контроль Нацгвардии и штрафы для родителей за школьные пропуски — комментарий ведомства

Контроль Нацгвардии и штрафы для родителей за школьные пропуски — комментарий ведомства

В Узбекистане начали активно контролировать посещаемость в школах. К этому процессу подключили Нацгвардию, родителям за прогулы детей грозят штрафы. В соцсетях разгорелись споры о целесообразности таких мер

2024-02-16T19:03+0500

2024-02-16T19:03+0500

2024-02-16T19:03+0500

узбекистан

национальная гвардия узбекистана

школа

ученики

родители

штатный психолог

общество

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Узбекистане усилили контроль за посещаемостью в школах. Проблема пропусков уроков приобрела такую остроту, что к ее решению подключили Национальную гвардию. Родители прогульщиков стали получать письма от сотрудников силового ведомства с предупреждениями о штрафе либо административном аресте за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей.Пользователи соцсетей отреагировали на такие нововведения неоднозначно, в частности, по мнению некоторых из них, задача Нацгвардии — в первую очередь обеспечивать порядок на улицах. Ситуацию прокомментировали в ведомстве.Там напомнили, что Национальная гвардия наделена отдельными правоохранительными функциями в сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних.Озвучили и такую неутешительную статистику: из 133 несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений (хулиганство, грабеж, угон транспортных средств, кража, разбой, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений) в январе 2024 года, 81 человек – это ученики школ или 61% от общего числа несовершеннолетних правонарушителей.При этом правонарушения они в основном совершали в общественных местах — на улицах, в парках, в различных торговых точках, в развлекательных заведениях — в то время, когда должны были находиться в школе.С начала года у школьников изъяли около 350 ножей, кастетов и других опасных предметов. Также у учеников обнаруживали не только табачные изделия, снюс, но и сильнодействующие лекарственные препараты.Помимо участившихся случаев "разборок" среди школьников, все больше случаев выяснения отношений учеников и их родителей с учителями, в ходе которых педагогам демонстрируют хамство и агрессию.5 февраля на совещании Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в республике 50 тыс. детей регулярно не посещают школу и в связи с этим озвучил решение о передаче из МВД в систему Национальной гвардии штата в 2 тыс. школьных инспекторов-психологов, а махаллинским председателям поручил вести разъяснительную работу с учениками, пропускающими занятия, и их родителями.Начальник Центра психологического обеспечения деятельности Национальной гвардии полковник Ирода Арифходжаева, исходя из своего 30-летнего опыта работы с семьями, переживающими кризисные отношения, а также с детьми, чье поведение отклоняется от общепринятых норм, убеждена, что все проблемы современных школьников уходят корнями в проблемы их родителей.В связи с этим по адресам школьников, которые часто пропускают занятия без уважительной причины, стали рассылать письма-предупреждения. В них разъясняют суть статьи 47 (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) Кодекса об административной ответственности.В ней указано, что невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, в том числе если результатом этого стало совершение несовершеннолетним административного правонарушения, влечет штраф от одной до пяти базовых расчетных величин.А воспрепятствование родителями или лицами их заменяющими получению детьми обязательного общего среднего, среднего специального или профессионального образования, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, может повлечь не только штраф в размере от 15 до 25 БРВ, но и административный арест до пятнадцати суток.В ведомстве также добавили, что во многих зарубежных странах штрафы родителей за пропуск детьми школьных занятий — обычная практика, а их суммы гораздо более внушительные.В пресс-службе Нацгвардии рассказали, что совместно с другими министерствами и ведомствами будут работать над организацией содержательного досуга школьников, их профориентации, взаимодействуя в этих вопросах с родителями учащихся и активистами махаллей.

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